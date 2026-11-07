Từ thương hiệu Ý đến gia đình Haier: Bước ngoặt mở ra tương lai mới của Ferroli ASEAN tại Việt Nam

Lễ công bố Ferroli ASEAN gia nhập Haier không đơn thuần là một thương hiệu chính thức bước sang trang mới, mà chính là cột mốc khẳng định một tầm vóc và nội lực mạnh mẽ hơn.

Lễ công bố Ferroli Asean chính thức gia nhập “đại gia đình” Haier

Tối 03/11/2026, tại không gian rực rỡ của lễ công bố hoàn tất thương vụ Haier Smart Home mua lại 100% cổ phần Ferroli ASEAN, bầu không khí bùng nổ niềm tự hào khi nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ kiêu hãnh tại thị trường Việt.

Từ những ngày đầu tiên đặt chân vào thị trường, xây dựng nhà máy, phát triển hệ thống phân phối cho đến vị thế nằm trong top đầu thị phần máy nước nóng điện – tất cả là minh chứng rõ nét cho một hành trình không ngừng vươn lên. Nhưng đây chưa phải là đỉnh cao cuối cùng, mà là bệ phóng hoàn hảo để Ferroli bước vào kỷ nguyên bứt phá mạnh mẽ hơn nữa.

Sức mạnh của sự tiếp nối và tinh thần tiên phong

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Zheng Wei – Tổng Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước của Haier Smart Home chia sẻ: "Thông qua việc kết hợp nền tảng công nghệ toàn cầu của Haier Air & Water Solutions với sự am hiểu thị trường của Ferroli, chúng tôi có thể tạo ra sức mạnh cộng hưởng trong phát triển sản phẩm, tích hợp chuỗi cung ứng, phân phối và dịch vụ hậu mãi"

Ông Zheng Wei - Tổng giám đốc Ngành hàng Giải pháp Nước Tập đoàn Haier

Điều đáng chú ý là trong suốt buổi gala, hai chữ "gia đình" được nhắc đến nhiều lần. Không phải ngẫu nhiên. Với Haier, việc mua lại Ferroli ASEAN không đơn thuần là một thương vụ M&A – đó là quá trình tiếp nhận một thương hiệu đã có chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng Việt, với bề dày hơn hai thập kỷ và một đội ngũ nhân viên, đối tác đã gắn bó lâu dài.

Tiếng nói từ những người "giữ lửa" cho Ferroli tại Việt Nam

Đằng sau mỗi chặng đường rực rỡ là tâm huyết của những con người đã và đang ngày đêm cống hiến cho Ferroli ASEAN. Sự chuyển giao này sẽ thắp lên ngọn lửa đam mê mới. Toàn bộ đội ngũ đang tràn đầy năng lượng và sẵn sàng đón nhận những thử thách, cơ hội mới để viết tiếp câu chuyện thành công rực rỡ tại thị trường Việt Nam.

Ông Nguyễn Bá Nhâm – đại diện cộng đồng Nhà phân phối chiến lược, Nhà phân phối Việt Thắng – đã có những chia sẻ chân thành: "Theo tôi, đây là một dấu mốc rất quan trọng, không chỉ đối với Ferroli mà còn đối với toàn thể hệ thống nhà phân phối và đại lý. Sự đồng hành của một tập đoàn lớn như Haier sẽ tạo thêm nền tảng và động lực để Ferroli phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai. Điều này cũng giúp các đối tác như chúng tôi thêm tin tưởng vào thương hiệu và yên tâm gắn bó, đồng hành lâu dài."

Ông Nguyễn Bá Nhâm - Đại diện nhà phân phối Việt Thắng

Ông cũng bày tỏ tin tưởng vào chương mới dưới mái nhà Haier: "Chúng tôi tin tưởng rằng với tiềm lực, công nghệ và kinh nghiệm toàn cầu của Tập đoàn Haier, Ferroli sẽ có thêm những nguồn lực quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn thiện dịch vụ và gia tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường."

Cam kết từ phía nhà phân phối được ông Cương khẳng định rõ ràng sẽ tiếp tục đồng hành, gắn bó và hợp tác chặt chẽ cùng Ferroli, nắm bắt những cơ hội mới, mở rộng thị trường, phát triển hệ thống đại lý và không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Vững bước tương lai – Kiến tạo tầm cao mới

Trong khuôn khổ lễ công bố, lãnh đạo Haier đã chia sẻ định hướng phát triển giai đoạn mới. Mục tiêu không chỉ dừng ở máy nước nóng điện – Ferroli ASEAN sẽ được chuyển đổi thành nền tảng kinh doanh tích hợp giải pháp nước và không khí thông minh, bao gồm nước nóng, lọc nước và điều hòa không khí.

Về sản xuất, Haier sẽ nâng cấp năng lực địa phương thông qua hệ thống sản xuất thông minh; về R&D, Ferroli sẽ được tiếp cận các nền tảng nghiên cứu toàn cầu của Haier.

Ban lãnh đạo tập đoàn Haier tham quan nhà máy Ferroli Asean

Cam kết dành cho mạng lưới phân phối được tóm gọn trong ba từ khóa: ổn định, đồng hành và cùng phát triển. Hệ thống phân phối và chính sách hợp tác đại lý hiện có của Ferroli ASEAN được duy trì nguyên trạng; thương hiệu Ferroli tiếp tục vận hành; quan hệ đại lý, hệ thống giá và chính sách chiết khấu được giữ ổn định trong giai đoạn chuyển tiếp.

Với người tiêu dùng, những sản phẩm quen thuộc của Ferroli sẽ được bổ sung thêm công nghệ chống sốc (ShockProof) độc quyền của Haier – một giải pháp đặc biệt phù hợp với nhiều hộ gia đình Việt Nam có hệ thống điện cũ, tiềm ẩn nguy cơ rò điện. Trong tương lai, công nghệ lọc nước Skin Care Shower đã được kiểm chứng tại Trung Quốc cũng sẽ được giới thiệu đến người dùng Việt.

Đại diện đối tác chụp ảnh kỷ niệm tại lễ công bố

Hơn 20 năm trước, Ferroli đến Việt Nam với tư cách một thương hiệu Ý còn xa lạ với thị trường. Hôm nay, thương hiệu ấy trở thành một trong những thương hiệu bình nước nóng top đầu tại thị trường Việt Nam. Với sự hậu thuẫn vững chắc từ Haier kết hợp cùng bản lĩnh và uy tín lâu năm của Ferroli ASEAN, tương lai phía trước đang rộng mở với vô số cơ hội để bứt phá, chinh phục những kỷ lục mới và mang đến những giá trị vượt trội hơn nữa cho hàng triệu gia đình Việt.

Hành trình 20+ năm ấy không kết thúc. Nó chỉ vừa bước sang một chương mới tốt đẹp hơn.