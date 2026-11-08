Mặc áo len cổ V thế nào để trông thanh thoát, sang hơn trong những ngày đầu mùa lạnh?

Sau vài mùa mốt chuộng áo len cổ lọ rộng và áo cổ tròn, áo len cổ V đang trở lại mạnh mẽ trong tủ đồ đầu thu.

Sức hút của thiết kế này nằm ở sự cân bằng rất vừa vặn: đủ mềm mại, nữ tính nhưng không quá điệu; đủ tối giản để mặc hằng ngày nhưng vẫn có thể tạo nên một set đồ có chiều sâu nhờ cách phối lớp.

Không phải ngẫu nhiên áo len cổ V được xem là một trong những món đồ đáng đầu tư khi mùa thu vừa chạm ngõ. Phần cổ V tạo đường hướng dọc cho phần thân trên, giúp vùng cổ và gương mặt trông thanh thoát hơn. Trong tiết trời chuyển mùa, khi những lớp trang phục bắt đầu xuất hiện dày hơn, một khoảng hở vừa phải ở cổ áo cũng khiến tổng thể bớt nặng nề. Đây là kiểu áo phù hợp với nhiều dáng người, từ cô nàng có phần vai tròn, vóc dáng đầy đặn đến những người muốn tạo cảm giác cân đối hơn cho phần thân trên.

Điểm cần lưu ý đầu tiên khi chọn áo len cổ V đầu thu là độ sâu của cổ áo. Cổ V vừa phải, có điểm thấp nhất cách xương quai xanh khoảng 2–3cm, là lựa chọn dễ mặc và thanh lịch nhất. Kiểu cổ này đủ để tạo hiệu ứng kéo dài phần cổ nhưng vẫn kín đáo khi đi làm hoặc gặp gỡ thường ngày. Với những ai thích phối layer, áo có cổ V sâu hơn một chút cũng là gợi ý hay để mặc cùng sơ mi, áo thun cổ tròn hay áo cổ lọ mỏng.

Về phom dáng, áo len cổ V mùa này không thiên về kiểu ôm sát cơ thể, nhưng cũng không cần quá oversized. Phom suông nhẹ, vai rơi tự nhiên và phần thân dài vừa chạm hông là công thức an toàn nhất. Một chiếc áo quá rộng dễ khiến phần vai và lưng trông nặng nề, trong khi áo quá bó lại làm lộ những điểm chưa tự tin. Sự vừa vặn, mềm rủ mới chính là yếu tố tạo nên vẻ "đắt tiền" cho set đồ.

Chất liệu cũng quyết định rất lớn đến cảm giác khi mặc. Thay vì các kiểu len dày cộm, áo len mỏng nhẹ từ cotton dệt kim, len merino pha hoặc các chất liệu có bề mặt mịn sẽ phù hợp hơn với những ngày đầu thu. Những loại len này có độ thoáng, dễ mặc chồng lớp và không tạo cảm giác bí bách. Bề mặt dệt gân mảnh hoặc có texture tinh tế cũng là lựa chọn đáng cân nhắc, bởi chúng làm chiếc áo trông thú vị hơn mà không cần đến họa tiết cầu kỳ.

Bảng màu của áo len cổ V cũng không cần quá phức tạp. Trắng oatmeal, be camel nhạt, xám than, xanh navy, nâu chocolate là những gam màu dễ ứng dụng và mang đậm tinh thần mùa thu. Nếu đã có nhiều áo màu trung tính, bạn có thể thêm một chiếc màu đỏ burgundy hoặc tím khói để tạo điểm mới cho tủ đồ. Tuy nhiên, hãy ưu tiên thiết kế trơn hoặc có đường viền màu tương phản nhẹ; các họa tiết lớn dễ khiến chiếc áo nhanh lỗi mốt và khó phối hơn.

Công thức được yêu thích nhất với áo len cổ V năm nay là mặc cùng áo thun trắng cổ tròn bên trong. Chỉ một đường viền trắng mảnh lộ ra ở phần cổ V cũng đủ khiến trang phục sáng hơn, trẻ hơn và có cảm giác được chăm chút. Khi nhìn từ phía sau, phần cổ tròn của áo thun thấp thoáng dưới áo len tạo nên điểm nhấn rất tự nhiên. Đây cũng là cách phối đặc biệt hợp với những ngày đầu thu chưa đủ lạnh để mặc áo khoác.

Bên dưới áo len cổ V, bạn có thể chọn quần jeans ống đứng cho những ngày năng động, quần âu cạp cao để đi làm hoặc chân váy midi khi muốn vẻ ngoài nữ tính hơn. Nếu áo có dáng ngắn, hãy phối cùng quần hoặc chân váy cạp cao để tỷ lệ cơ thể trông cân đối. Nếu áo dài hơn, chỉ cần sơ vin vạt trước nhẹ nhàng cũng đủ tạo điểm eo.

Khi mua áo len cổ V, đừng quên kiểm tra phần bo cổ. Đường bo cần có độ co giãn tốt, đàn hồi ổn định để không bị bai dão sau vài lần giặt. Một chiếc áo len đẹp không nhất thiết phải thật dày hay thật đắt, nhưng cần có phom vai gọn, cổ áo đứng dáng và chất liệu đủ mềm để theo bạn qua nhiều mùa thu.

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