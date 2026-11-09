3 con giáp đón mưa tài lộc trong ngày mồng 1, thứ Hai, 9/11/2026

Theo tử vi học, đây là 3 con giáp sau sẽ có một ngày đầu tuần, thứ Hai, 9/11, cũng là ngày đầu tiên của tháng 10 âm với vận trình hanh thông, thuận lợi, may mắn với tiền bạc đầy túi.

Ngày thứ Hai, 9/11/2026, tức ngày 1 tháng 10 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Hợi, tháng Kỷ Hợi, năm Bính Ngọ, Ngày Đinh Hợi sở hữu nạp âm là Ốc Thượng Thổ mang ý nghĩa đất ngói trên nóc nhà vốn là loại đất đã trải qua quá trình nung luyện kỹ càng để che nắng chắn mưa cho ngôi nhà. Nguồn năng lượng này đại diện cho tính cách cương trực, thẳng thắn, sống có nguyên tắc và luôn mang tinh thần bảo vệ, chở che cho những người xung quanh.

Trong ngày này, các công việc liên quan đến xây dựng nền tảng vững chắc, hoàn thiện các kế hoạch dài hạn hoặc củng cố vị thế cá nhân sẽ dễ dàng gặt hái được thành công. Tuy nhiên, do bản chất ngói đã nung cứng nên mang tính cố định cao, bản mệnh cần lưu ý giữ thái độ cởi mở và linh hoạt hơn trong giao tiếp để tránh sự bảo thủ gây cản trở các cơ hội mới.

Tử vi học có nói, đây sẽ là 3 con giáp sẽ có ngày mồng 1 tháng 10 âm hanh thông với nhiều tài lộc nhất.

Con giáp tuổi Dần: Nhị hợp dẫn lối -Tiền bạc rủng rỉnh

Bước vào ngày mồng 1 tháng 10 âm lịch đầy cát tường, người tuổi Dần sẽ là con giáp đón nhận luồng sinh khí dồi dào từ cục diện Nhị Hợp Dần Hợi giúp vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ ngay từ đầu tuần. Mọi dự định kinh doanh hay kế hoạch đầu tư của bạn đều diễn ra vô cùng trôi chảy và mang lại nguồn lợi nhuận vượt xa kỳ vọng ban đầu.

Đối với những người làm công ăn lương, sự năng động và tư duy nhạy bén giúp bạn ghi điểm tuyệt đối với cấp trên và dễ dàng nhận được những khoản thưởng nóng hậu hĩnh. Nguồn thu nhập phụ từ các công việc tay trái hay những dự án tự do cũng bắt đầu sinh lời đều đặn giúp túi tiền của tuổi Dần luôn ở trạng thái căng đầy. Bạn có duyên gặp gỡ những quý nhân tầm cỡ sẵn sàng chia sẻ cơ hội làm ăn lớn và hỗ trợ nguồn lực kịp thời lúc cần thiết.

Khả năng nắm bắt thời cơ nhanh nhạy cho phép con giáp này tiên phong chiếm lĩnh những thị trường ngách đầy tiềm năng để gia tăng doanh số bán hàng. Áp lực tài chính hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự thoải mái khi bạn có thể tự tin thực hiện các kế hoạch tích lũy hoặc mua sắm tài sản giá trị. Sự sòng phẳng và hào phóng đúng lúc với cộng sự càng kích hoạt thêm phúc khí giúp con đường kiếm tiền của bạn rộng mở thênh thang. Tóm lại, ngày Đinh Hợi đầu tháng sẽ mở ra một khởi đầu viên mãn, tạo bệ phóng vững chắc cho người tuổi Dần gặt hái thành công suốt cả tháng mới.

Con giáp tuổi Mão: Tam hợp nâng bước - Sự nghiệp hanh thông

Nằm trong bộ ba Tam Hợp Hợi Mão Mùi đầy quyền năng của ngày Đinh Hợi, người tuổi Mão sẽ là con giáp chào đón ngày thứ Hai đầu tuần với bầu trời tài chính quang đãng và tràn đầy năng lượng tích cực. Sự tương hợp tuyệt vời giữa địa chi ngày và bản mệnh giúp bạn khai thông toàn bộ các vướng mắc tiền bạc trước đây, mở ra những dòng chảy doanh thu vô cùng thuận lợi.

Hoạt động buôn bán dịch vụ hay kinh doanh trực tuyến diễn ra tấp nập từ sáng sớm với lượng khách hàng đổ về tăng vọt phá vỡ mọi kỷ lục cũ. Dưới sự soi chiếu của các ngôi sao tài tinh, trực giác nhạy bén mách bảo tuổi Mão chọn đúng thời điểm vàng để ký kết hợp đồng và thu về lợi nhuận lớn. Những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, sáng tạo hay truyền thông sẽ liên tiếp nhận được những lời mời hợp tác béo bở nâng tầm giá trị bản thân.

Với khả năng ngoại giao khéo léo đặc trưng nhưng cũng đầy sự chân thành của tuổi Mão, bạn sẽ giữ chân được lượng lớn khách hàng trung thành tạo nguồn thu ổn định lâu dài. Việc biết cách trích một phần lộc đầu tháng để làm việc thiện hoặc giúp đỡ người xung quanh sẽ càng giúp tài khí của bạn thêm phần bền vững. Ngày mồng một trôi qua trong niềm hân hoan trọn vẹn khi con giáp tuổi Mão nắm giữ trong tay cả sự sung túc về vật chất lẫn sự an yên trong tâm hồn.

Con giáp tuổi Mùi: Cát tinh soi chiếu - Phú quý an nhàn

Được sự nâng đỡ trọn vẹn của cục diện Tam Hợp Mộc cục trong ngày đầu tháng Kỷ Hợi, người tuổi Mùi sẽ là con giáp bước vào tuần mới với vận may tiền bạc bùng nổ đầy ngoạn mục. Công việc làm ăn của bản mệnh gặp thời thế thuận lợi nên mọi kế hoạch mở rộng quy mô hay triển khai dự án mới đều nhận được sự đồng thuận cao.

Bạn dễ dàng tìm ra những hướng đi mới mẻ giúp tối ưu hóa chi phí vận hành và gia tăng biên độ lợi nhuận trong các thương vụ mua bán. Những khoản đầu tư dài hạn hoặc tiền hoa hồng bị trì hoãn từ tháng trước nay bỗng dưng được thanh toán sòng phẳng mang lại niềm vui bất ngờ. Người làm công ăn lương có cơ hội thể hiện năng lực xuất sắc trước tập thể, từ đó mở rộng con đường thăng tiến đi kèm với mức thu nhập mơ ước.

Tuổi Mùi cũng may mắn có thêm những khoản lộc trời cho bất ngờ như được tặng quà giá trị hoặc nhận được sự hỗ trợ tài chính từ người thân. Khả năng quản trị rủi ro xuất sắc giúp bạn bảo toàn được nguồn vốn an toàn và tránh xa những cạm bẫy đầu tư mạo hiểm trên thị trường. Sự hòa nhã, khiêm tốn trong cách đối nhân xử thế chính là chìa khóa vàng giúp con giáp này thu hút thêm nhiều đối tác chiến lược uy tín. Ngày thứ Hai Đinh Hợi khép lại trong sự đủ đầy viên mãn, hứa hẹn một tháng mười âm lịch bội thu tài lộc dành cho người tuổi Mùi.

* Lưu ý chung:

Trong ngày Đinh Hợi mang năng lượng Ốc Thượng Thổ cứng cáp và cố định, ba con giáp Dần, Mão và Mùi dù đón nhận vận trình tài lộc rực rỡ từ ngay mồng 1 đầu tháng nhưng cần đặc biệt lưu ý giữ thái độ cởi mở, tránh sự bảo thủ làm cản trở các cơ hội hợp tác mới. Do đặc tính đất ngói đã nung qua lửa có phần khô khan và nóng nảy, bản mệnh nên kiểm soát tốt cảm xúc cá nhân trong giao tiếp để không gây ra những mâu thuẫn không đáng có với đồng nghiệp hay đối tác.

Thời điểm khởi đầu tháng mới đòi hỏi bạn phải lập kế hoạch tài chính rõ ràng và rà soát kỹ lưỡng các điều khoản trước khi xuống tiền thay vì vội vàng đầu tư theo cảm tính nhất thời. Bạn cũng cần chú ý cân đối ngân sách chi tiêu hợp lý, tránh tâm lý tự mãn khi tiền bạc rủng rỉnh mà vung tay quá trán vào những món đồ xa xỉ chưa thực sự cần thiết. Cuối cùng, việc duy trì thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe ý kiến từ người xung quanh và dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý sẽ giúp bạn bảo toàn trọn vẹn cát khí suốt cả ngày đầu tuần.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm