Cuối năm mới thấy 5 món trong bếp này đáng nâng cấp: Đúng dịp Lazada 11.11 thì càng dễ xuống tiền

5 món đồ bếp đáng cân nhắc thay mới trước khi năm hết Tết đến.

Cuối năm là thời điểm nhiều gia đình bắt đầu kiểm tra lại gian bếp, từ bộ nồi dùng đã lâu, chiếc thớt cũ cho đến những thiết bị phục vụ thói quen ăn uống hằng ngày. Không nhất thiết phải cải tạo toàn bộ căn bếp hay sắm sửa quá nhiều, đôi khi chỉ cần thay đúng vài món thường xuyên sử dụng cũng đủ giúp công việc nấu nướng thuận tiện hơn. Đặc biệt, Lazada chính thức triển khai chương trình Siêu Sale Bom Tấn 11.11, diễn ra từ 20:00 ngày 10/11 đến hết ngày 13/11/2026. Đây là dịp phù hợp để các gia đình cân nhắc nâng cấp đồ bếp, nhất là khi nhiều sản phẩm đang có mức giá ưu đãi đáng chú ý. Dưới đây là 5 gợi ý từ dụng cụ nấu nướng cơ bản đến thiết bị phục vụ những buổi tụ họp cuối năm.

1. Bộ nồi inox nguyên khối Elmich Trimax EL-2136OL04: Nâng cấp đồng bộ cho gian bếp

Một bộ nồi phù hợp có thể sử dụng trong nhiều năm, vì vậy đây là món đáng cân nhắc khi muốn đầu tư cho gian bếp. Thay vì mua lẻ từng chiếc với kích thước và kiểu dáng khác nhau, lựa chọn một bộ đồng bộ giúp việc nấu nướng, sắp xếp và bảo quản thuận tiện hơn. Bộ Elmich Trimax EL-2136OL04 gồm ba nồi kích thước 16cm, 20cm, 24cm và một chảo 24cm. Cách kết hợp này đáp ứng nhiều nhu cầu chế biến thường ngày, từ nấu canh, luộc rau, kho thịt đến chiên xào. Thiết kế inox nguyên khối cũng mang lại vẻ ngoài gọn gàng, đồng nhất cho khu vực bếp.

Sản phẩm có giá niêm yết 4.549.000 đồng, giảm còn 2.299.000 đồng, tương đương 49%. Ngoài ra, người mua có thể kiểm tra thêm voucher giảm tối đa 16%, voucher nhà bán hàng lên tới 500.000 đồng và ưu đãi xu lên tới 12%, tùy điều kiện áp dụng. Đây là lựa chọn phù hợp với những gia đình muốn thay mới cả bộ dụng cụ nấu nướng thay vì mua bổ sung từng món.

Nơi mua: Lazada

2. Bộ nồi inox 5 đáy Green Cook GCS232-T1: Lựa chọn vừa túi tiền cho bữa cơm hằng ngày

Không phải gia đình nào cũng cần một bộ nồi có giá vài triệu đồng. Với những người muốn nâng cấp đồ dùng cơ bản nhưng vẫn ưu tiên ngân sách, Green Cook GCS232-T1 là một lựa chọn đáng tham khảo. Bộ nồi inox 5 đáy, sử dụng được trên bếp từ. Đây là đặc điểm hữu ích với các gia đình đang dùng bếp từ hoặc có kế hoạch chuyển từ bếp gas sang bếp từ. Kết cấu đáy nhiều lớp được thiết kế để hỗ trợ phân phối nhiệt trong quá trình nấu, phù hợp với những công việc quen thuộc như nấu canh, luộc thực phẩm hay chế biến các món ăn gia đình. Giá niêm yết của bộ nồi là 1.319.000 đồng, hiện có mức giá ưu đãi 789.000 đồng, giảm khoảng 40%. Sản phẩm còn có thông tin voucher tối đa 16% và voucher nhà bán hàng lên tới 20%, tùy điều kiện. Với mức giá này, việc thay bộ nồi đã cũ trước dịp cuối năm trở nên dễ cân nhắc hơn.

Nơi mua: Lazada

3. Máy pha cà phê Simplus X TEN KFJH011: Thêm một góc đồ uống tiện lợi tại nhà

Không chỉ nồi niêu, một chiếc máy pha đồ uống nhỏ cũng có thể giúp gian bếp trở nên tiện dụng hơn. Đặc biệt với những người có thói quen uống cà phê vào buổi sáng hoặc thích chuẩn bị trà, cà phê tại nhà, việc sở hữu một thiết bị chuyên dụng có thể tiết kiệm thời gian thao tác. Máy pha cà phê lọc Simplus X TEN KFJH011 có dung tích 750ml, được giới thiệu phục vụ nhu cầu pha cà phê và trà tại gia đình. Dung tích này phù hợp với việc chuẩn bị đồ uống cho một vài người trong cùng một lần pha. Sản phẩm có thông tin bảo hành một năm, chính sách một đổi một theo điều kiện của nhà bán hàng. Trong đợt ưu đãi từ 20:00 ngày 10/11 đến hết 13/11, máy có giá giảm từ 559.000 đồng xuống 414.000 đồng, tương đương 26%. Với những gia đình đang muốn tạo một góc cà phê nhỏ trong bếp mà không cần đầu tư thiết bị quá đắt tiền, đây là món có thể cân nhắc.

Nơi mua: Lazada

4. Bộ dụng cụ rượu vang WMF 0662856040: Phụ kiện cho những buổi tiếp khách cuối năm

Những tháng cuối năm thường có nhiều dịp gặp gỡ, ăn uống và tiếp đón bạn bè, người thân. Bên cạnh các món đồ phục vụ nấu nướng, một bộ phụ kiện dành cho bàn tiệc cũng là lựa chọn phù hợp với những gia đình có thói quen thưởng thức và phục vụ rượu vang. Bộ WMF 0662856040 gồm ba món dụng cụ chuyên dụng phục vụ thao tác mở và niêm phong rượu vang. Thay vì sử dụng những phụ kiện rời, bộ sản phẩm giúp người dùng có sẵn các dụng cụ đồng bộ khi cần mở chai hoặc bảo quản rượu sau khi sử dụng. Đây là món thiên về nhu cầu tiếp khách và trải nghiệm bàn tiệc, không phải thiết bị thiết yếu với mọi gia đình. Sản phẩm có giá niêm yết 12.000.000 đồng, mức giá ưu đãi được cung cấp là 6.000.000 đồng, giảm 50%. Với mức chi này, người mua nên cân nhắc tần suất sử dụng thực tế và kiểm tra đầy đủ thông tin sản phẩm trước khi đặt hàng.

Nơi mua: Lazada

5. Thớt gỗ Teak KATANA KT00: Món nhỏ nhưng đáng thay mới trước Tết

Nếu chưa có nhu cầu thay nồi hay mua thêm thiết bị điện, một chiếc thớt mới cũng là cách đơn giản để làm mới gian bếp. Thớt là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, thường xuyên chịu tác động của nước, dao và quá trình vệ sinh. Những chiếc thớt đã nứt sâu, cong vênh hoặc có nhiều rãnh khó làm sạch nên được kiểm tra và thay thế khi cần thiết.

Thớt gỗ Teak KATANA KT00 có thiết kế hình chữ nhật, kích thước 200 x 300 x 25mm. Kích thước này phù hợp với những thao tác sơ chế thông thường như cắt rau củ, thái trái cây hoặc chuẩn bị nguyên liệu cho bữa ăn. Chất liệu gỗ teak mang lại vẻ ngoài tự nhiên, đồng thời cần được vệ sinh, lau khô và bảo quản đúng cách để duy trì độ bền. Sản phẩm có giá niêm yết 350.000 đồng, giảm còn 212.000 đồng, tương đương khoảng 39%. Đây cũng là món có mức chi tương đối dễ tiếp cận trong danh sách, phù hợp với những gia đình muốn bắt đầu nâng cấp gian bếp từ các vật dụng nhỏ.

Nơi mua: Lazada