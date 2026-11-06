4 thực phẩm tuyệt đối không cho vào tủ lạnh: Biến chất, mất vị, phí tiền oan

Không phải thực phẩm nào cũng được bảo quản tốt hơn khi đặt trong ngăn mát tủ lạnh.

Nhiều gia đình có thói quen cứ mua thực phẩm về là cho ngay vào tủ lạnh, từ rau củ, trái cây cho đến những món chưa dùng hết. Ai cũng nghĩ nhiệt độ thấp sẽ giúp thực phẩm tươi lâu, hạn chế hư hỏng và tiết kiệm tiền đi chợ. Thế nhưng, với một số loại thực phẩm, việc bảo quản lạnh quá sớm lại phản tác dụng. Không chỉ ảnh hưởng đến hương vị, nhiệt độ thấp còn có thể làm thay đổi kết cấu, màu sắc và quá trình chín tự nhiên của chúng. Dưới đây là 4 thực phẩm không nên tùy tiện cho vào ngăn mát tủ lạnh, đặc biệt khi còn xanh hoặc chưa chín hoàn toàn.

1. Cà chua chưa chín

Cà chua là loại thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong căn bếp Việt. Nhiều người sau khi đi chợ về thường cho cả túi cà chua vào ngăn mát với suy nghĩ làm như vậy sẽ giữ được độ tươi lâu hơn. Tuy nhiên, nếu cà chua vẫn còn xanh hoặc chưa chín hoàn toàn, đây chưa chắc là cách bảo quản phù hợp. Cà chua là loại quả tiếp tục chín sau khi thu hoạch. Khi được đặt trong môi trường quá lạnh, quá trình chín tự nhiên có thể bị cản trở. Nhiệt độ thấp cũng ảnh hưởng đến hoạt động của các enzyme liên quan đến việc hình thành hương thơm, khiến cà chua giảm mùi vị đặc trưng. Nếu bảo quản lạnh không phù hợp hoặc quá lâu, phần thịt quả còn có thể bị ảnh hưởng về kết cấu, không giữ được độ ngon như mong muốn.

Cách bảo quản đúng: Với cà chua chưa chín, nên để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và chờ quả chín tự nhiên. Khi cà chua đã chín mà chưa sử dụng ngay, có thể chuyển vào tủ lạnh để kéo dài thời gian bảo quản. Trước khi ăn, nên để cà chua trở về gần nhiệt độ phòng để cảm nhận hương vị tốt hơn.

2. Khoai tây sống

Khoai tây có thể chế biến thành nhiều món ngon như khoai chiên, khoai nghiền, canh hầm hay xào thịt. Vì muốn khoai không mọc mầm và giữ được lâu, không ít người lựa chọn cất cả túi khoai vào ngăn mát tủ lạnh. Thế nhưng, nhiệt độ quá thấp lại có thể làm thay đổi thành phần đường trong củ khoai. Khi bảo quản trong môi trường lạnh, một phần tinh bột của khoai tây có thể chuyển thành các loại đường đơn giản hơn, đặc biệt là đường khử. Điều này khiến khoai có vị ngọt khác thường và dễ chuyển màu nâu sẫm khi chiên hoặc nướng. Đáng chú ý, lượng đường khử tăng lên còn có thể thúc đẩy quá trình hình thành acrylamide khi khoai được chế biến ở nhiệt độ cao. Đây là chất được các cơ quan an toàn thực phẩm khuyến cáo nên hạn chế phơi nhiễm trong chế độ ăn.

Cách bảo quản đúng: Khoai tây sống nên được đặt ở nơi tối, khô ráo, thông thoáng và tương đối mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Không nên để khoai trong túi nilon buộc kín vì hơi ẩm dễ tích tụ. Đồng thời, cần kiểm tra thường xuyên, loại bỏ những củ đã hư thối hoặc mọc mầm nhiều. Với khoai đã gọt vỏ, cắt nhỏ hoặc chế biến, cần áp dụng cách bảo quản khác phù hợp với tình trạng thực phẩm.

3. Chuối xanh

Chuối là loại trái cây quen thuộc, có giá thành phải chăng và được nhiều gia đình mua theo nải để ăn dần. Một số người thường cho chuối vào tủ lạnh ngay sau khi mua, kể cả khi quả còn xanh, với hy vọng chuối sẽ lâu chín và không bị hỏng. Tuy nhiên, chuối là loại trái cây nhiệt đới rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi chuối xanh được bảo quản trong ngăn mát, quá trình chín có thể bị gián đoạn, khiến quả khó đạt được độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Lớp vỏ bên ngoài cũng dễ xuất hiện những mảng thâm đen do tổn thương lạnh. Điều đáng nói là dù được lấy ra khỏi tủ lạnh, những quả chuối từng chịu nhiệt độ quá thấp vẫn có thể không tiếp tục chín bình thường. Như vậy, thay vì giữ được nải chuối ngon lâu hơn, người dùng lại có nguy cơ làm giảm chất lượng của cả nải.

Cách bảo quản đúng: Chuối xanh nên được để ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt. Có thể treo nải chuối hoặc đặt ở vị trí ít bị đè ép để hạn chế dập nát. Khi chuối đã chín, nếu chưa ăn hết, gia đình có thể cho vào ngăn mát để làm chậm quá trình chín tiếp. Vỏ chuối có thể thâm đen nhưng phần thịt bên trong vẫn có thể sử dụng nếu không có dấu hiệu hư hỏng.

4. Rau húng quế tươi

Húng quế là loại rau gia vị quen thuộc, thường được ăn kèm bún, phở và nhiều món nước. Vì rau thơm dễ héo nên sau khi mua về, không ít người lập tức cho cả bó vào ngăn mát tủ lạnh. Tuy nhiên, húng quế lại thuộc nhóm rau nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khác với nhiều loại rau lá có thể bảo quản tốt trong ngăn mát, húng quế dễ bị tổn thương lạnh. Khi tiếp xúc với nhiệt độ quá thấp, các tế bào trong lá có thể bị ảnh hưởng, khiến lá xuất hiện những mảng thâm đen, mềm nhũn hoặc héo rũ. Hương thơm đặc trưng của rau cũng có thể giảm đi, làm món ăn mất ngon. Đây là lý do có những bó húng quế trông vẫn tươi khi vừa mua về nhưng sau một thời gian để trong ngăn mát lại bị đen lá, dù chưa có dấu hiệu hư thối rõ rệt.

Cách bảo quản đúng: Nếu dự định sử dụng sớm, có thể cắt bớt phần gốc rồi cắm húng quế vào một cốc nước sạch như cắm hoa, đặt ở nơi thoáng mát, tránh nắng trực tiếp. Thay nước thường xuyên và loại bỏ những lá bị hỏng. Với rau đã rửa hoặc cắt nhỏ, cần chú ý vệ sinh và thời gian bảo quản, không nên để lâu ở nhiệt độ phòng. Nếu muốn dự trữ dài ngày, có thể cân nhắc cấp đông húng quế đã sơ chế phù hợp.