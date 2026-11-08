5 sữa rửa mặt BHA làm sạch sâu lỗ chân lông, hỗ trợ giảm mụn mà không khiến da khô căng

Nếu đang tìm một sản phẩm vừa làm sạch vừa hỗ trợ cải thiện làn da dầu mụn, 5 cái tên dưới đây rất đáng tham khảo.

Da dầu, da hỗn hợp và làn da dễ nổi mụn thường gặp tình trạng bít tắc lỗ chân lông do bã nhờn, bụi bẩn và tế bào chết tích tụ. Vì vậy, lựa chọn sữa rửa mặt phù hợp là bước quan trọng để giữ da sạch thoáng mỗi ngày. Những sản phẩm chứa BHA (salicylic acid) được yêu thích nhờ khả năng tan trong dầu, hỗ trợ làm sạch bã nhờn và chăm sóc lỗ chân lông dễ bít tắc. Nếu đang tìm một sản phẩm vừa làm sạch vừa hỗ trợ cải thiện làn da dầu mụn, 5 cái tên dưới đây rất đáng tham khảo.

1. EMMIÉ Pore Purifying & Blemish Control Dermal Cleansing Gel

EMMIÉ Pore Purifying & Blemish Control Dermal Cleansing Gel là sản phẩm hướng đến nhu cầu làm sạch lỗ chân lông và chăm sóc làn da dễ nổi mụn. Ngay từ tên gọi, dòng gel rửa mặt này đã tập trung vào hai vấn đề thường gặp ở da dầu: bã nhờn dư thừa và các khuyết điểm do tình trạng bít tắc. Kết cấu dạng gel cũng mang lại cảm giác nhẹ nhàng khi sử dụng, phù hợp với những người không thích sữa rửa mặt quá đặc hoặc để lại cảm giác nặng mặt. Sản phẩm là gợi ý dành cho những cô nàng thường xuyên gặp tình trạng bóng dầu ở vùng chữ T, lỗ chân lông dễ bít tắc và da kém thông thoáng. Khi sử dụng, bạn chỉ cần lấy lượng gel vừa đủ, tạo bọt nhẹ với nước rồi massage lên mặt, tập trung ở vùng trán, mũi và cằm. Thói quen làm sạch đều đặn giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn mỹ phẩm, tạo nền tảng tốt hơn cho các bước dưỡng da tiếp theo.

Nơi mua: EMMIÉ

2. INNISFREE Volcanic Pore BHA Cleansing Foam

INNISFREE Volcanic Pore BHA Cleansing Foam là lựa chọn đáng chú ý cho những người có làn da dầu, lỗ chân lông dễ tích tụ bã nhờn. Sản phẩm thuộc dòng Volcanic nổi tiếng của INNISFREE, gắn với thành phần tro núi lửa Jeju thường được sử dụng trong các công thức chăm sóc da dầu. Kết hợp cùng BHA, sản phẩm hướng đến khả năng làm sạch dầu thừa, bụi bẩn và hỗ trợ giữ lỗ chân lông thông thoáng. Dạng sữa rửa mặt tạo bọt mang lại cảm giác sạch thoáng sau khi sử dụng, phù hợp với những người yêu thích bước làm sạch có độ bọt mịn. Bạn có thể massage nhẹ nhàng lên da, chú ý vùng mũi và cằm - nơi thường xuất hiện mụn đầu đen và sợi bã nhờn. Với làn da dễ đổ dầu, đây là sản phẩm đáng cân nhắc để bổ sung vào chu trình chăm sóc da hằng ngày, đặc biệt sau một ngày dài tiếp xúc với bụi bẩn và môi trường bên ngoài.

Nơi mua: INNISFREE

3. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Acne Clear Foam

Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Acne Clear Foam là cái tên quen thuộc với những tín đồ làm đẹp yêu thích các sản phẩm chăm sóc da mụn của Hàn Quốc. Điểm đáng chú ý của sản phẩm nằm ở sự kết hợp ba nhóm acid tẩy tế bào chết hóa học gồm AHA, BHA và PHA. Mỗi thành phần đảm nhiệm một vai trò riêng: AHA hỗ trợ loại bỏ tế bào chết trên bề mặt, BHA có khả năng tan trong dầu và chăm sóc lỗ chân lông, trong khi PHA giúp làm sạch lớp tế bào chết một cách nhẹ nhàng. Sự kết hợp này hướng đến làn da dầu, dễ nổi mụn, có bề mặt sần sùi hoặc thường xuyên xuất hiện những nốt mụn li ti. Sản phẩm giúp làm sạch da, loại bỏ dầu thừa và hỗ trợ cải thiện tình trạng bít tắc - một trong những nguyên nhân phổ biến khiến mụn hình thành. Với những người đang xây dựng chu trình skincare cho da mụn, đây là lựa chọn đáng chú ý nhờ công thức kết hợp nhiều loại acid trong cùng một sản phẩm làm sạch.

Nơi mua: Some By Mi

4. Zakka Naturals BHA, AHA Mandelic Glow Foam Cleanser

Zakka Naturals BHA, AHA Mandelic Glow Foam Cleanser là sản phẩm dành cho những người muốn kết hợp bước làm sạch với chăm sóc bề mặt da. Công thức có sự góp mặt của BHA và AHA, trong đó mandelic acid là một dạng AHA được quan tâm trong các sản phẩm dành cho làn da sần sùi, xỉn màu và không đều màu. Nhờ đặc tính phân tử tương đối lớn, mandelic acid thường được lựa chọn trong các công thức hướng đến việc tẩy tế bào chết nhẹ nhàng trên bề mặt da. Sự kết hợp giữa các acid giúp sản phẩm hướng đến nhiều nhu cầu cùng lúc: làm sạch bụi bẩn, loại bỏ dầu thừa và hỗ trợ cải thiện bề mặt da kém mịn màng. Đây là gợi ý phù hợp với những người có làn da dầu, lỗ chân lông dễ bít tắc nhưng vẫn muốn duy trì vẻ ngoài tươi sáng, mịn màng. Kết hợp sản phẩm với kem dưỡng ẩm và kem chống nắng sẽ giúp chu trình chăm sóc da hằng ngày trở nên đầy đủ hơn.

Nơi mua: Zakka

5. Trioderma Acne Deep Cleanser

Trioderma Acne Deep Cleanser là lựa chọn dành cho những người đang tìm kiếm sản phẩm làm sạch chuyên biệt cho làn da dầu mụn. Đúng như tên gọi Acne Deep Cleanser, sản phẩm tập trung vào nhu cầu làm sạch sâu, loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn tích tụ trên bề mặt da. Đây là bước chăm sóc cần thiết với những người thường xuyên gặp tình trạng bóng nhờn, lỗ chân lông kém thông thoáng hoặc dễ xuất hiện mụn ở vùng trán, mũi và cằm. Đối với làn da dễ nổi mụn, việc duy trì thói quen làm sạch đều đặn giúp hạn chế sự tích tụ của cặn bẩn và bã nhờn. Bạn có thể sử dụng sản phẩm vào buổi sáng và buổi tối, kết hợp massage nhẹ nhàng để làm sạch toàn bộ khuôn mặt. Sau khi rửa mặt, một lớp kem dưỡng ẩm phù hợp sẽ giúp da duy trì cảm giác mềm mại, dễ chịu, tránh tình trạng khô căng sau bước làm sạch.

Nơi mua: Trioderma

Chọn đúng sữa rửa mặt là bước khởi đầu quan trọng trong chu trình chăm sóc da dầu mụn. Các sản phẩm có BHA có thể hỗ trợ làm sạch dầu thừa và chăm sóc lỗ chân lông, nhưng hiệu quả cải thiện mụn còn phụ thuộc vào toàn bộ quy trình skincare. Hãy ưu tiên thao tác rửa mặt nhẹ nhàng, dưỡng ẩm đầy đủ và sử dụng kem chống nắng mỗi ngày để duy trì làn da sạch thoáng, khỏe mạnh.