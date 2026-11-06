“Trà xanh” nũng nịu đang khiến màn ảnh Hàn điên đảo: Gương mặt ngọt ngào, style ngoài đời cực cuốn

Đây chính là nhân vật "trà xanh" đang khiến màn ảnh Hàn phát sốt hiện nay.

Xem Hoàng Hậu Tái Hôn, có lẽ nhiều khán giả sẽ rơi vào cảnh vừa tức nhân vật "trà xanh" Rashta vừa phải công nhận nữ diễn viên Lee Se Young đảm nhiệm vai diễn quá xinh, quá đỉnh. Bộ phim ra mắt trên Disney+ từ ngày 3/11, xoay quanh cuộc hôn nhân rạn nứt của Hoàng hậu Navier (Shin Min Ah) khi Hoàng đế Sovieshu (Joo Ji Hoon) đưa cô gái nô lệ bỏ trốn Rashta vào cung. Vào vai người thứ ba, Lee Se Young tận dụng nhan sắc ngọt ngào để khắc họa một Rashta mong manh, nũng nịu nhưng đầy toan tính. Đôi mắt tròn, đường nét mềm mại cùng những biểu cảm tủi thân khiến nhân vật trông lúc nào cũng như đang cần được che chở. Visual càng vô hại, những tham vọng phía sau cũng khiến người xem thêm “nóng máu”.

Visual ngây thơ nhưng vẫn đầy toan tính của nhân vật Rashta trong phim Hoàng Hậu Tái Hôn. Nguồn: Faceook.

Không chỉ trên màn ảnh, Lee Se Young ngoài đời cũng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung cùng vẻ ngoài dễ gây thiện cảm. Đáng nói, nữ diễn viên còn có gu thời trang khá thú vị, không cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật. Những outfit của cô thường xoay quanh các gam màu quen thuộc như trắng, đen, xám, be, song chỉ cần thay đổi phom dáng, cách phối lớp hay thêm một món phụ kiện là đã mang đến diện mạo khác biệt. Nàng nào đang bí ý tưởng mặc gì đi cà phê, dạo phố hay hẹn hò có thể lưu ngay vài công thức dưới đây.

Mê style bồng xòe công chúa, tủ đồ Lee Se Young có ngay váy trắng dáng ngắn. Thiết kế này ghi điểm nhờ phần cổ yếm nhún nhẹ, khoe khéo bờ vai thanh mảnh, chi tiết bo eo giữ tổng thể gọn gàng, kết hợp phần tùng xòe xếp tầng tạo nét điệu đà vừa đủ. Lee Se Young búi tóc gọn và đeo khuyên tai nhỏ, nhìn đơn giản mà vẫn ra đúng vibe tiểu thư điệu đà. Muốn học theo outfit này, chị em chỉ cần sắm một chiếc váy trắng tôn dáng và chọn trang sức mảnh là đã khá xinh.

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Đặc trưng streetstyle Hàn là những lớp layer nhẹ nhàng mà đầy tinh tế, Lee Se Young cũng không đứng ngoài công thức quen thuộc này. Mỹ nhân Kbiz diện cardigan xám đậm, khéo léo để lộ phần layer áo thun trắng bên trong, kết thúc bằng áo khoác da nâu phom rộng và miniskirt đen. Dùng bảng màu trải dài nhưng tổng thể outfit không bị "ngồn ngộn", thậm chí càng có chiều sâu nhờ sự biến tấu khéo léo các gam màu trung tính. Cách phối áo rộng với váy ngắn cũng giúp outfit nhiều lớp bớt nặng nề, khoe chân mà vẫn thoải mái. Đây là công thức chị em có thể thử vào những hôm muốn lên đồ hơi “cool” một chút.

Cho những ngày tối giản và thoải mái vận động hơn, Lee Se Young chọn áo dệt kim màu ghi, dáng áo ôm vừa giúp tôn eo tự nhiên kết hợp quần jeans xanh ống rộng basic. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp 9x để tạo thêm lớp lang cho bộ đồ đã lồng ghép nhẹ 1 lớp áo cúp ngực bên trọng, lấp ló qua chi tiết cố V của áo ngoài. Cách layer này cũng đang được hội gái xinh lăng xê nhiệt tình trong năm nay, nàng có thể áp dụng ngay với các item có sẵn mà không cần sắm mới.

Khi đi sự kiện, nữ diễn viên cũng tránh váy áo quá lộng lẫy, cô diện áo đen sát nách chiết eo, gấu xòe nhẹ phối cùng chân váy ngắn đồng màu, tạo nền cho lớp bèo trắng ở hông nổi bật. Chi tiết xếp lớp khiến outfit có thêm nét phá cách, tinh nghịch. Với các set đồ đã có điểm nhấn rõ như thế này, chị em phối phụ kiện đơn giản là đủ hoàn thiện. Hội thích mặc điệu cũng có thể tham khảo cách dùng bèo trắng để làm mới những món đồ đen quen thuộc.

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Lee Se Young chuẩn tín đồ của áo khoác da, nhưng thay vì bản phối điệu đà bên trên, lần này cô nàng chọn vibe cá tính, "girl boss" với áo khoác da đen bóng nhấn eo bằng thắt lưng, phối chân váy ngắn xám đậm và boots đen cao cổ. Phần eo gọn cùng khoảng chân lộ ra giúp cân bằng độ đầy của chiếc áo, cũng khiến tổng thể trông thanh thoát hơn. Nàng muốn thử chất liệu khó chiều như da bóng có thể phối tiết chế cả về chất liệu lẫn form dáng của các item còn lại để chiếc áo trở thành tâm điểm.