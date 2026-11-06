4 sai lầm khi rã đông thịt: Ngoài mềm, trong đá, vi khuẩn sinh sôi

Rã đông thịt sai cách có thể khiến thực phẩm mất an toàn dù chưa có dấu hiệu ôi thiu.

Rã đông thịt là việc quen thuộc trong căn bếp của nhiều gia đình. Tuy nhiên, không ít người vẫn có thói quen để thịt đông lạnh trên bàn bếp, ngâm nước nóng hoặc dùng lò vi sóng rồi để đó chờ nấu. Những cách làm này có thể khiến bề mặt thịt ấm lên trong khi bên trong vẫn còn đóng đá, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Dưới đây là 4 sai lầm cần tránh và cách xử lý đúng.

1. Để thịt đông lạnh ngoài nhiệt độ phòng nhiều giờ

Nhiều người lấy thịt từ ngăn đá ra từ sáng để chiều nấu, thậm chí để qua đêm cho thịt tự mềm. Đây là cách rã đông không an toàn. Khi đặt thịt ở nhiệt độ phòng, lớp bên ngoài sẽ ấm lên trước, trong khi phần lõi vẫn đông cứng. Bề mặt thịt có thể đi vào khoảng nhiệt độ từ 4°C đến 60°C, nơi nhiều loại vi khuẩn gây bệnh có khả năng phát triển. Vì vậy, thịt chưa có mùi lạ hoặc vẫn còn đá bên trong cũng không đồng nghĩa với việc an toàn.

Cách làm đúng: Chuyển thịt từ ngăn đá xuống ngăn mát tủ lạnh, đặt trong hộp hoặc khay có thành để hứng nước chảy ra. Với những miếng thịt lớn, cần chuẩn bị trước từ một đến vài ngày tùy kích thước. Không để thịt sống ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ khi nhiệt độ môi trường trên 32°C. Đây là giới hạn an toàn, không phải thời gian được khuyến nghị để rã đông trên bàn bếp.

2. Ngâm thịt đông lạnh trực tiếp trong nước nóng

Muốn thịt mềm nhanh, nhiều người thả nguyên miếng thịt đông lạnh vào chậu nước nóng. Tuy nhiên, nước nóng khiến phần ngoài tăng nhiệt nhanh, có thể bắt đầu chín trong khi phần giữa vẫn đóng đá. Nếu quá trình kéo dài, bề mặt thịt có thể nằm trong vùng nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Cách làm đúng: Cho thịt vào túi kín, ngâm ngập trong nước máy lạnh và thay nước khoảng 30 phút một lần để duy trì nhiệt độ phù hợp. Sau khi rã đông hoàn toàn bằng phương pháp này, cần nấu ngay, không để thịt tiếp tục nằm trên bàn bếp chờ đến bữa.

3. Rã đông bằng lò vi sóng nhưng không nấu ngay

Lò vi sóng có chế độ rã đông, nhưng nhiều người lại hiểu nhầm rằng thịt sau khi quay có thể để nguyên vài tiếng rồi mới chế biến. Thực tế, năng lượng vi sóng có thể làm nóng thực phẩm không đồng đều. Một số vị trí trên miếng thịt đã ấm lên hoặc bắt đầu chín, trong khi những phần khác vẫn lạnh. Nếu tiếp tục để thịt ở nhiệt độ phòng, vi khuẩn có thể phát triển tại những vùng đã được làm nóng.

Cách làm đúng: Sử dụng chế độ rã đông theo hướng dẫn của lò, kiểm tra và trở mặt thịt khi cần thiết. Quan trọng nhất, thịt rã đông bằng lò vi sóng phải được nấu ngay sau đó, không để chờ nhiều giờ và không cấp đông lại khi còn sống.

4. Rã đông cả túi thịt rồi cấp đông lại phần chưa dùng

Đây là thói quen dễ gặp khi gia đình mua nhiều thịt rồi cất chung trong một túi lớn. Đến bữa ăn, người nội trợ rã đông toàn bộ, lấy một phần để nấu và đưa phần còn lại trở về ngăn đá. Điều cần lưu ý là cách rã đông quyết định việc có thể cấp đông lại hay không. Nếu thịt được rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, cần nấu chín trước khi cấp đông lại. Việc đưa thịt sống trở lại ngăn đá không loại bỏ được vi khuẩn đã phát triển trong quá trình bảo quản không an toàn.

Cách làm đúng: Chia thịt thành từng phần đủ dùng trước khi cấp đông. Nếu đã rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng, hãy nấu chín phần thịt chưa sử dụng trước khi cấp đông lại. Riêng thịt được rã đông an toàn hoàn toàn trong ngăn mát có thể cấp đông lại khi vẫn được giữ lạnh đúng cách, dù hương vị và kết cấu có thể giảm.

Rã đông thịt thế nào mới an toàn?

Có 3 phương pháp rã đông thịt được khuyến nghị:

- Trong ngăn mát tủ lạnh: Phù hợp khi có thời gian chuẩn bị trước, giúp thịt duy trì nhiệt độ an toàn trong suốt quá trình rã đông.

- Trong nước lạnh: Đặt thịt trong túi kín, ngâm ngập nước lạnh, thay nước mỗi 30 phút và nấu ngay sau khi rã đông.

- Bằng lò vi sóng: Sử dụng chế độ rã đông phù hợp và nấu ngay sau khi thịt mềm hoàn toàn.

Ngoài ra, một số loại thịt có thể được nấu trực tiếp từ trạng thái đông lạnh nếu sử dụng phương pháp chế biến phù hợp và bảo đảm nhiệt độ chín an toàn. Thời gian nấu thường dài hơn so với thịt đã rã đông.

Rã đông thịt đúng cách không chỉ giúp giữ chất lượng món ăn mà còn hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Đặc biệt, không nên dựa vào màu sắc, mùi hoặc cảm giác thịt đã mềm để đánh giá độ an toàn. Nếu thịt đã bị để ở nhiệt độ không an toàn quá lâu, việc cho trở lại ngăn đá cũng không thể khắc phục nguy cơ đã phát sinh.