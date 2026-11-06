Cửa sổ kính cường lực nên dùng loại nào? Nên dùng cửa mở hất, mở quay hay cửa lùa?

Ngoài loại cửa sổ truyền thống, còn gọi là cửa mở quay thì cửa sổ kính cường lực còn có những loại khác nữa. Vậy trong các loại cửa này, đâu mới là loại có nhiều ưu điểm mà bạn nên lựa chọn?

Mỗi kiểu cửa sổ kính cường lực đều có những ưu, nhược điểm riêng và phù hợp với từng vị trí, không gian cụ thể. Việc lựa chọn cửa mở hất, mở quay hay cửa lùa phụ thuộc lớn vào không gian diện tích, tầng cao và hướng đón gió của ngôi nhà.

Cửa mở quay

Cửa mở quay là loại cửa truyền thống quen thuộc, rất phổ biến được mở bằng cách quay các cánh cửa quanh một hệ thống trục bản lề cố định ở một bên khung cửa.

Kiểu thiết kế này cho phép cửa có thể mở ra phía ngoài hoặc quay vào trong phòng tùy thuộc vào mục đích sử dụng và không gian thực tế. Ưu điểm vượt trội của cửa mở quay là khả năng mở rộng tối đa không gian, giúp đón trọn vẹn gió trời, ánh sáng tự nhiên và tạo lối đi lại thông thoáng nhất.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bên cạnh đó, hệ thống chốt đa điểm và gioăng cao su cao cấp giúp loại cửa này khi đóng lại sẽ đạt độ kín khít tuyệt đối, mang đến khả năng cách âm và cách nhiệt cực kỳ hiệu quả. Ngoài ra, với kết cấu chắc chắn và đa dạng về chất liệu, cửa mở quay đảm bảo độ an toàn cao, chịu lực tốt và dễ dàng lau chùi, bảo dưỡng trong suốt quá trình sử dụng.

Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của loại cửa này là dễ bị gió va đập mạnh gây vỡ kính hoặc hỏng bản lề nếu không sử dụng thanh định vị góc mở. Do đó, để đảm bảo an toàn, bạn hãy sử dụng thanh định vị góc mở.

Tất nhiên, do cơ chế mở quay ra ngoài, cửa sẽ không thể sử dụng được ở những không gian có khoảng cách sát vách với nhà hàng xóm hoặc các căn hộ chung cư cao tầng.

Cửa mở hất là cửa thế nào?

Cửa mở hất là loại cửa sổ khi mở sẽ đẩy cánh ra phía ngoài theo một góc nhất định, với bản lề được cố định ở cạnh phía trên của khung cửa. Thiết kế đặc biệt này giúp cửa có khả năng tự chống đỡ và giữ nguyên vị trí mở mà không cần thanh chắn phụ trợ.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Ưu điểm lớn nhất của cửa mở hất là khả năng thông gió tuyệt vời ngay cả khi trời mưa nhờ cánh cửa tạo thành một mái hiên nhỏ ngăn nước hắt vào nhà. Bên cạnh đó, hệ thống gioăng cao su kép giúp cửa đạt độ kín khít tuyệt đối, mang lại khả năng cách âm, cách nhiệt vượt trội và tiết kiệm điện năng điều hòa.

Ngoài ra, nhờ cơ chế mở đẩy ra ngoài, loại cửa này hoàn toàn không chiếm dụng diện tích sử dụng bên trong căn phòng và cực kỳ an toàn trước sức ép của gió bão lớn.

Cửa lùa trượt là loại cửa thế nào?

Cửa lùa trượt là loại cửa được đóng mở bằng cách đẩy các cánh cửa trượt ngang trên hệ thống thanh ray cố định ở phía trên hoặc phía dưới khung cửa.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Thiết kế này giúp các cánh cửa di chuyển song song với nhau hoặc giấu gọn vào vách tường, hoàn toàn không tốn diện tích khi đóng mở. Ưu điểm lớn nhất của cửa lùa trượt là khả năng tiết kiệm không gian tối đa, vận hành êm ái, chịu được áp lực gió bão lớn và cực kỳ an toàn cho những gia đình có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, nhược điểm của loại cửa này là không thể mở được hết 100% diện tích ô cửa vì luôn có ít nhất một cánh phải thu lại để chắn trên ray trượt. Ngoài ra, phần rãnh ray trượt phía dưới rất dễ bị tích tụ bụi bẩn, dị vật, gây khó khăn cho việc vệ sinh và có thể làm kẹt bánh xe nếu không được lau chùi thường xuyên.

Tóm lại, mỗi loại cửa đều có ưu, nhược điểm và phù hợp với từng loại nhà. Dưới đây là bảng so sánh trực tiếp giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định:

Kiểu cửa sổ Đặc điểm nổi bật Ưu điểm lớn nhất Nhược điểm Phù hợp nhất với Cửa mở hất (Mở đẩy ra ngoài từ dưới lên) Bản lề chữ A giữ cố định ở một góc tối đa 45 độ. Chống mưa hắt tốt ngay cả khi đang mở cửa . Không sợ gió bão dập cửa. Diện tích thông gió ít hơn cửa mở quay. Khó vệ sinh mặt ngoài. • Nhà cao tầng, chung cư.

• Nhà vệ sinh, phòng ngủ cần thoáng khí liên tục. Cửa mở quay (Mở cánh ra ngoài hoặc vào trong) Bản lề định vị mở góc 90 độ, giải phóng toàn bộ ô cửa. Đón gió và lấy ánh sáng tối đa (100%) , giúp nhà thoáng nhất. Dễ bị gió dập nếu không dùng thanh định vị. Cần khoảng trống phía ngoài để mở cánh. • Nhà phố, biệt thự có khoảng không bên ngoài.

• Phòng khách, phòng ngủ hướng view đẹp. Cửa lùa / trượt (Chạy trên ray âm) Các cánh cửa trượt ngang song song với nhau trên khung. Tiết kiệm không gian tuyệt đối , an toàn tuyệt đối, không lo gió dập hay chiếm diện tích. Chỉ mở được tối đa 50% diện tích ô cửa. Khe ray dễ bám bụi bẩn. • Phòng có không gian hẹp.

• Lối đi nhỏ hẹp hoặc cửa sổ hướng ra ngõ chung.

Lời khuyên tối ưu từ chuyên gia cho từng không gian

Nếu nhà bạn là căn hộ chung cư hoặc tầng cao (Tầng 5 trở lên): Nên ưu tiên cửa mở hất hoặc cửa lùa. Cửa mở hất dùng bản lề chữ A chịu được sức gió cực lớn ở trên cao mà không lo bị giật rụng cánh. Cửa lùa an toàn tuyệt đối cho cả người bên dưới vì không có cánh thò ra ngoài khung nhà.

Nếu nhà bạn có view sân vườn rộng hoặc hướng đón gió chính: Nên chọn cửa mở quay để tận hưởng trọn vẹn không khí trong lành. Tuy nhiên, bắt buộc phải lắp thêm thanh định vị chống va đập để cố định cánh cửa, tránh việc gió lớn đột ngột dập mạnh gây vỡ kính cường lực.

Nếu nhà bạn ở trong ngõ nhỏ, san sát nhà hàng xóm thì cửa lùa trượt là giải pháp duy nhất và tối ưu nhất vì việc mở cửa hoàn toàn không lấn chiếm sang không gian hay làm ảnh hưởng đến nhà đối diện.



