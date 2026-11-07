3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Bảy, 7/11/2026

Tử vi học có nói đây sẽ là 3 con giáp có vận trình suôn sẻ, được Thần tài hỗ trợ với túi tiền rủng rỉnh bậc nhất trong ngày thứ Bảy, 7/11.

Ngày thứ Bảy, 7/11/2026, tức ngày 29 tháng 9 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm Tuyền Trung Thủy nghĩa là dòng nước mát lành thanh khiết ẩn sâu trong lòng suối luôn tuôn chảy không ngừng nghỉ để nuôi dưỡng vạn vật. Sự kết hợp giữa thiên can Ất thuộc Mộc và địa chi Dậu thuộc Kim tạo nên mối quan hệ can chi xung khắc ngược, nhắc nhở chúng ta cần dùng sự uyển chuyển và nhẫn nại để vượt qua mọi trở ngại cứng nhắc.

Trong phong thủy, Thủy khí tinh túy của ngày này có khả năng thẩm thấu mạnh mẽ, rất có lợi cho việc tích lũy tài nguyên, củng cố nội lực và khơi thông các nguồn tài lộc còn tiềm ẩn. Đây chính là thời điểm lý tưởng để bản mệnh tịnh hóa không gian sống, làm dịu đi những căng thẳng trong các mối quan hệ ngoại giao và kiên trì theo đuổi các kế hoạch tài chính dài hạn.

Tử vi học có nói, ngày Ất Dậu sẽ mang may mắn và tiền bạc đến với 3 con giáp dưới đây.

Con giáp tuổi Sửu: Tinh tú hộ thân - Tài lộc dồi dào

Ngày Ất Dậu mang đến một luồng sinh khí tài chính vô cùng mạnh mẽ cho con giáp tuổi Sửu nhờ cục diện Tỵ Dậu Sửu Tam hợp Kim cục đầy quyền năng nâng đỡ bản mệnh. Sự hòa hợp tuyệt vời giữa địa chi ngày và địa chi năm sinh kích hoạt mạnh mẽ cung tài bạch giúp dòng tiền luân chuyển vô cùng mạch lạc và trơn tru.

Những kế hoạch đầu tư hay dự án kinh doanh tưởng chừng như đang dậm chân tại chỗ bỗng nhiên gặp được làn gió mát lành thổi bùng lên các cơ hội sinh lời lớn. Khả năng nhạy bén với sự thay đổi của thị trường giúp con giáp này đưa ra các quyết định xuống tiền mang tính chiến lược cao đem lại biên độ lợi nhuận vượt bậc. Bạn liên tục thu hút được những nguồn năng lượng tích cực từ các đối tác lớn có cùng tần số tư duy thịnh vượng và uy tín trên thương trường.

Cả nguồn thu nhập chính từ công việc lẫn các khoản doanh thu từ nghề tay trái đều đồng loạt tăng trưởng một cách đầy ấn tượng trong ngày thứ Bảy này. Đây là thời điểm cát tường để tuổi Sửu tiến hành mở rộng quy mô sản xuất hoặc dồn vốn vào những kênh tài chính dài hạn mang tính bền vững cao. Sự dư dả và sung túc về mặt tiền bạc mang lại sự an yên tuyệt đối cho tâm hồn và giúp bạn tự tin hiện thực hóa các dự định lớn.

Con giáp tuổi Tỵ: Kim khí đồng hành - Vàng bạc đầy kho

Người tuổi Tỵ cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Bảy ngập tràn cát khí thịnh vượng khi đón nhận hào quang từ cục diện bán hợp Tỵ Dậu mang lại sự dung hòa tuyệt vời. Sự dịch chuyển hài hòa của các tinh tú tài lộc mang lại cho con giáp này những cơ hội vàng để gia tăng khối tài sản tích lũy một cách nhanh chóng và an toàn.

Tài khoản của bạn luôn trong trạng rủng rỉnh nhờ những khoản doanh thu bất ngờ đổ về từ các hợp đồng cũ đã ký kết từ trước. Bản tính kiên trì kết hợp với thiên thời địa lợi giúp người tuổi Tỵ dễ dàng hóa giải mọi lực cản để vươn tới những đỉnh cao tài chính mới. Tầm nhìn phong thủy độc đáo giúp bạn nhận diện được những cơ hội ẩn giấu mà người khác thường bỏ qua khi quan sát biến động của thị trường.

Ngoài ra, quý nhân xuất hiện từ phương xa sẽ mang theo những thông tin mật vô cùng giá trị giúp tuổi Tỵ đón đầu xu hướng đầu tư sinh lời rất lớn. Cuộc sống của bản mệnh trong ngày này chuyển dịch sang trạng thái ung dung tự tại khi mọi áp lực tiền bạc đều được giải tỏa triệt để. Con giáp không chỉ làm giàu cho riêng mình mà còn lan tỏa năng lượng thịnh vượng và may mắn đến với những người đồng hành xung quanh.

Con giáp tuổi Thìn: Thiên can trợ lực - Của cải tự đến

Đối với người tuổi Thìn thì ngày Ất Dậu chính là thời cơ vàng để bứt phá giới hạn tài chính nhờ cục diện Thìn Dậu lục hợp hóa Kim mang lại cát khí vẹn toàn. Luồng sinh khí mạnh mẽ này giúp con giáp này khai thông hoàn toàn những bế tắc trong việc xoay chuyển dòng vốn cho các kế hoạch đại sự đã ấp ủ bấy lâu.

Bạn dễ dàng thu hút được các nguồn lực kinh tế dồi dào thông qua sự kết nối vô hình của mạng lưới bằng hữu và đối tác đáng tin cậy. Sự hòa hợp giữa nhân khí và địa khí giúp các cuộc đàm phán thương mại của bạn luôn đạt được sự đồng thuận cao trên tinh thần đôi bên cùng phát lộc. Vận trình tài chính của con giáp này có những bước chuyển mình mang tính lịch sử với những khoản lợi nhuận vượt ngoài mong đợi ban đầu của bản thân.

Bản mệnh còn có duyên may nhận được những phần quà giá trị hoặc những khoản tiền thưởng nóng xứng đáng cho sự cống hiến hết mình thời gian qua. Tầm nhìn chiến lược hợp phong thủy giúp con giáp tuổi Thìn bảo toàn được thành quả lao động và không ngừng nhân bản số vốn hiện có một cách thông minh. Tình hình tài chính khả quan cùng tinh thần phấn chấn là minh chứng rõ nét cho một ngày gặt hái được nhiều thành công vô cùng rực rỡ.

* Lưu ý chung:

Dù được vòng hào quang tài lộc vây quanh trong ngày Ất Dậu nhưng 3 con giáp vẫn cần lưu tâm đến sự biến động ngầm của dòng nước để bảo toàn tài sản. Do thiên can Ất Mộc gặp địa chi Dậu Kim ẩn tàng thế xung khắc về mặt năng lượng nên bản mệnh cần tuyệt đối kiềm chế sự nóng nảy và tránh các cuộc tranh cãi không đáng có với đồng nghiệp. Hãy tận dụng đặc tính tĩnh lặng và thanh lọc của nạp âm Tuyền Trung Thủy để quan sát thị trường thật thấu đáo trước khi đưa ra quyết định giải ngân lớn.

Sự luân chuyển mạnh mẽ của Thủy khí trong ngày dễ gây ra trạng thái chủ quan, vì vậy việc rà soát kỹ lưỡng các điều khoản hợp đồng vào khung giờ chiều là điều vô cùng cần thiết. Việc giữ cho tâm thái bình ổn, kết hợp uyển chuyển giữa sự kiên định của kim khí và mềm mại của Thủy khí sẽ giúp cả ba con giáp giữ vững tài lộc suốt cả ngày.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm