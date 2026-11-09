Lời khuyên cho những người có thói quen vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh

Nhiều người thường có thói quen bật bình nóng lạnh trong lúc tắm để nước nóng luôn được duy trì trong suốt quá trình tắm. Nhưng liệu việc làm này có an toàn?

Tuy nhiên, nếu bạn chính là người có thói quen vừa tắm vừa bật bình nóng lạnh thì cần thay đổi ngay lập tức, vì không có thiết bị bảo vệ nào đảm bảo an toàn 100% trước sự cố rò rỉ điện. Việc duy trì thói quen này chẳng khác nào đánh cược tính mạng mỗi ngày chỉ vì sự tiện lợi nhất thời.

Dưới đây là những lời khuyên cho bạn để việc sử dụng bình nóng lạnh được đảm bảo an toàn.

1. Thay đổi thói quen sử dụng hằng ngày

Bạn hãy tập thói quen bật bình nóng lạnh trước khi tắm khoảng 15 đến 20 phút, sau đó khi nước đã đủ nóng thì phải gạt tắt aptomat hoàn toàn rồi mới mở vòi nước để sử dụng. Tuyệt đối không nên ỷ lại vào cầu dao chống giật bởi linh kiện điện tử trong môi trường nhà tắm ẩm ướt rất dễ bị oxy hóa, kẹt cơ hoặc hỏng mạch mà người dùng không hề hay biết.

Để tránh quên, bạn có thể dán một mẩu giấy nhắc nhở màu nổi bật ngay trên công tắc đèn nhà tắm hoặc tay nắm cửa cho đến khi việc tắt bình trước khi tắm trở thành phản xạ tự nhiên. Ngoài ra, bạn cũng tuyệt đối không được bật bình liên tục suốt ngày đêm vì việc cắm điện thường xuyên sẽ làm thanh đốt nhanh bị lão hóa, nứt vỡ lớp cách điện và làm tăng nguy cơ rò điện ra nguồn nước.

2. Gia cố các lớp bảo vệ kỹ thuật

Gia đình nên thuê thợ điện chuyên nghiệp kiểm tra xem bình nóng lạnh nhà mình đã được đấu nối dây tiếp địa chuẩn kỹ thuật chưa nhằm triệt tiêu dòng điện rò rỉ xuống đất và giảm thiểu tối đa nguy cơ giật điện.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Mỗi tháng một lần, bạn hãy chủ động nhấn nút kiểm tra trên bộ chống giật của dây nguồn hoặc thân bình để xem điện có ngắt ngay lập tức không, nếu thiết bị không phản hồi thì cần gọi thợ thay thế ngay lập tức.

Bên cạnh đó, việc bảo dưỡng và súc rửa bình định kỳ từ một đến hai năm một lần để thay thanh magie cũng rất cần thiết nhằm ngăn chặn tình trạng cặn bẩn ăn mòn làm thủng vỏ thanh đốt gây rò điện.

3. Nâng cấp giải pháp nếu nhà đông người

Nếu gia đình bạn thường xuyên rơi vào cảnh hết nước nóng giữa chừng khiến người tắm sau phải bật bình trực tiếp khi đang tắm thì hãy cân nhắc đổi sang loại bình có dung tích lớn hơn để đủ nước ấm cho cả nhà dùng sau khi đã ngắt điện.

Trong trường hợp có điều kiện cải tạo hệ thống nước, gia đình cũng có thể chuyển sang sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời hoặc máy bơm nhiệt vì các thiết bị này tách biệt hoàn toàn nguồn điện khỏi khu vực tắm và loại bỏ triệt để rủi ro điện giật.

4. Lưu ý an toàn với vị trí lắp đặt và phụ kiện

Khi lắp đặt bình nóng lạnh, gia đình cần chú ý đặt công tắc hoặc aptomat ở vị trí khô ráo bên ngoài phòng tắm và ở độ cao ngoài tầm với của trẻ nhỏ, tuyệt đối không lắp ổ cắm điện ngay trong khu vực ẩm ướt dễ bị nước bắn vào.

(Ảnh minh họa: Happynest.vn)

Bạn cũng nên thường xuyên quan sát phần dây dẫn nước từ bình xuống vòi hoa sen, nếu phát hiện ống dẫn bị rò rỉ nước nhỏ giọt hoặc lớp vỏ bình có dấu hiệu rỉ sét, bong tróc thì phải ngắt điện và kiểm tra ngay lập tức. Đặc biệt, không nên tận dụng nóc bình nóng lạnh hay các đường ống nước gần đó để treo khăn mặt, quần áo ướt vì hơi ẩm thấm ngược vào mạch điện bên trong rất dễ gây chập cháy và truyền điện ra ngoài.

5. Hướng dẫn người thân và ứng phó khẩn cấp

Nếu trong nhà có người cao tuổi hay quên hoặc trẻ nhỏ chưa nhận thức hết nguy hiểm, người lớn nên chủ động bật bình, đợi nước nóng rồi tắt aptomat trước khi để họ bước vào phòng tắm. Bạn cũng cần hướng dẫn cho tất cả thành viên trong gia đình cách nhận biết dấu hiệu rò điện như cảm giác tê nhẹ ở đầu ngón tay khi chạm vào vòi nước kim loại hoặc nghe thấy tiếng lách tách bất thường phát ra từ bình.

Trong trường hợp không may phát hiện người thân bị điện giật trong nhà tắm, người ứng cứu tuyệt đối không được lao vào chạm trực tiếp vào nạn nhân hay nguồn nước mà phải chạy ngay ra ngoài ngắt cầu dao điện tổng của cả nhà trước khi tiến hành sơ cứu.



