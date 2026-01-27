Nghe nhạc, chơi game bằng tai nghe: Hơn 1 tỷ người trẻ đối mặt nguy cơ mất thính lực

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 1 tỷ người trong độ tuổi từ 12–35 trên toàn cầu đang đối mặt với nguy cơ mất thính lực không hồi phục do tiếp xúc kéo dài và lặp lại với âm thanh lớn. Đáng lo ngại, phần lớn các nguy cơ này không đến từ môi trường lao động nặng nhọc, mà xuất phát từ những thói quen giải trí hằng ngày như nghe nhạc qua tai nghe, chơi trò chơi điện tử, xem video hoặc tham gia các sự kiện âm nhạc có cường độ âm thanh cao.

Các sự kiện âm nhạc với cường độ âm thanh lớn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho thính lực. (Ảnh minh họa: Getty Images)

Trong kỷ nguyên số, tai nghe trở thành vật dụng quen thuộc của giới trẻ. Tuy nhiên, việc sử dụng tai nghe với âm lượng lớn trong thời gian dài đang âm thầm gây tổn thương các tế bào lông trong ốc tai - những cấu trúc không có khả năng tái tạo. Khi tổn thương xảy ra, thính lực suy giảm sẽ không thể phục hồi, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng giao tiếp, học tập, lao động và chất lượng cuộc sống.

Nghe nhạc, chơi game: Khi giải trí trở thành nguy cơ sức khỏe

WHO cảnh báo rằng âm thanh vượt quá 85 decibel trong thời gian dài có thể gây hại cho thính giác. Trong khi đó, nhiều thiết bị cá nhân hiện nay có thể phát âm thanh lên tới 100 - 110 decibel, đặc biệt khi sử dụng tai nghe nhét tai trong môi trường ồn ào. Việc “vặn to” âm lượng để át tiếng xung quanh khiến tai phải chịu áp lực âm thanh lớn hơn mức an toàn.

Không chỉ nghe nhạc, chơi trò chơi điện tử với tai nghe cũng là một yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Âm thanh trong game thường có nhiều hiệu ứng đột ngột, cường độ cao và kéo dài liên tục, khiến tai không có đủ thời gian nghỉ ngơi. Lâu dần, người sử dụng có thể gặp các dấu hiệu như ù tai, nghe kém, cảm giác tai bị đầy hoặc khó tập trung khi nghe trong môi trường có nhiều tiếng ồn.

Mất thính lực - hệ lụy không chỉ dừng lại ở đôi tai

Theo WHO, mất thính lực không chỉ là vấn đề y tế mà còn là vấn đề xã hội. Người trẻ bị suy giảm thính lực có thể gặp khó khăn trong giao tiếp, giảm khả năng học tập, tăng nguy cơ cô lập xã hội, lo âu và trầm cảm. Nếu không được phát hiện sớm và can thiệp kịp thời, tình trạng này có thể ảnh hưởng đến cơ hội nghề nghiệp trong tương lai.

Đặc biệt, trẻ em và thanh thiếu niên là nhóm dễ bị tổn thương nhất do chưa nhận thức đầy đủ về rủi ro, trong khi lại có xu hướng sử dụng thiết bị nghe nhìn thường xuyên và kéo dài.

Bảo vệ thính giác bắt đầu từ thói quen hằng ngày

Trước thực trạng này, WHO kêu gọi mỗi cá nhân chủ động bảo vệ đôi tai của mình thông qua những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả:

Người sử dụng tai nghe nên giữ âm lượng ở mức an toàn, không vượt quá 60% công suất tối đa của thiết bị và hạn chế thời gian nghe liên tục. Tai cần được nghỉ ngơi sau mỗi khoảng thời gian sử dụng dài để giảm áp lực âm thanh tích tụ.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn tai nghe có khả năng cách âm tốt giúp người dùng không phải tăng âm lượng quá cao trong môi trường ồn. Kiểm tra thính lực định kỳ cũng là một cách quan trọng để phát hiện sớm các dấu hiệu suy giảm, ngay cả khi chưa có triệu chứng rõ ràng.

Sử dụng tai nghe để giải trí là thói quen thường ngày của nhiều bạn trẻ. (Ảnh minh họa: Pexels)

WHO đặc biệt nhấn mạnh vai trò của cha mẹ và người chăm sóc trong việc hình thành thói quen nghe an toàn cho trẻ em. Việc hướng dẫn trẻ sử dụng tai nghe đúng cách, kiểm soát thời gian tiếp xúc với thiết bị điện tử và nâng cao nhận thức về bảo vệ thính giác cần được thực hiện từ sớm.

Mất thính lực do tiếng ồn là hoàn toàn có thể phòng ngừa, nếu mỗi người thay đổi hành vi từ những điều nhỏ nhất. Bảo vệ đôi tai không đồng nghĩa với việc từ bỏ giải trí, mà là học cách giải trí an toàn và có kiểm soát.

Nếu bạn thường xuyên nghe nhạc hoặc chơi trò chơi điện tử bằng tai nghe, hãy bắt đầu tạo thói quen bảo vệ thính giác của mình ngay hôm nay. Và đừng quên, bảo vệ đôi tai cho con trẻ chính là bảo vệ tương lai của các em.