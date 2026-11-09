Thắp hương xong nên làm gì đầu tiên?

Thắp hương xong có một việc quan trọng mà nhiều gia đình thường bỏ qua.

Thắp hương là thói quen quen thuộc trong nhiều gia đình Việt, đặc biệt vào ngày mùng 1, ngày Rằm và các dịp lễ Tết. Tuy nhiên, sau khi cắm hương vào bát, không ít người lập tức rời khỏi bàn thờ để làm việc khác, thậm chí ra khỏi nhà khi hương vẫn đang cháy. Thực tế, việc đầu tiên nên làm sau khi thắp hương không phải là hạ lễ, hóa vàng hay đóng cửa phòng thờ, mà là kiểm tra nguồn lửa và bảo đảm khu vực bàn thờ an toàn. Đây là bước đơn giản nhưng rất cần thiết để hạn chế nguy cơ cháy và những sự cố không mong muốn.

Việc đầu tiên: Kiểm tra bát hương và khu vực xung quanh

Ngay sau khi cắm hương, gia đình nên dành một chút thời gian quan sát bát hương. Hãy kiểm tra xem các nén hương đã được cắm chắc chắn, có bị nghiêng về phía bình hoa, đồ lễ hoặc những vật dễ bắt lửa hay không. Đặc biệt, với những bát hương đã tích tụ nhiều chân hương cũ, cần chú ý khoảng cách giữa phần đang cháy và các vật dụng xung quanh. Không nên để giấy tiền, bao bì lễ vật, khăn phủ hoặc đồ trang trí bằng giấy nằm sát bát hương. Nếu có sử dụng nến hoặc đèn dầu, mọi người cũng cần kiểm tra chân đế có vững không, ngọn lửa có nằm gần vật dễ cháy không. Tuyệt đối không để những nguồn lửa này hoạt động mà không có người trông coi.

Sau đó, nên nhớ thêm 3 điều quan trọng

1. Không đóng kín phòng thờ khi hương đang cháy

Khói hương có thể tích tụ trong không gian kín, nhất là những căn hộ chung cư hoặc phòng thờ có diện tích nhỏ. Vì vậy, gia đình nên bảo đảm khu vực thắp hương được thông thoáng phù hợp, tránh để khói lan nhiều vào phòng ngủ và nơi sinh hoạt. Tuy nhiên, cũng không nên mở cửa tạo luồng gió mạnh thổi trực tiếp vào bát hương, khiến tàn hương bay ra ngoài hoặc làm ngọn nến chao đảo.

2. Không vội vàng ra khỏi nhà khi hương chưa tắt

Một số người thường tranh thủ thắp hương trước giờ đi làm rồi lập tức khóa cửa. Đây là thói quen cần thay đổi bởi hương, nến và đèn dầu đang cháy đều có thể trở thành nguồn gây cháy nếu xảy ra sự cố. Tốt nhất, gia đình nên sắp xếp thời gian thắp hương khi có người ở nhà trông coi. Nếu cần ra ngoài, phải bảo đảm các nguồn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Không nên chỉ nhìn thấy ngọn hương cháy nhỏ rồi cho rằng có thể yên tâm để mặc.

3. Chỉ hạ lễ khi đã hoàn tất việc thắp hương

Trong nhiều gia đình, lễ vật thường được giữ trên bàn thờ một khoảng thời gian sau khi thắp hương rồi mới hạ xuống. Đây là thói quen mang tính phong tục, không có quy định chung bắt buộc phải đợi đúng một số phút hay một số tuần hương nhất định. Khi hạ lễ, cần chú ý hương và nến đã tắt, tránh đưa tay hoặc vật dụng lại gần phần còn nóng. Với hoa quả, bánh kẹo và thực phẩm, gia đình nên bảo quản phù hợp, không để đồ dễ hỏng trên bàn thờ quá lâu, nhất là trong thời tiết nóng ẩm.

Có cần chờ hương cháy hết mới được làm việc khác?

Không có quy định chung yêu cầu mọi người phải đứng trước bàn thờ cho đến khi hương cháy hết. Gia đình vẫn có thể sinh hoạt bình thường, miễn là khu vực thắp hương được giám sát và không để nguồn lửa hoạt động khi không có người trông coi. Nếu phải đi làm sớm hoặc không có thời gian ở nhà, mọi người có thể chọn thời điểm khác để thắp hương. Việc thờ cúng không nhất thiết phải thực hiện vội vàng vào một giờ cố định.

Sau cùng, thắp hương là cách nhiều gia đình bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên. Giữ bàn thờ gọn gàng, hạn chế khói hương và kiểm soát nguồn lửa cũng chính là cách duy trì nếp sinh hoạt truyền thống một cách an toàn, phù hợp với cuộc sống hiện đại.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm