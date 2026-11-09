Cô gái trẻ tự tay cải tạo căn hộ cũ 57m², không thuê thiết kế hay thi công: Thành quả khiến nhiều người bất ngờ

Không thuê công ty thiết kế, hạn chế sử dụng thợ thi công và tận dụng cả những món đồ cũ bị bỏ đi, một cô gái trẻ ở Thanh Đảo (Trung Quốc) đã tự tay biến căn hộ xuống cấp rộng 57m² thành không gian sống xinh xắn, ấm cúng. Điều đáng chú ý là cách cô tiết kiệm chi phí cải tạo nhà.

Mua được một căn nhà đã khó, nhưng để biến căn nhà ấy thành nơi ở đúng ý mình lại là câu chuyện tốn không ít tiền bạc. Với nhiều người trẻ, sau khi dành phần lớn khoản tích lũy để mua nhà, ngân sách dành cho nội thất và sửa chữa thường không còn dư dả.

Một cô gái trẻ sống tại Thanh Đảo (Trung Quốc) cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Sau khi mua được căn hộ cũ rộng 57m², cô đứng trước hai lựa chọn: Thuê đơn vị thiết kế, thi công để nhanh chóng có nhà đẹp hoặc tự mình cải tạo từng khu vực nhằm tiết kiệm chi phí.

Cuối cùng, cô chọn phương án thứ hai.

Không có đội ngũ thiết kế chuyên nghiệp, cũng không đặt đóng nội thất theo yêu cầu, cô gái tự lên ý tưởng, tìm mua vật liệu, sửa chữa và tận dụng những món đồ cũ để hoàn thiện căn nhà. Quá trình này kéo dài nhiều tháng, riêng khu vực bếp đã mất khoảng hai tháng mới hoàn thành.

Khi những hình ảnh về căn hộ được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người không khỏi bất ngờ. Từ một căn nhà cũ kỹ, thiếu sức sống, không gian 57m² đã trở thành tổ ấm mang phong cách đồng quê Pháp, với những gam màu tươi sáng và nhiều chi tiết trang trí độc đáo.

Tự cải tạo căn bếp suốt 2 tháng, giữ lại những thứ còn dùng tốt để tiết kiệm tiền

Khu vực đầu tiên được cô gái bắt tay cải tạo chính là nhà bếp. Đây cũng là nơi đòi hỏi nhiều công sức nhất trong toàn bộ quá trình sửa nhà.

Trước tiên, cô dọn bỏ những vật dụng không còn sử dụng được mà chủ cũ để lại, tháo dỡ hệ tủ đã xuống cấp và vệ sinh toàn bộ không gian. Thay vì phá bỏ mọi thứ để làm mới từ đầu, cô kiểm tra kỹ từng hạng mục nhằm xác định những phần có thể giữ lại.

Sau đó, cô sử dụng xe máy điện đến các khu chợ vật liệu xây dựng để mua gạch, xi măng, cát, bột trét, sơn và những dụng cụ cần thiết. Các công việc xây dựng, hoàn thiện và trang trí được cô thực hiện theo từng giai đoạn.

Ý tưởng của cô là một căn bếp hình chữ L, có đủ không gian nấu nướng, bồn rửa, tủ lạnh, máy hút mùi và những chiếc kệ để đồ. Phong cách được lựa chọn mang hơi hướng đồng quê miền Nam nước Pháp, với màu sắc ấm áp, gạch hoa nhỏ và những chi tiết trang trí có phần mộc mạc.

Trong quá trình cải tạo, không ít hàng xóm tò mò ghé qua xem. Một số người cho rằng cô đang tự làm khó mình khi không thuê thợ, thậm chí nghi ngờ độ chắc chắn của những hạng mục tự xây.

Tuy nhiên, cô gái vẫn kiên trì với kế hoạch đã đặt ra. Sau khoảng hai tháng, căn bếp hoàn thiện với diện mạo khác hẳn ban đầu.

Điều đáng chú ý là cô không thay toàn bộ gạch ốp tường và gạch lát nền cũ. Theo chia sẻ, việc giữ lại những phần còn sử dụng tốt giúp giảm chi phí mua vật liệu mới, hạn chế công tháo dỡ và lượng rác thải xây dựng. Đồng thời, cô cũng tránh được việc tác động không cần thiết đến lớp chống thấm hiện có.

Đây là một trong những quyết định giúp cô tiết kiệm đáng kể ngân sách. Tuy nhiên, với những căn hộ cũ, lớp chống thấm, hệ thống điện nước và khả năng chịu lực vẫn cần được người có chuyên môn kiểm tra trước khi cải tạo.

Bên cạnh cách bố trí, những chi tiết nhỏ trong căn bếp cũng thể hiện rõ gu thẩm mỹ của chủ nhà. Khung cửa sổ màu trắng được sơn thành màu vàng tươi. Tay nắm cửa được thay bằng loại mang phong cách cổ điển. Một cành cây có hình dáng đẹp được tận dụng làm thanh treo rèm, kết hợp với tấm rèm voan trắng mua trên mạng.

Độc đáo hơn, cô còn tận dụng một chiếc máng đá cũ vốn được sử dụng để đựng thức ăn cho vật nuôi, biến nó thành chậu rửa mang phong cách mộc mạc. Những món đồ tưởng chừng không còn giá trị lại trở thành điểm nhấn thú vị khi được đặt đúng vị trí.

Phòng ăn nhỏ nhưng đủ chỗ cho 6 người, nhiều món nội thất được tự làm

Do diện tích căn hộ chỉ 57m², khu vực ăn uống được bố trí ngay bên cạnh lối đi để tận dụng không gian.

Thay vì mua một bộ bàn ghế ăn đắt tiền, cô đặt mua bàn tròn bằng gỗ trên mạng và tự lắp ráp. Phía sát tường là hệ ghế ngồi hình chữ L được làm từ những tấm ván gỗ, kết hợp cùng ghế đơn có thể di chuyển linh hoạt.

Cách bố trí này giúp khu vực ăn uống đủ chỗ cho khoảng 6 người mà không chiếm quá nhiều diện tích. Phần ghế sát tường cũng được tận dụng để tăng khả năng lưu trữ.

Những mảnh gỗ thừa sau quá trình thi công không bị vứt bỏ. Cô sử dụng chúng để làm kệ nhỏ, khung ảnh và những chi tiết trang trí. Chỉ cần thêm vài chậu cây, lọ hoa cùng ánh đèn vàng, góc ăn uống đã trở nên ấm cúng.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc xuyên suốt quá trình cải tạo căn hộ: Ưu tiên tận dụng vật liệu có sẵn, hạn chế mua mới những món đồ không thực sự cần thiết.

Cô gái còn dành nhiều thời gian cho việc nấu nướng. Khi có bạn bè hoặc người thân ghé thăm, căn bếp nhỏ vẫn đủ tiện nghi để cô chuẩn bị một bữa cơm gồm ba món ăn và một món canh.

Không gian tuy khiêm tốn nhưng đáp ứng khá đầy đủ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.

Phòng khách dùng sofa cũ, ban công biến thành góc uống cà phê

Nếu căn bếp mang màu sắc đồng quê tươi sáng thì phòng khách lại được thiết kế theo phong cách cổ điển, nhẹ nhàng.

Cô gái lựa chọn lát sàn gỗ trên nền cũ sau khi xử lý bề mặt phù hợp, sơn lại tường và trần nhà bằng màu trắng. Thay vì mua toàn bộ nội thất mới, cô tìm đến các cửa hàng bán đồ cũ để lựa chọn sofa cùng tủ lưu trữ màu xanh ô liu.

Những món đồ này không quá cầu kỳ nhưng lại phù hợp với tổng thể căn hộ. Khi kết hợp cùng cây xanh, thảm trải sàn và các vật dụng trang trí, phòng khách trở nên gần gũi, có cảm giác như một căn nhà đã được chăm chút qua nhiều năm.

Ban đầu, cô không định đặt bàn trà vì lo căn phòng nhỏ sẽ thêm chật chội. Tuy nhiên, sau khi tìm được một số tấm gỗ cũ, cô quyết định tự làm một chiếc bàn theo ý tưởng riêng.

Bề mặt gỗ được kết hợp cùng sách cũ, bình thủy tinh và đèn trang trí, tạo nên góc sinh hoạt mang dấu ấn cá nhân.

Khu vực ban công nhỏ cũng được tận dụng triệt để. Cô bố trí nhiều chậu cây xanh, lắp thêm một mặt bàn gỗ sát tường và đặt chiếc ghế cao để tạo góc uống cà phê.

Đây trở thành nơi cô có thể đọc sách, ngồi thư giãn hoặc đơn giản là ngắm nhìn thành phố sau một ngày làm việc.

Một chi tiết khác khiến nhiều người chú ý là thói quen săn đồ cũ của chủ nhà. Trong thời gian cải tạo, cô thường tìm đến các khu vực thanh lý đồ đạc để lựa chọn những chiếc tủ gỗ, đồ gia dụng hoặc vật dụng trang trí còn sử dụng tốt.

Có những món đồ được mua với giá rất rẻ, thậm chí được cho miễn phí. Sau khi mang về, cô vệ sinh, sửa chữa và bố trí lại sao cho phù hợp với căn hộ.

Nhờ vậy, ngân sách mua sắm nội thất được giảm bớt đáng kể. Dù vậy, với đồ điện cũ hoặc nội thất đã qua sử dụng, việc kiểm tra an toàn điện, độ bền và tình trạng ẩm mốc vẫn rất cần thiết.

Phòng ngủ 8m² vẫn gọn gàng nhờ chiếc tủ quần áo tự lắp ráp

Phòng ngủ của căn hộ chỉ rộng khoảng 8m², vì thế việc bố trí nội thất cần được tính toán kỹ lưỡng.

Cô gái lựa chọn chiếc giường rộng 1,5m, đặt sát cửa sổ để tận dụng ánh sáng tự nhiên. Bộ chăn ga màu sáng, rèm cửa mềm mại cùng thảm trải sàn tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng.

Thay vì đặt một chiếc tủ quần áo cồng kềnh, cô tự lắp hệ lưu trữ từ khung kim loại cao khoảng 2,5m. Phía trước được kết hợp cùng tấm gỗ màu óc chó, hai bên sử dụng bảng đục lỗ để tăng khả năng treo đồ.

Bên trong, cô bố trí thêm hộp lưu trữ, ngăn kéo, rèm che và hệ đèn cảm biến để thuận tiện khi sử dụng.

Theo nội dung chia sẻ, một phần vật liệu và phụ kiện được mua với chi phí rất thấp. Tuy nhiên, mức giá dưới 50 nhân dân tệ được nhắc đến khó có thể đại diện cho tổng chi phí của cả hệ tủ cao 2,5m nếu phải mua mới toàn bộ vật tư.

Dù vậy, cách làm này vẫn cho thấy một giải pháp đáng tham khảo đối với những căn phòng ngủ nhỏ: Không nhất thiết phải đặt đóng tủ lớn, mà có thể sử dụng hệ lưu trữ lắp ghép phù hợp với diện tích và nhu cầu thực tế.

Không cần mua toàn bộ nội thất mới, căn hộ 57m² vẫn trở thành tổ ấm đáng sống

Điều khiến câu chuyện cải tạo căn hộ ở Thanh Đảo thu hút sự quan tâm không chỉ nằm ở kết quả cuối cùng, mà còn ở cách cô gái trẻ lựa chọn sử dụng tiền.

Thay vì cố gắng biến căn nhà nhỏ thành một không gian sang trọng, cô tập trung vào những thứ thực sự cần thiết cho sinh hoạt. Những hạng mục còn tốt được giữ lại, đồ nội thất cũ được tận dụng, vật liệu thừa được tái sử dụng và nhiều món đồ trang trí được tự tay hoàn thiện.

Tất nhiên, phương án tự cải tạo nhà không phải lúc nào cũng tiết kiệm hơn thuê thợ. Nếu thiếu kinh nghiệm, chủ nhà có thể phải tốn thêm chi phí sửa sai, mua lại vật liệu hoặc xử lý những vấn đề phát sinh. Đặc biệt, các hạng mục liên quan đến kết cấu, điện, nước và chống thấm không nên tự thực hiện khi chưa đủ chuyên môn.

Tuy nhiên, câu chuyện này vẫn gợi mở một cách tiếp cận đáng suy nghĩ: Muốn có nhà đẹp không nhất thiết phải thay mới mọi thứ.

Với một căn hộ cũ, đôi khi chỉ cần giữ lại nền gạch còn tốt, sơn mới những bức tường, sửa lại đồ nội thất và sắp xếp không gian hợp lý cũng đủ tạo nên sự khác biệt lớn.

Sau nhiều tháng tự tay sửa sang, cô gái trẻ đã biến căn hộ 57m² xuống cấp thành nơi ở mang đậm dấu ấn cá nhân. Không có những món nội thất đắt đỏ hay thiết kế cầu kỳ, căn nhà vẫn khiến nhiều người yêu thích bởi sự ấm cúng, sáng tạo và cách tận dụng từng khoảng diện tích.

Điều đáng học hỏi nhất từ căn hộ này có lẽ không phải khả năng tự làm mọi thứ, mà là tư duy chi tiêu có chọn lọc: Biết thứ gì đáng đầu tư, thứ gì có thể giữ lại và thứ gì không cần mua mới.