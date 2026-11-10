5 sai lầm dưỡng da mùa thu mà nhiều chị em thường mắc phải

Đây là 5 sai lầm dưỡng da phổ biến mà BTV làm đẹp khuyên bạn nên tránh trong mùa thu.

Thời tiết mùa thu thường mang đến cảm giác dễ chịu hơn mùa hè với nền nhiệt giảm, độ ẩm không khí thay đổi và nắng cũng bớt gay gắt. Tuy nhiên, đây lại là giai đoạn làn da dễ xuất hiện những dấu hiệu thiếu ẩm, khô căng hoặc kém mịn màng nếu chu trình skincare không được điều chỉnh phù hợp. Đặc biệt, với những chị em công sở thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa, tiếp xúc với máy tính và chỉ có ít thời gian chăm sóc bản thân, một vài thói quen tưởng chừng vô hại có thể khiến da ngày càng xuống sắc. Dưới đây là 5 sai lầm dưỡng da phổ biến mà BTV làm đẹp khuyên bạn nên tránh trong mùa thu.

1. Bỏ qua hoặc thoa quá ít kem chống nắng

Một trong những sai lầm thường gặp khi thời tiết chuyển thu là chủ quan với ánh nắng. Nhiều người cho rằng trời đã dịu mát, ít nắng gắt nên có thể giảm lượng kem chống nắng hoặc thậm chí bỏ qua bước này. Thực tế, tia UVA vẫn hiện diện quanh năm, có khả năng xuyên qua mây và cửa kính, góp phần thúc đẩy quá trình lão hóa da, hình thành nếp nhăn và đốm sắc tố. Với chị em công sở, việc di chuyển từ nhà đến nơi làm việc, ngồi gần cửa sổ hoặc ra ngoài ăn trưa đều có thể khiến da tiếp xúc với tia UV. Vì vậy, kem chống nắng vẫn là bước không thể thiếu trong chu trình buổi sáng. Hãy ưu tiên sản phẩm phổ rộng có SPF 30 trở lên, thoa đủ lượng cho mặt và cổ, đồng thời đừng quên những vị trí dễ bị bỏ sót như tai, đường viền hàm. Khi hoạt động ngoài trời, nên thoa lại khoảng 2 giờ một lần hoặc sau khi đổ nhiều mồ hôi, lau mặt.

2. Rửa mặt với nước quá nóng

Khi thời tiết se lạnh, nhiều chị em có thói quen sử dụng nước nóng để rửa mặt vì cảm giác dễ chịu và thư giãn. Thế nhưng, nước quá nóng có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên bề mặt da, khiến hàng rào bảo vệ da bị ảnh hưởng. Hệ quả là da dễ khô căng, bong tróc, thậm chí trở nên nhạy cảm hơn sau khi rửa mặt. Đặc biệt, với những người thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa, làn da vốn đã dễ mất nước nên việc rửa mặt bằng nước nóng càng có thể làm cảm giác khô ráp rõ rệt. Thay vào đó, hãy sử dụng nước mát hoặc nước ấm nhẹ, kết hợp sữa rửa mặt dịu nhẹ phù hợp với loại da. Khi làm sạch, chỉ nên massage bằng đầu ngón tay trong khoảng 30-60 giây, tránh chà xát mạnh hoặc dùng khăn thô ráp lau mặt. Sau đó, thoa kem dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm để hỗ trợ giữ nước tốt hơn.

3. Tẩy tế bào chết quá nhiều

Mùa thu thường khiến da dễ xỉn màu, bề mặt kém mịn do thiếu ẩm. Vì vậy, nhiều người có xu hướng tăng tần suất tẩy tế bào chết với mong muốn loại bỏ lớp da sần sùi và giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn. Tuy nhiên, tẩy da chết quá thường xuyên, đặc biệt khi kết hợp nhiều sản phẩm chứa AHA, BHA hoặc retinol, có thể khiến hàng rào bảo vệ da suy yếu. Những dấu hiệu thường gặp là da đỏ, châm chích, khô căng, bong vảy hoặc nhạy cảm hơn khi sử dụng các sản phẩm skincare quen thuộc. Thay vì cố gắng làm sạch lớp tế bào chết mỗi ngày, bạn nên lựa chọn phương pháp phù hợp với tình trạng da và bắt đầu với tần suất vừa phải. Với người mới sử dụng acid tẩy da chết, có thể thử 1-2 lần mỗi tuần rồi điều chỉnh theo khả năng dung nạp. Những ngày da đang kích ứng hoặc bong tróc, hãy tạm ngưng hoạt chất mạnh và tập trung dưỡng ẩm, phục hồi.

4. Đắp mặt nạ quá lâu

Mặt nạ giấy là món đồ chăm sóc da được nhiều chị em công sở yêu thích bởi sự tiện lợi, đặc biệt trong những ngày da có dấu hiệu khô mệt. Tuy nhiên, việc đắp mặt nạ càng lâu không đồng nghĩa với hiệu quả dưỡng ẩm càng cao. Khi mặt nạ bắt đầu khô, nước có thể bay hơi khỏi bề mặt, khiến da dễ có cảm giác căng và khó chịu. Với mặt nạ giấy, bạn nên tuân thủ thời gian sử dụng được hướng dẫn trên bao bì, thường khoảng 10-20 phút tùy sản phẩm. Không nên đợi đến khi miếng mặt nạ khô cong mới tháo ra, cũng không cần đắp qua đêm nếu sản phẩm không được thiết kế cho mục đích đó. Sau khi gỡ mặt nạ, hãy nhẹ nhàng vỗ phần tinh chất còn lại rồi khóa ẩm bằng kem dưỡng phù hợp. Đây là cách giúp da duy trì cảm giác mềm mại mà không cần kéo dài thời gian đắp mặt nạ.

5. Dùng kem dưỡng quá đặc khiến da bí bách

Khi trời chuyển lạnh và độ ẩm không khí giảm, nhiều người lập tức thay kem dưỡng mỏng nhẹ mùa hè bằng sản phẩm có kết cấu thật đặc. Đây có thể là lựa chọn phù hợp với làn da khô, nhưng không phải công thức nào cũng thích hợp với mọi loại da. Với da dầu hoặc hỗn hợp thiên dầu, kem dưỡng quá giàu dưỡng chất có thể tạo cảm giác nặng mặt, bóng nhờn và không thoải mái khi sử dụng vào ban ngày. Thay vì chỉ lựa chọn dựa trên độ đặc của sản phẩm, bạn nên quan sát nhu cầu thực tế của làn da. Da khô có thể ưu tiên kem dưỡng chứa ceramide, glycerin hoặc hyaluronic acid kết hợp các thành phần làm mềm, khóa ẩm. Da dầu nên chọn dạng gel-cream hoặc lotion nhẹ, thấm nhanh nhưng vẫn đủ khả năng duy trì độ ẩm. Nếu thường xuyên ngồi điều hòa, bạn có thể tăng cường dưỡng ẩm ở những vùng dễ khô như hai bên má, quanh miệng thay vì thoa một lớp kem quá dày trên toàn mặt.

Dưới đây là 1 số sản phẩm dưỡng da chất lượng mà bạn có thể tham khảo ngay:

Kem dưỡng Laneige Radian C Cream

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Serum Retinol PDRN tế bào gốc trà xanh cho da căng bóng, đàn hồi

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Tinh chất làm đều màu da, sáng da, glow rạng rỡ Wellage Hyper Toning Glow Ampoule

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Kem chống nắng the Whoo Gongjinhyang Hydrating Sunscreen Fluid Spf50+ Pa+++

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Máy Làm Đẹp medicube AGE-R BOOSTER PRO 6 in 1

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Chăm sóc da mùa thu không có nghĩa là phải thay mới toàn bộ sản phẩm hay bổ sung thật nhiều bước dưỡng. Điều quan trọng là nhận biết những thay đổi của làn da để điều chỉnh thói quen phù hợp: chống nắng đầy đủ, làm sạch nhẹ nhàng, tẩy tế bào chết có kiểm soát và dưỡng ẩm vừa đủ. Với chị em công sở, duy trì một chu trình skincare đơn giản nhưng đều đặn sẽ giúp da hạn chế tình trạng khô căng, xỉn màu và giữ được vẻ tươi tắn suốt mùa thu.