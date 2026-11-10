Căn hộ 34m² của cô gái độc thân gây sốt: Không phòng khách riêng, không ban công nhưng cách bố trí khiến nhiều người muốn học theo

Chỉ rộng 34m², lại có hình dáng dài và hẹp, căn hộ của một cô gái ở Giang Tây (Trung Quốc) tưởng chừng khó bố trí nội thất. Thế nhưng, nhờ cách phân chia không gian thông minh, tận dụng từng góc nhỏ và lựa chọn nội thất phù hợp, chủ nhà đã biến nơi đây thành một tổ ấm tiện nghi, thoáng đãng, đủ mọi chức năng cần thiết.

Những căn hộ diện tích nhỏ thường khiến nhiều người e ngại bởi không gian chật chội, thiếu nơi lưu trữ và khó phân chia các khu vực sinh hoạt. Đặc biệt, với kiểu nhà dài và hẹp, việc bố trí nội thất không khéo rất dễ tạo cảm giác bí bách.

Tuy nhiên, căn hộ 34m² của một cô gái ở Giang Tây mới đây lại thu hút sự chú ý trên mạng xã hội nhờ cách cải tạo khác biệt. Thay vì cố gắng chia nhà thành nhiều phòng nhỏ, cô lựa chọn thiết kế theo chiều dài căn hộ, sắp xếp các khu vực chức năng nối tiếp nhau và sử dụng những vách ngăn mềm mại để tạo sự riêng tư.

Điều đáng nói là dù không có ban công, phòng tắm không cửa sổ và phòng ngủ không được ngăn kín hoàn toàn, căn hộ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt, từ nấu nướng, giặt giũ đến làm việc, nghỉ ngơi.

1. Lối vào nhỏ nhưng vẫn có đủ chỗ để giày dép

Ngay khi bước vào căn hộ là một hành lang khá hẹp. Thay vì đặt tủ giày lớn gây cản trở lối đi, chủ nhà lựa chọn một chiếc tủ nhỏ gọn, kê sát bức tường cạnh cửa ra vào.

Điểm đặc biệt nằm ở phần chân tủ được nâng cao 18cm so với mặt sàn, thay vì khoảng 10cm như nhiều thiết kế thông thường. Khoảng trống này đủ để cất những đôi giày có cổ tương đối cao hoặc dép đi thường xuyên, giúp khu vực cửa ra vào luôn gọn gàng.

Cánh cửa cũng được thay đổi màu sơn để hài hòa với tổng thể nội thất. Nhờ vậy, dù diện tích không lớn, lối vào vẫn tạo cảm giác chỉn chu và dễ chịu.

Đây là một chi tiết nhỏ nhưng khá đáng học hỏi: Với nhà diện tích hạn chế, đôi khi không cần thêm tủ mà chỉ cần thay đổi kích thước, khoảng cách và cách sử dụng nội thất đã có thể tăng đáng kể sự tiện lợi.

2. Phòng tắm không có cửa sổ vẫn gọn gàng nhờ cách bố trí tối giản

Phòng tắm của căn hộ có diện tích nhỏ và hoàn toàn không có cửa sổ. Để tránh không gian càng thêm chật chội, chủ nhà quyết định không lắp vách kính phân chia khu vực khô và ướt.

Thay vào đó, toàn bộ phòng tắm được thiết kế liền mạch, kết hợp thiết bị sưởi phục vụ những ngày lạnh. Sau mỗi lần tắm, cô sử dụng dụng cụ gạt nước để làm khô sàn và hạn chế tình trạng đọng nước.

Dĩ nhiên, với phòng tắm không cửa sổ, việc duy trì hệ thống thông gió, hút ẩm và chống thấm tốt vẫn rất quan trọng. Thiết kế không vách ngăn cũng đòi hỏi người sử dụng chăm vệ sinh hơn để tránh nước bắn sang những khu vực khác.

Một điểm thú vị khác là khu vực lavabo được cải tạo để có thêm mặt bàn đặt đồ. Bên cạnh gương chính, cô bố trí thêm một chiếc gương nhỏ ở vị trí gần mặt, thuận tiện cho việc trang điểm và chăm sóc da.

Các sản phẩm vệ sinh cá nhân được cất trong hốc tường thay vì bày kín quanh bồn rửa. Cách làm này vừa tiết kiệm diện tích, vừa giúp phòng tắm trông ngăn nắp hơn.

3. Bếp nhỏ nhưng mặt bàn được thiết kế theo chiều cao người sử dụng

Một trong những khu vực được đánh giá cao nhất trong căn hộ chính là gian bếp mở.

Thay vì xây bức tường vuông góc thông thường, chủ nhà sử dụng một phần vách nghiêng kết hợp đường cong để phân chia không gian. Thiết kế này giúp khu vực bếp có ranh giới rõ ràng nhưng không che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Nhờ đó, khi đứng từ cửa ra vào, người ta vẫn có thể quan sát được một phần không gian phía trong, tạo cảm giác căn hộ rộng hơn diện tích thực tế.

Đặc biệt, hệ tủ bếp không được làm với mặt bàn cao đồng đều.

Do chủ nhà cao khoảng 1,7m, cô lựa chọn nâng khu vực bồn rửa lên thêm vài centimet để hạn chế phải cúi lưng khi rửa bát. Trong khi đó, khu vực bếp nấu được bố trí thấp hơn một chút, giúp việc quan sát và thao tác với nồi, chảo thuận tiện hơn.

Cách thiết kế này cho thấy một quan điểm khá thực tế: Nội thất không nhất thiết phải tuân theo một kích thước cố định, mà nên điều chỉnh theo vóc dáng và thói quen của người sử dụng.

Với những người thường xuyên nấu ăn, chênh lệch chiều cao mặt bàn dù chỉ vài centimet cũng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong sinh hoạt hằng ngày.

4. Không có ban công, máy giặt và máy sấy vẫn được bố trí khéo léo

Không giống nhiều căn hộ thông thường, nơi ở của cô gái không có ban công riêng. Điều này khiến việc bố trí khu vực giặt giũ trở thành một bài toán khó.

Nếu đặt máy giặt gần cửa sổ, thiết bị sẽ chiếm mất vị trí đón ánh sáng tự nhiên. Vì vậy, cô quyết định đưa máy giặt và máy sấy về sát bức tường cạnh phòng tắm.

Hai thiết bị được xếp chồng trong một hệ tủ riêng, giúp tiết kiệm diện tích sàn. Khu vực này còn được bố trí gần vòm cửa nên không gây cảm giác vướng víu khi nhìn từ phòng khách.

Ưu điểm của phương án này là tận dụng vị trí gần hệ thống cấp thoát nước sẵn có. Tuy nhiên, việc đấu nối đường nước, đường điện, thoát nước và thông gió cho máy sấy cần được tính toán đúng kỹ thuật, bảo đảm an toàn và thuận tiện khi bảo trì.

Đây cũng là một gợi ý đáng tham khảo cho những căn hộ studio hoặc chung cư nhỏ không có khu giặt phơi riêng.

5. Bàn trang điểm tích hợp vòi nước, xung quanh là hệ tủ lưu trữ

Một chi tiết khá lạ mắt trong căn hộ là bàn trang điểm được tích hợp thêm một vòi nước nhỏ.

Theo chia sẻ của chủ nhà, vòi nước này có chức năng cung cấp nước nóng và nước uống sau lọc, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày. Khi cần làm sạch dụng cụ trang điểm hoặc lấy một cốc nước ấm, cô không phải di chuyển sang khu vực khác.

Đường cấp và thoát nước được tính toán cùng hệ thống kỹ thuật gần khu vực giặt giũ. Đây là giải pháp khá đặc thù, cần bảo đảm tiêu chuẩn nước uống, chống rò rỉ và an toàn điện nếu muốn áp dụng trong nhà ở khác.

Điểm đáng chú ý hơn cả là cách tổ chức không gian xung quanh bàn trang điểm.

Thay vì để bàn đứng độc lập, cô thiết kế hệ tủ bao quanh theo hình vòm. Phía trên là nơi cất quần áo trái mùa và những món đồ ít sử dụng, còn hai bên dành cho mỹ phẩm, đồ chăm sóc cá nhân.

Nhờ có nhiều ngăn lưu trữ, mặt bàn luôn được giữ thông thoáng. Thiết kế hình vòm cũng khiến khu vực này trông mềm mại, bớt cảm giác nặng nề so với một hệ tủ vuông vức thông thường.

6. Phòng ngủ không xây tường kín, phòng khách kết hợp góc làm việc

Khu vực cuối cùng cũng là nơi thể hiện rõ nhất sự khéo léo trong cách tổ chức không gian của chủ nhà.

Thay vì xây phòng ngủ riêng bằng những bức tường kín, cô lựa chọn đặt chiếc giường rộng khoảng 1,5m sát tường và sử dụng vách ngăn trang trí để tạo sự riêng tư.

Phần chân giường được bố trí hệ vòm đôi mang hơi hướng kiến trúc cổ điển, tạo ranh giới nhẹ nhàng giữa chỗ ngủ và không gian sinh hoạt chung.

Ưu điểm của thiết kế này là ánh sáng và không khí vẫn có thể lưu thông giữa các khu vực. Đồng thời, những đường cong giúp căn hộ có chiều sâu và tạo cảm giác mềm mại hơn.

Phía bên kia vòm cửa là phòng khách kết hợp góc làm việc. Chủ nhà không bố trí bộ sofa lớn hay kệ tivi cồng kềnh, thay vào đó ưu tiên nội thất vừa đủ cho nhu cầu sử dụng của một người.

Đặc biệt, chiếc tivi truyền thống được thay bằng máy chiếu. Hình ảnh có thể chiếu lên bề mặt phù hợp ở khu vực tủ đối diện, giúp tiết kiệm diện tích dành cho thiết bị giải trí.

Phần trần nhà cũng được xử lý theo hướng tạo cảm giác cao và thoáng hơn, kết hợp một số chi tiết mang phong cách châu Âu để tăng tính thẩm mỹ.

Nhờ vậy, dù phòng khách và phòng ngủ nằm gần nhau, căn hộ vẫn có sự phân chia chức năng khá rõ ràng mà không cần quá nhiều tường ngăn.

Nhà nhỏ không đáng ngại, quan trọng là biết mình thực sự cần gì

Điểm khiến căn hộ 34m² này được nhiều người yêu thích không nằm ở việc sử dụng nội thất đắt tiền hay chạy theo phong cách trang trí cầu kỳ, mà ở cách chủ nhà hiểu rõ nhu cầu sống của bản thân.

Cô không cố gắng đưa mọi món đồ thường thấy trong một căn hộ lớn vào không gian nhỏ. Thay vào đó, mỗi khu vực đều được tính toán để phục vụ những hoạt động thường xuyên nhất.

Tủ giày được nâng cao để tăng chỗ cất đồ, bếp điều chỉnh theo chiều cao người dùng, máy giặt chuyển về gần phòng tắm, bàn trang điểm tích hợp thêm chức năng và phòng ngủ chỉ sử dụng vách ngăn nhẹ.

Tất cả tạo nên một không gian sống nhỏ nhưng có sự liên kết, thuận tiện trong di chuyển và dễ duy trì gọn gàng.

Tất nhiên, không phải giải pháp nào cũng phù hợp với mọi gia đình. Phòng tắm không vách kính, phòng ngủ mở hay thiết bị giặt sấy đặt gần khu sinh hoạt có thể phù hợp với người sống một mình nhưng chưa chắc lý tưởng cho gia đình đông thành viên.

Dẫu vậy, căn hộ vẫn mang đến một gợi ý đáng giá: Diện tích nhỏ không đồng nghĩa với việc phải chấp nhận sống chật chội. Khi nội thất được thiết kế theo đúng nhu cầu, một căn nhà 34m² vẫn có thể mang lại cảm giác thoải mái và tiện nghi hơn nhiều không gian rộng nhưng bố trí thiếu hợp lý.