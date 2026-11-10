30 năm kiếm tiền ở thủ đô, người đàn ông quyết định về quê: Chi hơn 10 tỷ xây nhà báo hiếu cha già 80 tuổi

Ngôi nhà mới giúp ba thế hệ đoàn tụ dưới một mái nhà.

Năm 1994, Trương Thanh rời quê nhà Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) để theo đuổi con đường học tập và lập nghiệp. Từ một chàng trai lớn lên ở thị trấn nhỏ, anh lần lượt đến Thâm Quyến và Bắc Kinh để học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp. Gần 30 năm bôn ba nơi thành thị, Trương Thanh gây dựng được công ty riêng, lập gia đình và có cuộc sống ổn định. Thế nhưng, công việc bận rộn khiến anh hiếm khi có dịp trở về quê, những lần đoàn tụ với cha và người thân thường chỉ gói gọn trong vài ngày lễ Tết.

Năm 2024, trong một chuyến đưa vợ con về thăm nhà, Trương Thanh bất chợt nhận ra cha mình đã già đi rất nhiều. Trước đây, mỗi lần nghe tin con cháu trở về, ông đều hào hứng đi chợ, tự tay chuẩn bị những mâm cơm thịnh soạn. Vậy mà vài năm gần đây, người cha ngoài 80 tuổi không còn đủ sức tất bật như trước. Chứng kiến sự thay đổi ấy, Trương Thanh không khỏi chạnh lòng. Anh hiểu rằng sau nhiều năm mải mê gây dựng sự nghiệp, điều cha cần nhất lúc này không phải vật chất mà là được sống gần con cháu, tận hưởng những ngày tháng tuổi già trong sự sum vầy.

Ở tuổi 48, Trương Thanh quyết định trở về quê, bỏ ra khoảng 3,5 triệu NDT (hơn 10 tỷ đồng) để xây dựng lại ngôi nhà tổ đã tồn tại suốt 40 năm. Trên khu đất rộng 120m², một công trình cao 5 tầng rưỡi, tổng diện tích sử dụng khoảng 800m² dần thành hình, trở thành mái ấm chung của 8 thành viên thuộc ba thế hệ. Không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô và kiến trúc khác biệt giữa khu dân cư đông đúc, ngôi nhà còn được thiết kế với những khoảng sân ngập ánh sáng, cây xanh và không gian sinh hoạt chung rộng rãi, để người cha có thể an hưởng tuổi già, còn con cháu dù đi đâu cũng có một nơi ấm áp để trở về.

Từ ngôi nhà cũ tối tăm, ẩm thấp đến cơ ngơi 5 tầng rưỡi trị giá hơn 10 tỷ đồng

Ngôi nhà tổ nằm tại thị trấn Pha Đầu, thành phố Trạm Giang. Đây là công trình do thế hệ cha của Trương Thanh xây dựng từ nhiều thập kỷ trước. Tuy nhiên, sau khoảng 40 năm sử dụng, điều kiện sinh hoạt trong nhà đã trở nên bất tiện. Mặt tiền ngôi nhà rộng chưa đến 6m, không gian bên trong bị chia thành ba phần. Ban công chỉ rộng khoảng 1,4m, khu vực giữa nhà vừa đủ đặt một chiếc giường, còn hành lang gần như không bao giờ đón được ánh sáng tự nhiên. Do nằm sát các công trình xung quanh, có chỗ khoảng cách giữa hai nhà chưa đến vài chục centimet, không khí rất khó lưu thông, khiến bên trong luôn tối và ẩm thấp.

Đây là kiểu nhà thường được người Trung Quốc gọi là nhà bắt tay, chỉ những công trình xây sát nhau đến mức người ở hai bên có thể vươn tay chạm tới. Với Trương Thanh, cải tạo ngôi nhà không đơn giản là thay đổi vẻ ngoài, mà phải giải quyết được những bất tiện đã tồn tại suốt hàng chục năm.

Ngôi nhà trước khi cải tạo

Trương Thanh là con trai thứ hai trong gia đình. Từ nhỏ, anh đã quen với cuộc sống nhiều thế hệ cùng chung một mái nhà, chưa từng nghĩ đến chuyện mỗi người phải có một ngôi nhà riêng. Bởi vậy, khi quyết định xây dựng lại nhà tổ, anh mong muốn có đủ không gian cho cha, gia đình anh trai, vợ chồng mình, con cái và em trai cùng sinh sống. Tổng cộng có 8 thành viên thuộc ba thế hệ. Điều khó nhất là làm sao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của từng người mà vẫn giữ được sự gắn kết gia đình.

Trương Thanh tìm đến người bạn thân là kiến trúc sư Dư Văn Triết để cùng lên phương án. Sau khoảng một năm, từ lúc tháo dỡ ngôi nhà cũ đến khi gia đình chuyển vào ở, công trình mới đã hoàn thành với quy mô 5 tầng rưỡi trên diện tích đất 120m². Tổng chi phí xây dựng khoảng 3,5 triệu NDT. Khác với những ngôi nhà cao tầng thông thường, công trình có hình khối loe không đều, nhiều khoảng không gian được mở thông thay vì chia thành các phòng nhỏ khép kín. Mặt ngoài sử dụng gạch đỏ mang sắc thái ấm áp, trong khi bên trong chủ yếu là bê tông màu trung tính, tạo nên sự tương phản giữa vẻ mộc mạc và phong cách hiện đại.

Tầng một mở cửa đón hàng xóm, tầng ba dành riêng cho cha già

Ngay từ khi thiết kế, Trương Thanh đã muốn đưa tinh thần gần gũi của làng quê vào ngôi nhà mới. Anh không thích kiểu nhà phố đóng kín cửa, nơi hàng xóm sống cạnh nhau nhiều năm nhưng hiếm khi trò chuyện. Vì thế, tầng một được thiết kế như một không gian bán mở hướng ra đường. Phía trước có cây xanh, mái hiên và khoảng trống để mọi người dừng chân, tạo cảm giác gần gũi với những dãy nhà có hành lang truyền thống. Đặc biệt, ngay tầng một vẫn duy trì một cửa hàng kem nhỏ, vốn là công việc kinh doanh được truyền từ người cha sang anh trai Trương Thanh. Cửa hàng không chỉ phục vụ khách mua kem mà còn là nơi hàng xóm, trẻ nhỏ và các gia đình quanh vùng ghé qua trò chuyện.

Ở phía sau tầng một là không gian thờ cúng tổ tiên, được bố trí theo tinh thần gian nhà giữa trong kiến trúc truyền thống. Nhờ vậy, dù công trình mang diện mạo hiện đại, những nếp sinh hoạt lâu đời của gia đình vẫn được gìn giữ.

Một trong những điểm nổi bật nhất của ngôi nhà là khoảng giếng trời cao gần 20m. Đây không phải khoảng trống nhỏ chỉ để lấy sáng mà là một không gian sân trong xuyên suốt nhiều tầng, có cây xanh và ánh sáng tự nhiên chiếu xuống. Những ngày nắng, ánh sáng len qua tán lá tạo thành các mảng sáng tối trên nền nhà. Khi trời mưa, gia đình có thể ngồi bên trong ngắm những giọt nước rơi xuống sân, tạo nên khung cảnh gần gũi với thiên nhiên.

Tầng hai được bố trí làm khu vực sinh hoạt chung với phòng khách, bếp, phòng ăn và một phòng trà bán ngoài trời. Thay vì chỉ có một phòng khách lớn, kiến trúc sư tạo ra nhiều không gian để các thành viên có thể gặp nhau vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Trương Thanh giải thích rằng nếu mỗi người trở về nhà rồi lập tức đi thẳng vào phòng riêng, việc sống chung sẽ không còn nhiều ý nghĩa. Anh muốn các thế hệ có thêm lý do để ngồi lại với nhau. Vì thế, vào buổi tối, gia đình thường lên khu vườn và phòng trà bán ngoài trời ở tầng hai để trò chuyện.

Tầng ba được dành riêng cho người cha ngoài 80 tuổi. Đây là khu vực có phòng ngủ dạng căn hộ khép kín, đi kèm ban công mở rộng dài hơn 20m. Cách bố trí này giúp ông có không gian nghỉ ngơi riêng, đồng thời vẫn dễ dàng ra ngoài hóng gió, ngắm cảnh.

Tầng bốn là nơi sinh sống của vợ chồng Trương Thanh và gia đình anh trai, đồng thời có thêm một góc đọc sách nhỏ. Tầng năm dành cho thế hệ trẻ, được thiết kế với không gian rộng và lối đi thông thoáng để phù hợp với thói quen sinh hoạt của con cháu.

Để người cha lớn tuổi không phải vất vả leo cầu thang, ngôi nhà được lắp đặt thang máy kết nối các tầng. Trên mái còn có hai khu vực ban công ngắm cảnh, một hướng về phía đông để đón bình minh, một hướng về phía tây để ngắm hoàng hôn.

Ngôi nhà hơn 10 tỷ đồng còn được thiết kế để chống nóng, thích nghi với mưa bão

Trạm Giang là khu vực có khí hậu nóng ẩm, thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão và những trận mưa lớn. Bởi vậy, khi xây dựng ngôi nhà mới, Trương Thanh và kiến trúc sư không chỉ chú trọng thẩm mỹ mà còn phải tính đến khả năng thích nghi với thời tiết. Phần mặt đứng được thiết kế với những đường nét tương đối thẳng, nhằm hạn chế các chi tiết dễ bị tác động bởi gió mạnh và mưa bão. Lớp tường gạch đỏ có đặc tính tích nhiệt và truyền nhiệt chậm, giúp làm giảm sự biến động nhiệt độ tác động trực tiếp vào không gian bên trong.

Ban đầu, anh trai Trương Thanh từng băn khoăn vì sao lại để một khoảng giếng trời lớn giữa nhà, trong khi Trạm Giang thường xuyên có bão. Tuy nhiên, thiết kế này đã được tính toán cùng hệ thống thoát nước và thông gió. Trương Thanh kể rằng thời thơ ấu, mỗi khi mưa lớn, ngôi nhà mái ngói cũ thường bị ngập nước đến đầu gối. Chính ký ức ấy khiến anh đặc biệt chú ý đến việc thoát nước cho công trình mới. Xung quanh nền sân trong được bố trí hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Cây xanh trồng giữa sân có bộ rễ ăn sâu xuống đất, đồng thời góp phần hỗ trợ thấm nước. Theo chia sẻ của chủ nhà, trong những trận mưa lớn sau khi hoàn thiện, khu vực này không còn xảy ra tình trạng đọng nước như trước.

Đối với gió bão, khoảng thông tầng được thiết kế theo phương đứng, kết hợp các bề mặt kính có khả năng chịu gió tại những khu vực đón sáng. Việc tổ chức các luồng không khí và áp suất gió được kiến trúc sư tính toán nhằm giảm tác động của thời tiết cực đoan lên không gian bên trong.

Ở tầng hai, khu bếp được đặt cạnh khoảng sân có cây lớn. Khi nấu ăn, mọi người có thể nhìn ra không gian xanh như một khu vườn nhỏ, đồng thời dễ dàng trò chuyện với người đang ngồi ở phòng khách. Chỉ cần gọi một tiếng, các thành viên ở khu vực sinh hoạt chung đều có thể nghe thấy.

30 năm bôn ba lập nghiệp, cuối cùng nhận ra điều quý giá nhất là được trở về nhà

Sau gần 30 năm bôn ba lập nghiệp, Trương Thanh nhận ra rằng dù có đi xa đến đâu, quê nhà vẫn là nơi anh luôn muốn trở về. Ngôi nhà hơn 10 tỷ đồng không chỉ là món quà báo hiếu cha già mà còn giúp ba thế hệ có thêm cơ hội đoàn tụ, cùng ăn những bữa cơm và chia sẻ cuộc sống thường ngày. Từng dành phần lớn tuổi trẻ để gây dựng sự nghiệp nơi thành phố, giờ đây, ở tuổi 48, anh hiểu rằng thành công không chỉ nằm ở những gì mình đạt được bên ngoài, mà còn ở việc khi trở về nhà, vẫn có cha mẹ để phụng dưỡng, có người thân chờ đợi và có một mái ấm để sum vầy.

Nguồn: The Paper