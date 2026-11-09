Tất ren phối cùng giày cao gót: Công thức diện đồ "bánh bèo" đang được hội sành điệu yêu thích

Từ một cách kết hợp có phần lạ mắt, tất ren và giày đang trở thành công thức giúp các cô nàng làm mới phong cách mà không cần đầu tư quá nhiều vào trang phục.

Tất ren vốn là món phụ kiện gắn liền với vẻ nữ tính, điệu đà, trong khi giày cao gót lại đại diện cho nét thanh lịch và sang trọng. Hai món đồ tưởng chừng chẳng mấy liên quan này khi kết hợp với nhau lại tạo nên một công thức phối đồ đầy thú vị, được nhiều cô nàng sành điệu yêu thích. Không chỉ giúp diện mạo trở nên nổi bật hơn, combo tất ren và giày còn mang đến cảm giác vừa cổ điển, kiêu sa, vừa có chút tinh nghịch, phá cách. Từ những tín đồ thời trang châu Á đến các cô nàng yêu phong cách châu Âu, cách phối này đang dần trở thành điểm nhấn đáng thử trong những bản phối thường ngày.

Điểm hấp dẫn của xu hướng nằm ở sự tương phản giữa hai món phụ kiện. Một đôi giày cao gót mũi nhọn thường mang đến vẻ chỉn chu, sắc sảo; khi đi cùng lớp tất ren mềm mại, tổng thể lập tức trở nên nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn. Những đường ren mảnh, họa tiết hoa hoặc phần viền bèo nhỏ xinh tạo điểm nhấn ngay ở bàn chân, khiến đôi giày quen thuộc trở nên khác biệt. Ngược lại, thiết kế giày tối giản cũng giúp cân bằng vẻ cầu kỳ của tất ren, tránh cảm giác quá rườm rà.

Trong hình ảnh street style, công thức này thường được áp dụng với những đôi giày cao gót mũi nhọn có gam màu cơ bản như đen, trắng, be hoặc nâu. Một đôi pump đen phối cùng tất ren trắng là lựa chọn dễ nhận thấy nhất. Sự đối lập giữa hai sắc màu làm nổi bật phần ren, đồng thời tạo hiệu ứng thanh lịch mà không cần thêm quá nhiều phụ kiện. Khi kết hợp với quần jeans ống đứng hoặc ống rộng có độ dài trên mắt cá chân, phần tất ren sẽ lộ ra vừa đủ, giúp tổng thể trang phục có thêm nét duyên dáng. Đây cũng là cách phối phù hợp với những cô nàng muốn thử nghiệm xu hướng nhưng không muốn diện đồ quá cầu kỳ.

Nếu yêu thích phong cách nữ tính, bạn có thể kết hợp tất ren với giày cao gót mũi nhọn, chân váy ngắn hoặc váy chữ A. Một chiếc váy dáng suông, áo cardigan mỏng và đôi giày pump có phần tất ren thấp thoáng sẽ tạo nên diện mạo mang hơi hướng vintage. Trong khi đó, những thiết kế váy lụa, váy midi hoặc chân váy xếp ly lại giúp combo này trở nên mềm mại, lãng mạn hơn. Bí quyết là lựa chọn tất có độ dài vừa phải, không quá dày và có họa tiết phù hợp với tinh thần chung của trang phục. Với những cô nàng yêu phong cách tối giản, không nhất thiết phải chọn tất ren quá nổi bật.

Các thiết kế ren mảnh, họa tiết nhỏ hoặc chỉ có phần viền ren ở cổ tất sẽ là lựa chọn tinh tế. Bạn có thể phối chúng cùng quần âu ống lửng, áo sơ mi hoặc blazer để tạo sự cân bằng giữa nét điệu đà và vẻ thanh lịch. Đặc biệt, khi diện trang phục có gam màu trung tính, một đôi tất ren trắng hoặc đen sẽ trở thành chi tiết nhỏ nhưng đủ sức khiến bộ đồ trông có gu hơn.

Nếu cảm thấy giày cao gót chưa thật sự phù hợp với nhịp sống thường ngày, bạn hoàn toàn có thể ứng dụng xu hướng này cùng giày bệt. Giày ballet, giày búp bê hay Mary Jane đều là những lựa chọn đáng thử. Vốn đã mang tinh thần cổ điển và nữ tính, các thiết kế này khi đi cùng tất ren càng làm nổi bật vẻ duyên dáng, ngọt ngào. Bạn có thể phối giày ballet đen với tất ren trắng, kết hợp chân váy ngắn và áo len mỏng để có vẻ ngoài trẻ trung. Nếu muốn diện mạo trưởng thành hơn, hãy thử giày Mary Jane cùng tất ren đen, quần jeans ống đứng và áo khoác dáng ngắn. Một lưu ý quan trọng khi áp dụng công thức này là cần chú ý đến độ dài và độ dày của tất. Những đôi tất ren cổ thấp thường dễ phối, giúp phần cổ chân trông thanh thoát và không làm trang phục bị chia khúc. Trong khi đó, tất ren cao cổ sẽ tạo điểm nhấn rõ rệt hơn, nhưng cần được cân nhắc kỹ với độ dài váy, quần và tỷ lệ cơ thể. Bạn cũng nên ưu tiên chất liệu mềm, ôm chân vừa vặn để tất không bị nhăn hoặc xô lệch khi di chuyển.

Ngoài ra, hãy để một trong hai món phụ kiện đóng vai trò điểm nhấn chính. Nếu đôi giày đã có nhiều chi tiết trang trí, một đôi tất ren đơn giản sẽ giúp tổng thể hài hòa hơn. Ngược lại, với giày trơn màu, bạn có thể thoải mái chọn tất có họa tiết hoa hoặc viền ren cầu kỳ hơn. Cách phối này cũng không đòi hỏi trang phục quá kiểu cách: đôi khi chỉ cần quần jeans, áo thun và một đôi giày phù hợp là đã đủ tạo nên diện mạo thú vị. Dưới đây là 1 số mẫu tất ren mà bạn có thể tham khảo ngay:

Nơi mua: SUMU

Nơi mua: YA ZHOU

Nơi mua: YUDESHUI

Nơi mua: ECMLN

Nơi mua: BOOCEAN

Từ một cách kết hợp có phần lạ mắt, tất ren và giày đang trở thành công thức giúp các cô nàng làm mới phong cách mà không cần đầu tư quá nhiều vào trang phục. Chỉ với một món phụ kiện nhỏ, đôi giày quen thuộc cũng có thể mang diện mạo hoàn toàn khác. Nếu muốn thêm chút nữ tính, cổ điển nhưng vẫn giữ được nét hiện đại cho những bộ đồ thường ngày, đây chắc chắn là xu hướng đáng để thử.