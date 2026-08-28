Ăn trái cây vào buổi sáng khi bụng đang rỗng có thể trở thành “liều thuốc độc” khiến đường huyết tăng vọt mất kiểm soát. Ngay cả với một số loại không ngọt.

Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chỉ ra mỗi năm có trên 1,5 triệu ca tử vong do đái tháo đường, tương đương trung bình 4.500 người qua đời mỗi ngày trên toàn cầu. Đối với người bệnh tiểu đường hoặc người có chỉ số đường huyết cao, thói quen ăn uống vào buổi sáng giữ vai trò quyết định. Nhiều người có thói quen ăn hoa quả vào bữa sáng để bổ sung vitamin, nhưng việc tiêu thụ sai loại trái cây lúc đói lại khiến cơ thể đối mặt với nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

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4 nhóm trái cây "bơm đường" vào máu cực nhanh khi ăn sáng

Bác sĩ Pan Yongyuan, Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Xuanwu thuộc Đại học Y khoa Thủ đô (Bắc Kinh, Trung Quốc) cảnh báo trên Sohu: "Việc nạp các loại quả chứa hàm lượng đường cao hoặc bị phá vỡ cấu trúc xơ khi bụng đang rỗng sẽ khiến tuyến tụy bị quá tải ngay đầu ngày. Điều này làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc thậm chí gây nguy hiểm cho người đang điều trị đái tháo đường".

Ông nhấn mạnh, trái cây tốt nhưng có 4 loại tuyệt đối không nên ăn vào buổi sáng, nhất là khi bụng rỗng nếu muốn đường huyết ổn định:

1. Trái cây nhiệt đới siêu ngọt

Sầu riêng, vải, nhãn có hàm lượng đường vượt mức 15%. Tiêu thụ vài miếng nhỏ lúc sáng sớm khi dạ dày trống rỗng sẽ khiến đường huyết tăng vọt đột ngột. Lượng đường fructose cao còn nhanh chóng tích tụ thành mỡ triglyceride tại gan. Nếu quá thèm, bạn chỉ nên ăn từ 2 đến 3 miếng nhỏ sau bữa chính.

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2. Các loại trái cây ép nước, bỏ xơ

Việc ép lấy nước khiến toàn bộ chất xơ bị loại bỏ, làm tốc độ hấp thu đường vào máu diễn ra nhanh gấp nhiều lần. Một ly nước ép cam buổi sáng có thể chứa lượng đường tương đương 3 quả cam lớn. Bác sĩ Pan khuyên nên nhớ nguyên tắc ăn cả quả thay vì uống nước ép.

3. Mứt và trái cây sấy khô

"Quá trình sấy khiến lượng đường trở nên cô đặc. Trong 100g nho khô chứa tới 80g đường, chưa kể nhiều loại xoài sấy, chà là hay mơ sấy còn được tẩm ướp thêm đường hóa học. Ăn mứt sấy vào buổi sáng khiến chỉ số đường huyết chạm đỉnh chỉ sau vài phút", bác sĩ Pan nhắc nhở.

4. Trái cây giàu tinh bột chín kỹ

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Ví sụ điển hình như chuối. Chuối càng chín thì lượng tinh bột càng chuyển hóa hoàn toàn thành đường đơn. Tiêu thụ chuối chín đậm vào buổi sáng làm lượng insulin biến động mạnh. Với loại quả này, người tiểu đường nên chọn chuối vừa chín tới hoặc bảo quản lạnh để làm chậm quá trình chuyển hóa đường.

3 loại trái cây rất tốt cho người tiểu đường

Đương nhiên, việc tránh ăn 4 loại trái cây bên trên không có nghĩa là người tiểu đường phải loiaj bỏ nhó,m thực phẩm tốt này ra khỏi thực đơn. Thay vì chọn các loại quả giàu đường hay tinh bột, bác sĩ Pan khuyến nghị người bệnh có thể bổ sung những loại trái cây có chỉ số đường huyết (GI) thấp để hỗ trợ kiểm soát bệnh rất tốt như:

- Bưởi: Nửa quả bưởi chỉ chứa khoảng 9g đường. Hoạt chất naringin trong bưởi có tác dụng làm chậm quá trình hấp thu glucose vào máu. Người bệnh cần lưu ý nếu đang sử dụng một số dòng thuốc điều trị huyết áp.

- Ổi: Mỗi 100g ổi chỉ chứa khoảng 5g đường nhưng lại cung cấp tới hơn 5g chất xơ. Tiêu thụ ổi nguyên vỏ giúp làm chậm quá trình chuyển hóa tinh bột, cực kỳ phù hợp cho người cần ổn định đường huyết.

- Việt quất: Sở hữu chỉ số GI thấp khoảng 34, ăn khoảng 50g việt quất mỗi ngày không chỉ giảm cảm giác thèm ngọt mà còn giúp cải thiện đáng kể tình trạng kháng insulin.

Tuy nhiên, ngoài loại thì còn cầnn hớ nguyên tắc ăn trái cây an toàn cho người tiểu đường như sau:

- Không ăn lúc đói: Thời điểm thụ hưởng trái cây tốt nhất là giữa hai bữa ăn phụ (khoảng 15 giờ đến 16 giờ) hoặc sau khi vận động thể thao. Hạn chế tối đa việc ăn hoa quả sau 20 giờ tối do khả năng nhạy insulin của cơ thể suy giảm.

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- Kết hợp cùng thực phẩm giàu protein: Nên ăn trái cây kèm sữa chua không đường, phô mai hoặc các loại hạt để làm chậm tốc độ hấp thu đường vào máu.

- Kiểm soát định lượng: Tổng lượng trái cây tiêu thụ trong ngày không quá 200g và nên chia nhỏ từ 2 đến 3 lần. Áp dụng quy tắc mỗi lần ăn không vượt quá kích thước một nắm tay.

- Theo dõi phản ứng cơ thể: Sau khi ăn trái cây 2 giờ, người bệnh nên chủ động đo lại chỉ số đường huyết để tự xây dựng danh mục hoa quả phù hợp nhất với thể trạng cá nhân.