Da từng sần sùi, dễ nổi mụn, tôi bắt đầu chăm lại từ một việc đơn giản là đi ngủ sớm

Trước đây, da tôi dễ nổi mụn, sờ vào thấy sần, còn quầng mắt lúc nào cũng thâm. Sau hơn một năm thay đổi từ giờ đi ngủ đến cách chăm da buổi tối, điều khiến tôi vui nhất là những hôm để mặt mộc, gương mặt vẫn trông tươi tắn.

Có một thời gian, 3–4 giờ sáng tôi mới chịu đi ngủ. Hôm sau thức dậy, người uể oải, soi gương thấy quầng mắt thâm rõ, da cũng xỉn màu. Tôi vẫn đắp mặt nạ, vẫn thoa tinh chất làm sáng, nhưng thói quen thức khuya thì cứ lặp lại.

Thay đổi đầu tiên của tôi là tập đi ngủ sớm hơn. Sau khoảng một tháng, tôi bắt đầu để ý thấy gương mặt buổi sáng trông đỡ mệt, da cũng bớt xỉn. Thấy mình theo được, tôi mới từ từ sửa thêm vài thói quen khác.

Tôi bớt gọi trà sữa và tìm cách thư giãn trước giờ ngủ

Hồi trước, cứ thèm ngọt là tôi gọi trà sữa trân châu. Tôi để ý vào những đợt ăn nhiều bánh ngọt, uống trà sữa thường xuyên, da mình cũng hay nổi mụn hơn. Giờ khi thèm một món có vị chua ngọt, tôi thường chọn nước táo. Các bữa ăn hằng ngày cũng đơn giản hơn, tôi ăn rau luộc thường xuyên và bớt những món nhiều dầu mỡ.

Buổi tối, tôi thích ngâm chân trước khi lên giường. Hôm nào đầu óc còn vướng chuyện công việc, dành một lúc ngồi yên, ngâm chân thấy dễ chịu hẳn. Buổi sáng có thời gian, tôi tập vài động tác Bát Đoạn Cẩm. Tôi thích cảm giác người ấm lên sau khi tập và thấy mình dễ duy trì kiểu vận động nhẹ nhàng này.

Tôi chăm da theo tình trạng từng ngày

Trong túi đi làm của tôi thường có mũ, khẩu trang và ô. Tôi cũng để sẵn kem chống nắng để tiện dùng khi ra ngoài. Trước đây, nhắc đến chăm da tôi thường nghĩ ngay đến những món bôi buổi tối. Bây giờ, chuyện che chắn khi đi làm cũng là một phần trong thói quen hằng ngày.

Buổi tối, tôi nhìn da trước khi quyết định sẽ dùng gì. Những hôm da ổn, tôi dùng kem dưỡng chống lão hóa. Khi thấy da ửng đỏ hoặc nhạy cảm, tôi rút gọn các bước và dùng loại kem dưỡng quen thuộc. Hôm nào có thời gian, tôi đắp mặt nạ giấy. Hôm bận làm việc nhà, tôi chọn loại mặt nạ rửa để có thể tranh thủ làm vài việc rồi rửa mặt. Riêng mặt nạ môi thì tôi hay để cạnh giường, tiện thoa ngay trước khi ngủ.

Sau hơn một năm, da tôi vẫn có những hôm nổi mụn. Sự thay đổi tôi dễ nhận ra nhất là khi soi gương vào buổi sáng, tôi ít thấy vẻ mệt mỏi từng rất quen thuộc. Có những ngày rửa mặt xong, tôi nhìn làn da mộc của mình và thấy thích. Với tôi, đó là một niềm vui đủ để tối nay lại đi ngủ sớm hơn một chút.

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