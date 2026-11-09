Vì sao gạch bông từng phủ kín nền nhà Việt giờ ít được lựa chọn? 2 kiểu lát nền mới đang được ưa chuộng hơn

Từng là vật liệu lát nền quen thuộc, gạch bông nay dần nhường chỗ cho những lựa chọn mới.

Nhắc đến những ngôi nhà Việt Nam ngày trước, nhiều người hẳn vẫn nhớ nền gạch bông với đủ loại hoa văn, từ hình tròn, hình vuông đến những họa tiết uốn lượn đầy màu sắc. Loại gạch này từng xuất hiện trong phòng khách, phòng ngủ, hành lang, thậm chí cả những căn nhà tập thể cũ. Không chỉ bền bỉ, gạch bông còn mang vẻ đẹp riêng, khiến nhiều người chỉ cần nhìn thấy đã nhớ ngay đến ngôi nhà của ông bà, cha mẹ.

Tuy nhiên, khi bước vào những căn hộ chung cư hay nhà phố mới xây hiện nay, không khó để nhận ra gạch bông hoa văn truyền thống ít xuất hiện hơn trước. Thay vào đó là những mặt sàn có màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết đơn giản và dễ kết hợp với nội thất. Sự thay đổi này không có nghĩa gạch bông đã hết đẹp, mà chủ yếu phản ánh sự chuyển dịch trong nhu cầu sử dụng và phong cách thiết kế nhà ở.

Vì sao gạch bông truyền thống ít được lựa chọn hơn?

1. Hoa văn nhiều màu sắc khó kết hợp với một số phong cách nội thất hiện đại

Điểm đặc trưng của gạch bông truyền thống là những họa tiết lặp lại trên toàn bộ mặt sàn. Khi kết hợp với nội thất nhiều chi tiết, nền nhà dễ tạo cảm giác rối mắt, đặc biệt trong những căn phòng nhỏ. Trong khi đó, nhiều gia đình hiện nay ưu tiên không gian đơn giản, ít màu sắc và có sự đồng nhất giữa các khu vực.

2. Một số loại gạch bông truyền thống cần chăm sóc kỹ hơn

Gạch bông xi măng truyền thống thường có bề mặt tương đối xốp, cần được xử lý bảo vệ và vệ sinh đúng cách để hạn chế thấm bẩn. Nếu sử dụng chất tẩy rửa có tính axit hoặc để vết bẩn ngấm lâu, bề mặt có thể bị ảnh hưởng. Đây là điều khiến một số gia đình cân nhắc khi lựa chọn vật liệu lát nền.

3. Khó tạo cảm giác liền mạch trong những không gian rộng

Gạch bông hoa văn thường được lát theo từng viên để tạo thành một tổng thể trang trí. Với những gia đình thích mặt sàn đơn giản, ít đường chia và có sự kết nối giữa phòng khách, phòng ăn, hành lang, kiểu lát này có thể không phù hợp bằng những dòng gạch khổ lớn hiện nay.

Giải pháp 1: Gạch porcelain khổ lớn màu trung tính

Một trong những lựa chọn phổ biến trong thiết kế nhà ở hiện đại là gạch porcelain khổ lớn, đặc biệt là các mẫu có màu kem, be, ghi sáng hoặc vân đá nhẹ. Thay vì sử dụng nhiều họa tiết nhỏ để trang trí mặt sàn, loại gạch này tạo điểm nhấn bằng màu sắc, kết cấu bề mặt và sự đồng nhất trong không gian.

1. Giúp căn phòng trông rộng và thoáng hơn

Gạch khổ lớn có ít đường ron hơn so với gạch kích thước nhỏ khi lát trên cùng một diện tích. Nhờ đó, mặt sàn tạo cảm giác liền mạch, đặc biệt phù hợp với những căn hộ có phòng khách và phòng ăn nối thông nhau. Các gam màu sáng còn giúp không gian có cảm giác nhẹ nhàng, dễ chịu, nhất là khi kết hợp với tường trắng và nội thất gỗ. Tuy nhiên, gia đình không nhất thiết phải chọn viên gạch lớn nhất. Kích thước cần phù hợp với diện tích phòng để hạn chế việc cắt ghép quá nhiều ở các góc và mép tường.

2. Dễ kết hợp với nhiều phong cách nội thất

Một ưu điểm đáng chú ý của gạch màu trung tính là khả năng thích ứng khi gia đình thay đổi cách bài trí. Cùng một nền gạch màu be, mọi người có thể sử dụng sofa gỗ, sofa vải, bàn trà kim loại hoặc những món đồ trang trí nhiều màu sắc mà không khiến tổng thể trở nên quá nặng nề. Điều này đặc biệt hữu ích với những gia đình không muốn thay sàn mỗi khi sửa sang nhà cửa. Nền nhà đóng vai trò làm phông nền, còn màu sắc và cá tính được thể hiện qua đồ nội thất, rèm cửa, thảm hoặc tranh trang trí.

3. Thuận tiện trong quá trình sử dụng và vệ sinh

Gạch porcelain chất lượng tốt thường có độ hút nước thấp, phù hợp với những khu vực sinh hoạt thường xuyên như phòng khách, phòng ăn và hành lang. Bề mặt ít họa tiết cũng giúp người sử dụng dễ quan sát bụi bẩn, nước đổ hoặc các vết bám để xử lý kịp thời.

Dù vậy, không nên chỉ chọn gạch dựa trên màu sắc. Gia đình cần chú ý đến độ nhám, khả năng chống trượt và điều kiện sử dụng thực tế. Những khu vực thường xuyên có nước nên ưu tiên bề mặt phù hợp thay vì chọn gạch quá bóng chỉ vì đẹp mắt.

Giải pháp 2: Gạch giả gỗ mang lại cảm giác ấm cúng

Nếu gạch porcelain vân đá phù hợp với những gia đình yêu thích sự tối giản, gạch giả gỗ lại là lựa chọn đáng cân nhắc cho người muốn giữ cảm giác gần gũi, ấm áp trong nhà. Đây là dòng gạch ceramic hoặc porcelain được thiết kế bề mặt mô phỏng màu sắc và đường vân của gỗ tự nhiên. Nhờ công nghệ sản xuất hiện nay, nhiều mẫu gạch có họa tiết khá đa dạng, từ màu sồi sáng, nâu mật ong đến những tông gỗ trầm.

1. Tạo cảm giác ấm áp mà không cần sử dụng sàn gỗ thật

Một căn phòng lát gạch giả gỗ thường mang đến cảm giác mềm mại về mặt thị giác hơn so với những nền gạch có màu lạnh. Đặc biệt, các tông gỗ sáng dễ kết hợp với tường trắng, rèm vải và nội thất đơn giản, giúp phòng ngủ hoặc phòng khách trở nên gần gũi. Với những gia đình thích vẻ đẹp của gỗ nhưng muốn sử dụng vật liệu gạch, đây là phương án dung hòa giữa thẩm mỹ và nhu cầu sinh hoạt. Tuy nhiên, gạch giả gỗ vẫn có đặc tính nhiệt và cảm giác khi đi chân trần khác với gỗ thật.

2. Phù hợp với nhiều khu vực trong nhà

Không chỉ dùng trong phòng ngủ, gạch giả gỗ còn có thể xuất hiện ở phòng khách, hành lang hoặc khu vực ăn uống. Khi lựa chọn đúng loại gạch, gia đình có thể duy trì một tông màu xuyên suốt các không gian, tạo cảm giác đồng bộ mà không cần phối quá nhiều vật liệu. Với những căn nhà có diện tích vừa phải, gạch giả gỗ màu sáng là lựa chọn dễ ứng dụng. Gia đình có thể lát theo kiểu thẳng hàng hoặc so le hợp lý để tạo hiệu ứng giống những thanh ván gỗ, nhưng cần tuân thủ hướng dẫn thi công của nhà sản xuất nhằm hạn chế tình trạng lệch mép gạch.

3. Dễ chăm sóc, không cần bảo dưỡng như gỗ tự nhiên

So với sàn gỗ tự nhiên, gạch giả gỗ không cần đánh bóng hoặc xử lý lại lớp phủ theo cách bảo dưỡng gỗ. Các loại gạch có độ hút nước thấp cũng ít bị ảnh hưởng bởi độ ẩm hơn vật liệu gỗ, phù hợp với những gia đình muốn giảm bớt công chăm sóc mặt sàn. Ngoài ra, nếu một viên gạch bị hư hỏng, gia đình có thể thay thế riêng viên đó nếu còn gạch dự phòng cùng mẫu. Vì vậy, khi thi công, nên giữ lại một lượng gạch nhất định để thuận tiện sửa chữa về sau.

Gạch bông không lỗi thời, chỉ là cách sử dụng đã thay đổi

Dù không còn là lựa chọn phổ biến trong nhiều căn nhà mới, gạch bông vẫn có chỗ đứng riêng trong thiết kế nội thất. Thậm chí, bên cạnh những mẫu hoa văn cổ điển, thị trường hiện nay còn có nhiều dòng gạch bông với họa tiết hình học đơn giản, màu sắc trung tính và cách phối hiện đại hơn. Thay vì lát toàn bộ nền nhà, một số gia đình lựa chọn gạch bông để tạo điểm nhấn ở khu vực sảnh vào, góc bếp, hành lang hoặc một khoảng sàn nhỏ. Cách sử dụng này vừa giữ được nét đặc trưng của vật liệu, vừa tránh khiến không gian có quá nhiều họa tiết. Đặc biệt, với những người yêu thích phong cách vintage, hoài cổ hoặc muốn giữ lại dấu ấn của ngôi nhà xưa, gạch bông vẫn là lựa chọn có sức hấp dẫn riêng. Những nền gạch cũ còn sử dụng tốt đôi khi cũng đáng được bảo tồn thay vì tháo bỏ chỉ để chạy theo thiết kế mới.

Sau cùng, không có loại gạch nào phù hợp với tất cả ngôi nhà. Gạch bông, gạch vân đá hay gạch giả gỗ đều có ưu điểm riêng. Điều quan trọng là lựa chọn vật liệu phù hợp với diện tích, phong cách nội thất, điều kiện sử dụng và sở thích của gia đình, thay vì cho rằng một kiểu lát nền đã hoàn toàn lỗi thời.