8 "phú bà" diện sơ mi thanh lịch, sang nhất chảnh nhất Cbiz

Chỉ với chiếc sơ mi quen thuộc, dàn "phú bà" Cbiz mang đến loạt công thức thanh lịch mà vẫn trẻ xinh, cuốn hút.

Gu ăn mặc của dàn mỹ nhân 8X Cbiz luôn có sức hút riêng với hội mê thời trang. Bên cạnh những màn lên đồ lộng lẫy trên thảm đỏ, phong cách đời thường của các “chị đẹp” cũng khiến người ta muốn ngắm mãi. Khi thì nhẹ nhàng như tiểu thư, lúc lại sắc sảo chuẩn nữ tổng tài, mỗi người một vẻ nhưng đều có nét sang chảnh rất đáng học hỏi. Điều thú vị là nhiều outfit cuốn mắt ấy được tạo nên từ những item khá quen thuộc, trong đó có sơ mi. Qua cách chọn phom áo, phối màu và nhấn nhá phụ kiện của 8 mỹ nhân dưới đây, chiếc áo tưởng chừng cơ bản lại có đủ sắc thái, từ thư thả, nữ tính đến kiêu kỳ. Chị em đang muốn làm mới style đi làm hay xuống phố có thể nhặt ngay vài ý tưởng cho mình đó!

Địch Lệ Nhiệt Ba đầy kiêu kỳ khi áp dụng công thức trắng đen kinh điển. Chiếc sơ mi trắng có độ bóng nhẹ, phần cổ dựng hờ và cổ tay bản rộng được sơ vin cùng chân váy đen dáng xòe, tạo vòng eo gọn gàng mà vẫn giữ nét mềm mại. Giày cao gót đen mũi nhọn là đoạn kết hoàn hảo cho tổng thể toàn item ai cũng sẵn trong tủ đồ. Với set này, chị em nên ưu tiên sơ mi có độ rủ vừa phải để phần sơ vin ít bị phồng, phối trang sức nhỏ là đủ duyên dáng.

Chu Châu lại có nét sang rất riêng, lịch lãm nhưng vẫn phảng phất chút lãng mạn. Nữ diễn viên phối sơ mi trắng xắn tay cùng gile nâu ôm nhẹ và quần nâu ống rộng. Chiếc khăn họa tiết ánh nâu trở thành điểm nhấn, tạo chuyển động mềm mại cho outfit vốn mang hơi hướng menswear. Hội mê phong cách cổ điển có thể học Chu Châu cách dùng gile vừa vặn để định hình eo, rồi chọn khăn mảnh, mềm để tổng thể nhẹ nhàng hơn.

Lưu Diệc Phi ghi điểm bằng sự chỉn chu, nền nã mà vẫn ra dáng “girl boss”. Sơ mi trắng có hai túi ngực và cúc ánh kim được kết hợp cùng quần âu đen cạp cao, ống loe, tạo đường nét kéo dài từ eo xuống chân. Thắt lưng khóa oval giúp chia rõ tỷ lệ cơ thể, đồng thời ăn ý với đôi khuyên tai dáng mắt xích. Muốn áp dụng công thức này, nàng có thể chọn quần đứng phom, chỉnh phần áo sơ vin hơi có độ phồng tự nhiên và dùng thắt lưng làm điểm nhấn.

Dương Mịch thổi nét bay bổng vào cách phối sơ mi, nhìn thư thả mà vẫn đầy khí chất tiểu thư. Cô để áo trắng phom rộng mở cúc, khoác ngoài áo hai dây ôm nhẹ rồi kết thúc bằng chân váy xếp ly dáng dài đồng màu. Sự đan xen khéo léo giữa bề mặt áo trơn, đường gân nhỏ của áo trong và những nếp ly giúp cả cây trắng có chiều sâu hơn. Đây là gợi ý xinh cho những buổi dạo phố, chị em chỉ cần giữ lớp áo trong gọn và chọn sơ mi đủ nhẹ để layer nhiều lớp vẫn thanh thoát.

Lưu Thi Thi mang đến vẻ sang chảnh có chút lạnh lùng khi diện cả cây đen. Sơ mi tay lỡ với hàng cúc sáng màu được sơ vin cùng quần âu xếp ly, nhấn bằng thắt lưng khóa bạc để vòng eo thêm rõ nét. Nàng có thể học nữ diễn viên cách chọn áo gọn vừa người, phối quần suông rộng ton-sur-ton rồi nhấn nhá thêm một phụ kiện nhỏ để diện cả cây đồ tối màu vẫn cuốn hút.

Tần Lam lên đồ chuẩn “sếp” với suit nâu phối sơ mi trắng, vừa lịch lãm vừa phóng khoáng. Blazer vai đứng và quần âu rộng tạo phom mạnh mẽ, trong khi phần cổ sơ mi mở nhẹ điểm thêm nét mềm mại. Cách đặt cổ áo ngoài ve blazer, xắn tay để lộ măng sét trắng khiến tổng thể có thêm lớp lang rõ ràng. Thắt lưng nâu đỏ, khuyên tai tròn cùng mái tóc ngắn hoàn thiện outfit vừa sắc sảo vừa cá tính. Với công thức này, độ vừa của vai áo và chiều dài quần là những chi tiết chị em nên lưu tâm để mặc suit rộng vẫn thanh thoát.

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Triệu Lệ Dĩnh khiến bộ đôi sơ mi trắng, chân váy đen trở nên yêu kiều hơn nhờ biến tấu những chi tiết nhỏ. Đường nhún dọc thân áo cùng phần vạt buộc ở eo tạo độ mềm mại, nối xuống chân váy satin dài. Khuyên tai dáng dài và giày mũi nhọn bổ sung nét thanh lịch nhưng không kém phần trẻ trung, hiện đại. Hội thích mặc nữ tính có thể tham khảo cách người đẹp 8x kết hợp áo sơ mi cách điệu với váy trơn, vừa tôn eo vừa giữ tổng thể nhẹ nhàng.

Tạm biệt các mẫu sơ mi basic, Angelababy mách chị em cách bứt phá với sơ mi beige chấm bi đen. Nữ diễn viên phối cùng cà vạt đen, quần âu tối màu và thắt lưng khóa lớn, thêm mũ beret da nâu mang hơi thở cổ điển. Vòng cổ nhiều tầng ánh vàng trở thành điểm nhấn nổi bật, khiến outfit thêm vẻ cầu kỳ, sang chảnh. Các sắc beige, nâu và đen liên kết với nhau nên dù nhiều phụ kiện, tổng thể vẫn có sự thống nhất. Khi ứng dụng hằng ngày, chị em có thể chọn riêng mũ hoặc vòng cổ làm tâm điểm, giữ các món còn lại gọn gàng để dễ mix&match hơn.

Một chiếc sơ mi đẹp có thể phối theo rất nhiều cách, tùy vào việc hôm ấy nàng muốn dịu dàng, phóng khoáng hay ra dáng “girl boss”. Đôi khi chỉ cần xắn nhẹ tay áo, đổi thắt lưng hoặc chọn lại chân váy là outfit đã mang vibe khác hẳn. Ngắm các mỹ nhân lên đồ rồi thử tìm công thức hợp với mình, biết đâu chiếc áo quen trong tủ lại trở thành món được diện nhiều nhất đó!