5 kem chống nắng "made in Vietnam" vừa nâng tông tự nhiên vừa chống ánh sáng xanh

Không cần quá nhiều bước makeup, chỉ với một sản phẩm chống nắng phù hợp, nàng công sở đã có thể vừa bảo vệ da vừa tạo hiệu ứng rạng rỡ cho gương mặt.

Với những cô nàng công sở, kem chống nắng không chỉ là bước bảo vệ da mỗi sáng mà còn có thể trở thành lớp nền trang điểm nhẹ nhàng. Những sản phẩm có khả năng nâng tông giúp gương mặt trông tươi tắn, rạng rỡ hơn, đồng thời tiết kiệm thời gian makeup trước khi đi làm. Đặc biệt, các dòng chống nắng được bổ sung khả năng hỗ trợ bảo vệ da trước ánh sáng xanh cũng là lựa chọn được quan tâm, nhất là với những người thường xuyên làm việc trước máy tính và điện thoại. Dưới đây là 5 sản phẩm "made in Vietnam" đáng để nàng công sở tham khảo.

1. Sữa chống nắng Sen Hậu Giang - Tone Up Pink Cocoon

Sữa chống nắng Sen Hậu Giang - Tone Up Pink của Cocoon là gợi ý dành cho những cô nàng yêu thích lớp nền hồng hào, trong trẻo. Sản phẩm khai thác cảm hứng từ hoa sen Hậu Giang - nguyên liệu thực vật gắn liền với hình ảnh thương hiệu mỹ phẩm Việt này. Hiệu ứng nâng tông hồng giúp làn da trông tươi sáng, có sức sống hơn, phù hợp với những ngày bạn muốn tối giản các bước trang điểm mà vẫn giữ diện mạo chỉn chu khi đến văn phòng. Với kết cấu dạng sữa, sản phẩm phù hợp để sử dụng trong chu trình chăm sóc da buổi sáng. Lớp nâng tông nhẹ nhàng có thể giúp da trông đều màu hơn, tạo hiệu ứng như một lớp makeup tự nhiên. Bạn có thể kết hợp thêm chút má hồng, son môi là đã có diện mạo rạng rỡ để bắt đầu ngày làm việc.

Nơi mua: Cocoon

2. Kem chống nắng Sắc Ngọc Khang SPF50+ PA++++

Kem chống nắng Sắc Ngọc Khang SPF50+ PA++++ là lựa chọn dành cho những ai muốn kết hợp chăm sóc da và bảo vệ da trước tác động của tia cực tím. Với SPF50+ và PA++++, sản phẩm hướng đến khả năng bảo vệ trước cả tia UVB và UVA - hai tác nhân góp phần gây cháy nắng, sạm da và thúc đẩy các dấu hiệu lão hóa sớm. Đối với nàng công sở, việc sử dụng kem chống nắng mỗi sáng là bước quan trọng để duy trì làn da tươi tắn, hạn chế tình trạng da xỉn màu do tiếp xúc với ánh nắng khi di chuyển ngoài trời. Sản phẩm có thể được đưa vào chu trình skincare trước các bước trang điểm, giúp bạn hình thành thói quen bảo vệ da đều đặn. Đây cũng là lựa chọn đáng cân nhắc cho những người yêu thích các sản phẩm chăm sóc da đến từ thương hiệu Việt.

Nơi mua: Sắc Ngọc Khang

3. Kem chống nắng Cỏ Mềm Sâm 1700 SPF50+ PA++++

Cỏ Mềm Sâm 1700 SPF50+ PA++++ là sản phẩm dành cho những cô nàng quan tâm đến mỹ phẩm có nguồn gốc từ các thành phần thiên nhiên. Gắn với hình ảnh chiết xuất sâm, sản phẩm mang đến lựa chọn chống nắng kết hợp chăm sóc da trong chu trình làm đẹp hằng ngày. Chỉ số SPF50+ PA++++ cũng là điểm đáng chú ý, đáp ứng nhu cầu bảo vệ da trước hai nhóm tia UVA và UVB. Với nàng công sở, kem chống nắng có thể đảm nhiệm vai trò lớp nền đầu tiên, giúp làn da được bảo vệ trước khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Bạn có thể kết hợp sản phẩm cùng kem dưỡng và một lớp trang điểm mỏng để có diện mạo tự nhiên, không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị vào buổi sáng. Đây là một gợi ý đáng tham khảo nếu bạn muốn ưu tiên các thương hiệu mỹ phẩm Việt trong tủ đồ skincare.

Nơi mua: Cỏ Mềm

4. Zakka Naturals Hyglow Protection SPF50+ PA++++

Zakka Naturals Hyglow Protection SPF50+ PA++++ là cái tên phù hợp với những cô nàng yêu thích làn da căng sáng, rạng rỡ. Ngay từ tên gọi Hyglow, sản phẩm đã gợi đến hiệu ứng da sáng khỏe, phù hợp với phong cách trang điểm trong trẻo thường thấy ở môi trường công sở. Chỉ số SPF50+ PA++++ giúp sản phẩm hướng đến khả năng bảo vệ da trước tia UVA và UVB, hỗ trợ duy trì thói quen chống nắng mỗi ngày. Một điểm khiến các sản phẩm chống nắng tích hợp khả năng bảo vệ trước ánh sáng xanh được quan tâm là nhu cầu chăm sóc da của những người thường xuyên làm việc với thiết bị điện tử. Với lịch trình ngồi trước màn hình nhiều giờ, nàng công sở có thể ưu tiên những sản phẩm được định hướng bảo vệ da toàn diện, đồng thời sở hữu lớp finish đẹp để sử dụng độc lập hoặc kết hợp cùng makeup. Hyglow Protection là lựa chọn đáng để tìm hiểu nếu bạn yêu thích phong cách da sáng khỏe tự nhiên.

Nơi mua: Zakka Naturals

5. Kem chống nắng phổ rộng Oribe SPF50+ PA++++

Khép lại danh sách là kem chống nắng phổ rộng Oribe SPF50+ PA++++. Sản phẩm hướng đến nhu cầu bảo vệ da trước tác động của tia cực tím, với SPF50+ hỗ trợ chống tia UVB và PA++++ thể hiện mức bảo vệ cao trước tia UVA. Đây là những chỉ số quan trọng khi lựa chọn kem chống nắng dùng thường xuyên, đặc biệt với người có lịch trình di chuyển ngoài trời vào buổi sáng hoặc buổi chiều. Với nàng công sở, một sản phẩm chống nắng có thể sử dụng thuận tiện trong chu trình skincare hằng ngày luôn là lựa chọn thiết thực. Bạn có thể thoa kem sau bước dưỡng ẩm, chờ lớp chống nắng ổn định rồi tiếp tục trang điểm. Nếu yêu thích vẻ ngoài tự nhiên, hãy kết hợp cùng một chút che khuyết điểm và son môi để hoàn thiện diện mạo thanh lịch, tươi tắn.

Nơi mua: Oribe

Không cần quá nhiều bước makeup, chỉ với một sản phẩm chống nắng phù hợp, nàng công sở đã có thể vừa bảo vệ da vừa tạo hiệu ứng rạng rỡ cho gương mặt. Hãy duy trì thói quen thoa đủ lượng kem, sử dụng đều đặn mỗi sáng và thoa lại khoảng 2 giờ một lần khi hoạt động ngoài trời. Đừng quên kết hợp thêm mũ, kính râm hoặc các biện pháp che chắn khi di chuyển dưới nắng để chăm sóc làn da tốt hơn mỗi ngày.