Tại sao nhiều gia đình không còn ốp gạch chia ô ở tường bếp? 2 cách làm mới đẹp mắt, lau dầu mỡ cũng nhẹ nhàng hơn

Hai cách ốp tường bếp mới đang được nhiều gia đình cân nhắc khi sửa nhà.

Chỉ cần nấu vài món chiên xào, khu vực tường phía sau bếp đã có thể xuất hiện những vết dầu mỡ li ti. Lau ngay thì không quá khó, nhưng nếu để lâu ngày, dầu mỡ bám vào các đường ron giữa những viên gạch sẽ trở nên cứng đầu hơn nhiều. Có những gia đình dù thường xuyên lau dọn, phần tường bếp vẫn xuất hiện các đường ron ngả màu, khiến tổng thể trông cũ và thiếu sạch sẽ.

Đây cũng là lý do một số gia đình khi sửa sang nhà cửa bắt đầu thay đổi cách hoàn thiện tường bếp. Thay vì sử dụng những viên gạch nhỏ ghép thành nhiều ô, họ ưu tiên các vật liệu có bề mặt lớn, ít mối nối để việc vệ sinh nhẹ nhàng hơn. Đáng chú ý, hai phương án dưới đây không chỉ giải quyết chuyện dầu mỡ mà còn giúp không gian nấu nướng trông gọn gàng, hiện đại hơn.

Vì sao nhiều gia đình không còn thích ốp gạch chia ô ở tường bếp?

Thực tế, gạch ốp vẫn là vật liệu bền, dễ mua và có khả năng bảo vệ tường khá tốt. Vấn đề chủ yếu nằm ở cách lựa chọn kích thước gạch, chất liệu ron và quá trình sử dụng lâu dài.

1. Đường ron dễ trở thành nơi tích tụ dầu mỡ

Bề mặt gạch men nhẵn có thể lau sạch tương đối nhanh, nhưng các đường ron xi măng thông thường lại dễ giữ vết bẩn hơn. Đặc biệt ở khu vực gần bếp nấu, dầu mỡ bắn lên nhiều lần có thể khiến ron ngả vàng, sẫm màu và khó làm sạch bằng khăn lau thông thường.

2. Nhiều đường chia khiến tường bếp trông rối mắt

Với những căn bếp nhỏ, việc sử dụng gạch kích thước bé, nhiều hoa văn hoặc đường ron tương phản mạnh có thể khiến mảng tường phía sau tủ bếp trông vụn và thiếu liền mạch. Khi kết hợp thêm các thiết bị, giá treo và đồ dùng nấu nướng, tổng thể dễ tạo cảm giác chật chội.

3. Sau nhiều năm có thể phải xử lý lại đường ron

Các mạch ron thi công không tốt hoặc đã xuống cấp có thể xuất hiện tình trạng nứt, bong, đổi màu. Khi đó, gia đình phải vệ sinh chuyên sâu hoặc thay ron để giữ khu vực bếp sạch đẹp. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa mọi loại gạch ốp đều gặp vấn đề tương tự.

Giải pháp 1: Thay gạch chia ô bằng kính ốp bếp liền mạch

Một trong những cách làm đáng cân nhắc là sử dụng kính ốp cho khoảng tường nằm giữa mặt bàn bếp và hệ tủ phía trên. Thay vì ghép nhiều viên gạch, gia đình có thể sử dụng những tấm kính lớn được đo đạc và lắp đặt theo kích thước thực tế của căn bếp. Điểm hấp dẫn của phương án này nằm ở sự đơn giản. Không cần hoa văn cầu kỳ, chỉ một mảng kính màu phù hợp cũng có thể khiến khu vực nấu nướng trông sáng sủa và gọn gàng hơn.

1. Dầu mỡ bắn lên có thể lau sạch nhanh chóng

Kính có bề mặt nhẵn, ít khe nối nên những vết dầu ăn, nước sốt hay hơi nước bám trên tường thường dễ xử lý bằng khăn mềm và dung dịch vệ sinh phù hợp. Nếu lau ngay sau khi nấu, gia đình sẽ không phải mất nhiều công sức chà rửa. Đặc biệt, so với những mảng tường sử dụng gạch nhỏ có hàng chục đường ron, kính ốp liền mạch giúp giảm đáng kể các vị trí dễ giữ lại cặn bẩn.

2. Giúp căn bếp sáng và có cảm giác rộng rãi hơn

Với những căn bếp có diện tích khiêm tốn, một mảng kính màu trắng sữa, be hoặc ghi sáng có thể tạo cảm giác nhẹ mắt. Gia đình cũng có thể chọn màu gần với hệ tủ để tổng thể hài hòa, tránh chia không gian thành quá nhiều mảng nhỏ. Nếu không thích bề mặt quá bóng, mọi người có thể tham khảo những kiểu hoàn thiện phù hợp với phong cách nội thất, nhưng vẫn cần ưu tiên khả năng vệ sinh thực tế.

3. Ít phải mất công xử lý đường ron

Khi số lượng mối nối được giảm xuống, việc lau dọn hằng ngày cũng đơn giản hơn. Gia đình chủ yếu cần chú ý vệ sinh bề mặt kính và những vị trí tiếp giáp với mặt bàn, tủ bếp.

Tuy nhiên, kính ốp phải được lựa chọn theo điều kiện sử dụng thực tế, đặc biệt ở khu vực gần bếp gas. Không nên tự ý dùng kính thông thường ở nơi chịu nhiệt cao. Việc chọn loại kính, khoảng cách với nguồn nhiệt và phương án lắp đặt cần tuân theo khuyến nghị kỹ thuật của nhà sản xuất và đơn vị thi công.

Giải pháp 2: Sử dụng tấm porcelain khổ lớn để tạo mảng tường liền mạch

Nếu thích vẻ đẹp của đá tự nhiên nhưng ngại những đường ron chia nhỏ, gia đình có thể cân nhắc tấm porcelain khổ lớn. Đây là vật liệu gốm sứ được sản xuất thành những tấm có kích thước lớn, với nhiều lựa chọn bề mặt như vân đá, màu xi măng hoặc màu trơn. Điểm khác biệt so với gạch ốp kích thước nhỏ là một tấm vật liệu có thể bao phủ phần lớn diện tích tường bếp, tạo cảm giác liền mạch và hạn chế các đường ghép nối.

1. Ít mối nối nên việc vệ sinh thuận tiện hơn

Tấm porcelain khổ lớn giúp giảm số lượng đường ron, đặc biệt ở khu vực phía sau bếp nấu và chậu rửa. Khi dầu mỡ hoặc nước bắn lên, người dùng có thể lau trực tiếp trên bề mặt thay vì phải chà từng đường kẽ nhỏ. Tất nhiên, hiệu quả vệ sinh còn phụ thuộc vào lớp hoàn thiện bề mặt. Với khu vực thường xuyên tiếp xúc dầu mỡ, nên ưu tiên loại ít nhám, ít gồ ghề và được nhà sản xuất khuyến nghị sử dụng cho tường bếp.

2. Tạo cảm giác đồng bộ, gọn gàng cho không gian

Một ưu điểm đáng chú ý là gia đình có thể phối tấm ốp tường cùng tông màu với mặt bàn bếp hoặc hệ tủ. Chẳng hạn, tủ bếp màu gỗ sáng kết hợp tường porcelain màu be sẽ tạo cảm giác ấm áp. Trong khi đó, tủ trắng đi cùng tấm ốp vân đá nhẹ giúp không gian thanh thoát mà không cần trang trí quá nhiều. Với những căn bếp nhỏ, các bề mặt lớn và ít đường chia còn giúp tổng thể bớt rối mắt, nhất là khi trên mặt bàn đã có nhiều thiết bị nấu nướng.

3. Phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc nước và nhiệt

Porcelain có độ hút nước thấp và khả năng chịu nhiệt tốt khi sử dụng đúng loại, phù hợp với yêu cầu của khu vực bếp. Bề mặt vật liệu cũng có thể duy trì vẻ ngoài ổn định trong quá trình sử dụng và vệ sinh thông thường. Dù vậy, gia đình cần tính toán chi phí trước khi lựa chọn. Tấm khổ lớn thường đòi hỏi kỹ thuật cắt, vận chuyển và lắp đặt cẩn thận hơn, đặc biệt ở những căn bếp có nhiều ổ điện, góc tường hoặc vị trí cần khoét lỗ. Chi phí hoàn thiện vì thế có thể cao hơn phương án ốp gạch thông thường.

Có nên tháo bỏ toàn bộ gạch ốp tường bếp đang sử dụng?

Không nhất thiết. Nếu gạch hiện tại vẫn chắc chắn, bề mặt dễ lau và đường ron chưa xuống cấp, gia đình hoàn toàn có thể tiếp tục sử dụng. Những vị trí ron bị bẩn hoặc hư hỏng cũng có thể được vệ sinh, sửa chữa hay thay mới mà không cần cải tạo cả căn bếp. Ngược lại, nếu đang xây nhà hoặc chuẩn bị sửa bếp, mọi người nên cân nhắc vật liệu ngay từ đầu dựa trên ngân sách, loại bếp nấu và thói quen sử dụng. Ngoài kính và porcelain khổ lớn, gạch men kích thước lớn kết hợp ron chất lượng tốt vẫn là phương án thực tế, dễ tiếp cận.

Sau cùng, một căn bếp đẹp không chỉ nằm ở màu sắc hay vật liệu đắt tiền, mà còn ở việc sử dụng thuận tiện và không mất quá nhiều công sức vệ sinh. Chọn đúng bề mặt ốp tường có thể giúp gia đình tiết kiệm đáng kể thời gian lau dọn trong nhiều năm.