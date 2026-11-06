Sau nhiều năm sống tối giản, tôi nhận ra 6 điều đơn giản giúp tiết kiệm tiền và sống nhẹ nhõm hơn mỗi ngày

Sau nhiều năm theo đuổi lối sống tối giản, tôi nhận ra rằng muốn sống thoải mái không nhất thiết phải có nhiều tiền hay sở hữu thật nhiều đồ đạc. Ngược lại, chính việc giảm bớt những thứ không cần thiết đã giúp tôi tiết kiệm được một khoản đáng kể, có thêm thời gian cho bản thân và bớt lo lắng về tương lai.

Trước đây, tôi cũng từng thích mua sắm, tích trữ đồ dùng và luôn nghĩ rằng có nhiều lựa chọn sẽ giúp cuộc sống thuận tiện hơn. Nhưng càng sống tối giản, tôi càng nhận ra 6 điều tưởng chừng rất đơn giản dưới đây mới thực sự khiến mình thay đổi.

1. Không gian sống cũng là một khoản tiền đã bỏ ra

Một lần đến nhà người họ hàng, tôi nhận thấy chiếc bàn ăn đắt tiền gần như bị phủ kín bởi những món đồ linh tinh. Cả gia đình phải ngồi chen chúc ở một góc nhỏ để dùng bữa.

Từ đó, tôi hiểu rằng dù mua nhà hay thuê nhà, chúng ta đều phải trả tiền cho từng mét vuông không gian sống. Nếu để đồ đạc không cần thiết chiếm hết diện tích, chẳng khác nào bỏ tiền mua chỗ ở cho những món đồ ít sử dụng.

Vì vậy, tôi bắt đầu hạn chế tích trữ, chỉ giữ những vật dụng thực sự phục vụ sinh hoạt. Nhà không cần rộng hơn nhưng cảm giác thoáng đãng và dễ chịu hơn rất nhiều.

2. Mua một món đồ không chỉ tốn tiền mà còn tốn thời gian

Trước đây, tôi thường chỉ quan tâm đến giá tiền khi mua sắm. Sau này mới nhận ra, mỗi món đồ còn kéo theo hàng loạt công việc như lựa chọn, sắp xếp, lau chùi, bảo quản và cuối cùng là tìm cách thanh lý.

Một chiếc áo ít mặc có thể không đắt, nhưng nếu tủ quần áo chứa hàng chục chiếc tương tự, thời gian dành cho việc quản lý chúng cũng không nhỏ.

Tôi nhận ra tiền có thể kiếm lại, còn thời gian thì không. Thay vì dành cuối tuần dọn dẹp những món đồ không dùng đến, tôi muốn nghỉ ngơi, đọc sách hoặc ở bên gia đình.

3. Tích lũy tiền bạc có ích hơn tích trữ hàng hóa

Có người cho rằng cuộc sống khó đoán nên thích gì cứ mua, miễn bản thân vui vẻ. Tôi lại nghĩ ngược lại. Chính vì tương lai không chắc chắn, chúng ta càng cần có một khoản tiền dự phòng.

Những món đồ mua theo cảm hứng có thể nhanh chóng lỗi thời, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng. Trong khi đó, tiền tiết kiệm giúp chúng ta chủ động hơn khi gặp những khoản chi bất ngờ.

Tôi không ngừng mua sắm hoàn toàn, nhưng luôn tự hỏi liệu món đồ đó có thực sự cần thiết. Nếu chưa cần dùng ngay, tôi ưu tiên giữ tiền thay vì mua về cất tủ.

4. Càng ít lựa chọn, cuộc sống càng đơn giản

Có thời gian, tủ quần áo của tôi rất đầy nhưng sáng nào cũng mất hàng chục phút suy nghĩ nên mặc gì. Nhiều đôi giày, túi xách nhưng thực tế chỉ sử dụng một vài món quen thuộc.

Sau khi chuyển sang lối sống tối giản, tôi chỉ giữ những bộ trang phục dễ phối, phù hợp với công việc và sinh hoạt. Mỗi mùa có vài bộ mặc luân phiên, giày dép cũng chỉ giữ số lượng vừa đủ.

Nhờ vậy, việc chuẩn bị mỗi sáng nhanh hơn. Tôi không còn mất quá nhiều thời gian cho những quyết định nhỏ nhặt.

5. Chúng ta thực sự cần ít đồ hơn mình tưởng

Một trong những điều khiến tôi bất ngờ nhất là tốc độ sử dụng đồ dùng chậm hơn rất nhiều so với suy nghĩ ban đầu.

Một chai sữa tắm có thể dùng nhiều tháng, mỹ phẩm cũng không cần mua liên tục. Trước đây, cứ thấy giảm giá là tôi mua thêm, để rồi nhiều món chưa dùng đến đã gần hết hạn.

Hiện tại, tôi chỉ mua đồ thay thế khi sản phẩm cũ sắp hết. Cách làm này giúp tủ đồ gọn gàng, đồng thời giảm đáng kể những khoản chi nhỏ nhưng lặp lại thường xuyên.

6. Chi phí sống thấp mang lại cảm giác an tâm

Hai năm gần đây, thu nhập của tôi có phần giảm sút. Nếu vẫn duy trì thói quen mua sắm như trước, có lẽ tôi sẽ phải lo lắng nhiều hơn.

May mắn là sau nhiều năm sống tối giản, chi phí sinh hoạt của tôi đã giảm. Tôi không còn cần một khoản tiền lớn mỗi tháng để duy trì những nhu cầu vật chất không thực sự quan trọng.

Điều khiến tôi hài lòng nhất không chỉ là số tiền tiết kiệm được, mà còn là cảm giác chủ động trước những thay đổi của cuộc sống.

Sau cùng, tôi nhận ra tối giản không phải là sống thiếu thốn hay từ bỏ mọi niềm vui. Đó là cách lựa chọn những gì thực sự đáng để dành tiền bạc, thời gian và công sức. Khi không còn bị cuốn vào việc sở hữu ngày càng nhiều thứ, tôi lại thấy mình có nhiều hơn: Nhiều thời gian, nhiều khoản tích lũy và nhiều sự bình yên trong cuộc sống.