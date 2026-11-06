Mẹ 2 con chia sẻ: Ở tuổi 45, tôi không có một món đồ thừa nào trong tủ quần áo

Từng có thời điểm sở hữu cả tủ quần áo chật kín nhưng vẫn thường xuyên than không có gì để mặc, ở tuổi 45, một bà mẹ hai con quyết định thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm. Giờ đây, chị không còn giữ bất kỳ món đồ nào chỉ để cho đẹp tủ. Điều đáng nói là càng mua ít quần áo, chị càng cảm thấy cuộc

Từng tiêu hàng triệu đồng mua quần áo, cuối cùng chỉ mặc đi mặc lại vài bộ

Ở tuổi 45, chị Hương, một bà mẹ hai con sống tại Hà Nội, cho biết mình đã duy trì lối sống tối giản trong nhiều năm. Trong số những thay đổi về chi tiêu, điều khiến chị hài lòng nhất chính là tủ quần áo.

"Tôi có thể tự tin nói rằng hiện tại trong tủ không có một món đồ nào thừa thãi. Chiếc áo nào cũng được mặc, chiếc váy nào cũng có dịp sử dụng. Không còn cảnh mua về rồi cất đó, vài năm sau mang ra vẫn nguyên nhãn mác", chị Hương chia sẻ.

Trước đây, giống nhiều phụ nữ khác, chị từng xem mua sắm quần áo là cách tự thưởng cho bản thân sau những ngày làm việc bận rộn. Mỗi khi có chương trình giảm giá, chị lại tranh thủ mua vài món. Có những chiếc váy giá cả triệu đồng, lúc thử rất thích nhưng sau đó chỉ mặc đúng một lần.

Điều khiến chị tiếc nuối không chỉ là số tiền đã bỏ ra mà còn là cảm giác khó chịu mỗi lần dọn tủ. Những món đồ không mặc đến thường được giữ lại vì tiếc tiền, vì nghĩ biết đâu một ngày nào đó sẽ cần.

"Ngày trước, mỗi lần dọn tủ, tôi đều tự hứa sẽ mặc lại những món đồ ít dùng. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Cuối cùng tôi nhận ra vấn đề không nằm ở việc sắp xếp tủ quần áo, mà nằm ở cách mình mua sắm", chị kể.

Sau khi có hai con, các khoản chi cho gia đình ngày càng nhiều, từ học phí, sinh hoạt đến tiết kiệm cho tương lai. Chị bắt đầu nhìn lại những khoản tiền dành cho bản thân và nhận ra quần áo là một trong những khoản dễ cắt giảm nhất mà không ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Thay vì mua sắm theo cảm xúc, chị đặt ra 6 nguyên tắc và duy trì đến hiện tại.

6 nguyên tắc giúp mẹ hai con tuổi 45 không còn quần áo thừa trong tủ

1. Giới hạn số lượng quần áo, không mua thêm chỉ vì thấy đẹp

Thay đổi đầu tiên của chị Hương là xác định số lượng quần áo thực sự cần cho từng mùa. Chị không đặt mục tiêu phải có thật nhiều lựa chọn, mà ưu tiên những món có thể mặc thường xuyên, phối hợp linh hoạt.

Với quần áo đi làm, chị duy trì một số bộ cơ bản, phù hợp vóc dáng và môi trường công sở. Trang phục ở nhà, đi chơi hay dự tiệc cũng được phân chia theo nhu cầu thực tế.

"Tôi không ép mình chỉ được có 10 hay 20 món đồ, nhưng luôn đặt giới hạn. Nếu đã có ba chiếc quần đen mặc đẹp, tôi sẽ không mua chiếc thứ tư chỉ vì nó đang giảm giá", chị nói.

Theo chị, khi biết tủ quần áo có giới hạn, mỗi quyết định mua sắm đều được cân nhắc kỹ hơn. Một món đồ mới phải thực sự phù hợp, thay vì chỉ đẹp trong vài phút nhìn ngắm.

2. Chỉ mua quần áo đã thử kỹ, không chấp nhận những món 'tạm được'

Một nguyên tắc khác là chị ưu tiên mua quần áo trực tiếp tại cửa hàng để kiểm tra chất liệu, đường may và độ vừa vặn.

Trước khi quyết định, chị thường thử nhiều lần, đứng lên, ngồi xuống, đi lại và xem món đồ có dễ kết hợp với quần áo sẵn có hay không.

Chị từng rất thích một chiếc váy nhưng phần eo hơi rộng. Nhân viên bán hàng gợi ý có thể sửa lại, tuy nhiên chị quyết định không mua.

"Kinh nghiệm của tôi là những món đồ phải sửa quá nhiều hoặc mặc không thật sự thoải mái thường dễ bị bỏ quên. Nếu phải cố thuyết phục bản thân rằng nó cũng ổn thì tốt nhất đừng mua", chị chia sẻ.

Chị không phản đối mua sắm trực tuyến, nhưng chỉ đặt hàng khi đã biết rõ kích cỡ, chất liệu và có chính sách đổi trả phù hợp.

3. Thích nhiều món cùng lúc thì chờ vài ngày, chỉ chọn món ưng ý nhất

Trước kia, khi thấy hai hoặc ba chiếc áo đều đẹp, chị Hương thường mua tất cả vì sợ bỏ lỡ. Nhưng sau đó, chiếc được yêu thích nhất luôn được mặc nhiều, còn những chiếc khác nằm trong tủ.

Giờ đây, chị áp dụng nguyên tắc chờ ít nhất 48 giờ trước những quyết định mua sắm không cấp thiết.

Nếu sau vài ngày vẫn nhớ đến món đồ và thấy nó thực sự cần thiết, chị mới cân nhắc mua. Nếu thích nhiều món cùng lúc, chị chỉ chọn một món phù hợp nhất.

"Phụ nữ đôi khi mua quần áo vì cảm giác lúc ấy rất vui. Nhưng cảm giác đó có thể biến mất nhanh hơn mình tưởng. Chờ vài ngày giúp tôi phân biệt được đâu là thứ thực sự cần, đâu chỉ là phút bốc đồng", chị nói.

4. Không tiếc khi bỏ lỡ một món đồ đẹp

Một trong những lý do khiến nhiều người mua sắm quá tay là tâm lý sợ hết hàng, hết size hoặc bỏ lỡ đợt giảm giá.

Chị Hương cũng từng như vậy. Có lần, chị mua vội chiếc áo khoác gần 2 triệu đồng vì cửa hàng thông báo chỉ còn một chiếc cuối cùng. Sau đó, chị nhận ra kiểu áo không phù hợp với những món đồ đang có.

Từ trải nghiệm ấy, chị không còn coi việc bỏ lỡ một món đồ là điều đáng tiếc.

"Không mua được chiếc váy này thì sẽ còn chiếc váy khác. Quan trọng là tiền vẫn nằm trong tài khoản của mình. Tôi không cần phải mua một món đồ chỉ vì sợ ngày mai nó không còn", chị chia sẻ.

Theo chị, giảm giá chỉ thực sự giúp tiết kiệm khi món đồ đó vốn nằm trong kế hoạch mua sắm. Một chiếc áo giảm từ 1 triệu đồng xuống 500.000 đồng vẫn khiến người mua chi ra 500.000 đồng nếu trước đó không hề có nhu cầu.

5. Mua về không phù hợp thì đổi trả, không cố giữ vì tiếc công

Chị Hương cho biết, ánh sáng và gương ở cửa hàng đôi khi khiến quần áo trông đẹp hơn thực tế. Vì vậy, sau khi mua về, chị thường thử lại tại nhà trước khi cắt nhãn mác.

Nếu món đồ không phù hợp, chị chủ động đổi hoặc trả trong phạm vi chính sách của cửa hàng.

Với chị, giữ một chiếc áo không mặc chỉ vì ngại đổi trả đồng nghĩa với việc chấp nhận mất tiền và thêm một món đồ chiếm diện tích trong tủ.

Tất nhiên, chị cũng lưu ý không phải cửa hàng nào cũng hỗ trợ hoàn tiền. Vì vậy, việc tìm hiểu chính sách trước khi thanh toán là điều cần thiết.

6. Không dùng mua sắm để giải tỏa cảm xúc

Đây là nguyên tắc chị Hương cho rằng quan trọng nhất.

Trước đây, mỗi khi mệt mỏi hoặc căng thẳng vì công việc, chị thường mở ứng dụng mua sắm, lựa vài món đồ để tự thưởng. Niềm vui xuất hiện ngay khi đặt hàng, nhưng đôi khi biến mất chỉ sau vài ngày.

Hiện tại, chị chuyển sang những hoạt động khác như đi bộ, đọc sách, chăm sóc cây cối hoặc dành thời gian cho hai con.

"Tôi vẫn thích mặc đẹp và vẫn mua quần áo mới. Chỉ có điều, tôi không còn coi mua sắm là cách duy nhất để khiến bản thân vui vẻ. Một chiếc áo được mặc 50 lần mang lại cho tôi nhiều giá trị hơn năm chiếc áo mua về rồi bỏ quên", chị nói.

Ở tuổi 45, điều chị hài lòng nhất không phải tủ quần áo ít đồ mà là số tiền giữ lại được

Để thấy rõ hiệu quả tài chính, chị Hương thử so sánh mức chi tiêu cho quần áo trước và sau khi thay đổi thói quen. Dưới đây là bảng minh họa theo mức chi mà chị đặt ra:

Khoản chi Trước khi tối giản Sau khi tối giản Quần áo đi làm 800.000đ 300.000đ Quần áo đi chơi 500.000đ 200.000đ Mua theo khuyến mãi 500.000đ 0đ Tổng mỗi tháng 1.800.000đ 500.000đ Tổng một năm 21.600.000đ 6.000.000đ

Lưu ý: Số liệu minh họa, tính theo mức chi bình quân tháng.

Nếu duy trì được mức chi này, số tiền chênh lệch lên tới 15,6 triệu đồng mỗi năm. Với gia đình có hai con, đây là khoản tiền có thể bổ sung vào quỹ học tập, du lịch hoặc tiết kiệm dài hạn.

Chị Hương cũng nhấn mạnh tối giản không đồng nghĩa với việc phải mặc quần áo cũ, từ chối mọi món đồ đắt tiền hay ép bản thân sống kham khổ. Ngược lại, chị sẵn sàng chi nhiều hơn cho một chiếc áo chất lượng tốt nếu biết chắc mình sẽ mặc thường xuyên.

Sau nhiều năm thay đổi, bà mẹ hai con nhận ra rằng tủ quần áo gọn gàng không đơn thuần giúp tiết kiệm diện tích. Nó còn giúp chị giảm thời gian lựa đồ mỗi sáng, bớt công sức dọn dẹp và không còn cảm giác tiếc nuối vì những khoản mua sắm thiếu suy nghĩ.

"Ở tuổi 45, tôi không còn muốn sở hữu thật nhiều thứ để cảm thấy mình đủ đầy. Tôi thích mở tủ ra, nhìn thấy toàn những món đồ mình yêu thích và biết rằng đồng tiền bỏ ra cho chúng đều xứng đáng. Với tôi, đó mới là cách tiêu tiền thông minh", chị kết luận.