Đừng chỉ mải sắm quần áo cuối năm, con gái còn 5 món rất đáng xuống tiền dịp 11.11

Chăm chút bản thân mỗi ngày cũng là một cách yêu chiều chính mình.

Cuối năm, ngoài chuyện sắm sửa quần áo hay làm mới góc sống, hội chị em cũng nên dành chút thời gian nhìn lại những món đồ chăm sóc cá nhân đang sử dụng. Đôi khi, cảm giác dễ chịu sau một ngày dài chỉ đơn giản là được gội đầu thật sạch, massage da đầu vài phút hay hoàn thành chu trình dưỡng da trước khi đi ngủ. Những thói quen nhỏ ấy không cần quá cầu kỳ, nhưng có vài món phù hợp bên cạnh thì việc chăm sóc bản thân cũng trở nên nhẹ nhàng và thú vị hơn nhiều.

Đúng dịp này, Lazada chính thức triển khai chương trình Siêu Sale Bom Tấn 11.11 từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11/2026, mang đến cơ hội mua sắm nhiều sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân với mức giá dễ chịu. Nếu đang muốn bổ sung vài món vào giỏ hàng, dưới đây là 5 gợi ý đáng để chị em tham khảo.

1. Bộ 4 kem đánh răng Colgate Maxfresh: Một chút sảng khoái để bắt đầu ngày mới

Có những món đồ nhỏ đến mức chúng ta chẳng mấy khi nghĩ tới chuyện nâng cấp, chẳng hạn như kem đánh răng. Thế nhưng, cảm giác khoang miệng sạch sẽ, hơi thở thơm mát sau khi đánh răng lại có thể giúp buổi sáng bắt đầu dễ chịu hơn hẳn. Bộ sưu tập 4 kem đánh răng Colgate Maxfresh loại 225g là lựa chọn tiện lợi cho những ai thích mua sẵn đồ dùng thiết yếu cho cả nhà. Điểm cộng là sản phẩm còn được tặng kèm bàn chải lông tơ, vừa tiện thay mới vừa đỡ phải mua riêng. Giá niêm yết của bộ sản phẩm là 294.000 đồng, giảm còn 206.000 đồng, tương đương 30%. Đặc biệt, trong khung ưu đãi từ 20h ngày 10/11 đến hết 13/11, sản phẩm còn được giới thiệu với mức giá sốc chỉ từ 12x.000 đồng. Chưa kể, người mua có thể săn thêm quà tặng theo đơn hàng trị giá đến 40.000 đồng, voucher cửa hàng 10%, voucher và trợ giá sàn đến 18%, cùng ưu đãi xu lên tới 14% tùy điều kiện áp dụng.

Nơi mua: Lazada

2. Bộ đôi nước tẩy trang Senka A.L.L. Clear Water: Cuối ngày chỉ muốn làn da được nhẹ nhõm

Sau một ngày đi làm, đi học hay chạy việc ngoài đường, điều nhiều cô gái mong chờ nhất đôi khi chỉ là được về nhà, buộc tóc gọn gàng và tẩy trang thật sạch. Dù hôm ấy có trang điểm hay chỉ dùng kem chống nắng, bước làm sạch vẫn là phần không nên bỏ qua trong chu trình chăm sóc da. Bộ đôi nước tẩy trang Senka A.L.L. Clear Water Micellar Formula Fresh N dung tích 400ml mỗi chai khá hợp với những cô nàng thích cảm giác da sạch thoáng, đặc biệt là làn da dễ bóng nhờn. Công thức micellar hỗ trợ lấy đi lớp trang điểm và bụi bẩn trên bề mặt da, trong khi phiên bản Fresh hướng đến nhu cầu làm sạch, giảm cảm giác nhờn dính. Mua theo bộ hai chai cũng tiện cho những ai sử dụng tẩy trang thường xuyên, không phải lo hết giữa chừng. Sản phẩm hiện được giới thiệu với mức giá 293.250 đồng cho cả bộ, giảm 25% so với giá niêm yết 391.000 đồng. Ngoài ra còn có voucher cửa hàng 12% và voucher sàn để người mua kiểm tra thêm khi thanh toán.

Nơi mua: Lazada

3. Combo dầu gội dược liệu Nguyên Xuân: Dành chút thời gian chăm mái tóc sau một ngày bận rộn

Một mái tóc sạch sẽ, mềm mại luôn giúp chị em cảm thấy chỉn chu hơn, kể cả những ngày chẳng có thời gian tạo kiểu. Và đôi khi, việc gội đầu cũng là khoảng thời gian hiếm hoi trong ngày để tạm gác công việc, thư giãn một chút dưới làn nước ấm. Nếu yêu thích các sản phẩm chăm sóc tóc có thành phần dược liệu, combo hai chai dầu gội Nguyên Xuân dưỡng tóc là cái tên có thể cân nhắc. Sản phẩm hướng đến nhu cầu làm sạch da đầu và chăm sóc tóc hằng ngày. Mỗi chai có dung lượng 470g, đồng thời được tặng thêm 50g mà không thay đổi giá, khá tiện cho những gia đình thường xuyên sử dụng. Combo có giá niêm yết 516.000 đồng, giảm còn 370.000 đồng, tương đương 28% trong đợt ưu đãi từ 20h ngày 10/11 đến hết 13/11. Chị em còn có thể kiểm tra voucher cửa hàng 5%, ưu đãi xu 5% và trợ giá từ sàn. Nếu đã quen dùng dòng dầu gội này, mua combo vào dịp sale cũng là cách bổ sung đồ dùng trước cuối năm.

Nơi mua: Lazada

4. Máy massage da đầu Foreo Flip Play Advance: Biến vài phút chăm tóc thành khoảng thời gian thư giãn

Không phải lúc nào chăm sóc bản thân cũng cần đến một buổi spa tốn kém. Với những cô nàng thích cảm giác được massage da đầu sau một ngày dài, một thiết bị nhỏ gọn tại nhà cũng có thể khiến thói quen chăm tóc trở nên thú vị hơn. Foreo Flip Play Advance là máy massage da đầu kết hợp chức năng hỗ trợ gỡ rối tóc và tích hợp đèn LED. Sản phẩm được giới thiệu hướng đến việc chăm sóc da đầu, hỗ trợ các thao tác massage và chăm tóc. Dù vậy, hiệu quả kích thích mọc tóc còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nên không nên xem thiết bị như một giải pháp điều trị rụng tóc. Điểm hấp dẫn của món này nằm ở trải nghiệm sử dụng: thay vì chỉ chải tóc thật nhanh rồi đi ngủ, chị em có thể dành vài phút massage nhẹ nhàng, biến một việc quen thuộc thành khoảng thời gian thư giãn cho riêng mình. Máy có giá niêm yết 2.129.000 đồng, hiện giảm còn 1.703.200 đồng, tương đương 20%. Mua dịp này là quá hời, chị em nhanh tay kẻo lỡ giờ vàng nhé!

Nơi mua: Lazada

5. Phấn phủ Carslan Black Magnet 2.0: Bí quyết nhỏ để lớp trang điểm trông gọn gàng hơn

Có những buổi sáng đã trang điểm rất chỉn chu, vậy mà đến trưa vùng trán và mũi lại bắt đầu bóng dầu. Với những cô nàng thường xuyên gặp tình trạng này, một hộp phấn phủ nhỏ trong túi xách đôi khi chính là món đồ được dùng nhiều nhất. Carslan Black Magnet phiên bản 2.0 là dòng phấn phủ 8g, được giới thiệu với khả năng hỗ trợ kiềm dầu và công thức cải tiến theo hướng dịu nhẹ hơn với da. Sản phẩm phù hợp để hoàn thiện lớp trang điểm hoặc dặm lại những vùng dễ bóng nhờn trong ngày. Thiết kế nhỏ gọn cũng tiện mang theo khi đi làm, đi chơi hay du lịch cuối năm. Giá niêm yết của phấn phủ là 359.000 đồng, hiện giảm còn 299.000 đồng - và đang đợi các nàng "xuống tiền" rước về đó.

Nơi mua: Lazada