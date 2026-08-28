Ho đến nỗi sụt 20 kg, người đàn ông sốc khi bác sĩ lấy ra thứ này

Sau một lần hít sặc khi ăn khô cá, người đàn ông 70 tuổi ho khò khè kéo dài, sụt gần 20 kg. Nội soi phế quản, bác sĩ bất ngờ phát hiện thứ quen thuộc mắc sâu bên trong.

Ông C. 70 tuổi, ngụ phường Bình Dương, Tp.HCM vốn có bệnh lý hô hấp. Đầu năm nay, trong lúc ăn khô cá, ông bất ngờ bị hít sặc. Sau đó, tình trạng ho và khò khè xuất hiện dai dẳng, kèm khó thở khi gắng sức. Sức khỏe của ông giảm sút rõ rệt, cân nặng cũng giảm gần 20 kg.



Thấy mệt mỏi trong người ông C. từng đến một số cơ sở y tế thăm khám và thực hiện các phương tiện chẩn đoán hình ảnh. Kết quả ghi nhận một chấm trắng tại phế quản. Do người bệnh có bệnh lý hô hấp từ trước, các bác sĩ nghĩ nhiều đến nguyên nhân từ bệnh phổi và kê thuốc điều trị, trong đó có thuốc dạng hít.

Tuy nhiên, sau một thời gian dùng thuốc, các triệu chứng ho và khò khè vẫn không thuyên giảm. Ông tiếp tục đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á để tìm nguyên nhân.

Dị vật mảnh xương cá sau khi lấy ra từ phế quản bệnh nhân.BVCC.

Tại đây, các bác sĩ Khoa Hô hấp chỉ định nội soi phế quản ống mềm nhằm kiểm tra trực tiếp đường thở. Trong quá trình nội soi, ê-kíp Khoa Nội soi phát hiện một dị vật có hình đa giác đang cắm tại phế quản thùy dưới phổi trái.

Các bác sĩ nhanh chóng sử dụng dụng cụ chuyên dụng để gắp dị vật ra ngoài. Sau đó, phế quản thùy dưới bên trái được bơm rửa, đồng thời mẫu bệnh phẩm được lấy để thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Kết quả xác định dị vật chính là một mảnh xương cá.

Sau can thiệp, ông C. tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Hô hấp để kiểm soát tình trạng viêm phổi và co thắt phế quản. Đáng chú ý, sau khi lấy dị vật, ông hết ho, hết khò khè, sức khỏe ổn định và được xuất viện.

Chuyên gia nhận định ho kéo dài sau khi bị sặc không nên chủ quan

Dị vật đường thở xảy ra khi thức ăn hoặc vật nhỏ vô tình lọt vào khí quản, phế quản thay vì đi xuống thực quản. Với những dị vật nhỏ hoặc nằm sâu trong các nhánh phế quản, người bệnh có thể không xuất hiện tình trạng khó thở dữ dội mà chỉ ho, khò khè hoặc khó thở dai dẳng, dễ nhầm với các bệnh lý hô hấp thông thường.

Ho kéo dài, khò khè, khó thở hoặc viêm phổi tái diễn là những dấu hiệu cần đặc biệt lưu ý, nhất là khi xuất hiện sau một lần ăn uống bị sặc.

Ở người lớn tuổi, việc phát hiện dị vật đường thở càng có thể trở nên khó khăn nếu người bệnh vốn mắc bệnh phổi. Khi đó, các triệu chứng do dị vật gây ra dễ bị nhầm với đợt cấp của bệnh phổi, viêm phế quản hoặc các bệnh lý hô hấp khác, khiến nguyên nhân thực sự bị bỏ sót.

Theo BS. Đoàn Thị Phương Thảo, Khoa Nội soi, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, nên ăn chậm, nhai kỹ và cẩn trọng khi sử dụng những thực phẩm có xương như cá, gà.

Nếu sau một lần bị sặc xuất hiện tình trạng ho, khò khè, khó thở kéo dài hoặc bất thường, người bệnh nên đi khám để được xác định chính xác nguyên nhân, thay vì tự điều trị tại nhà trong thời gian dài.

Khi nghi ngờ có dị vật đường thở, bác sĩ có thể chỉ định các phương tiện chẩn đoán phù hợp. Trong đó, nội soi phế quản giúp quan sát trực tiếp bên trong đường thở và trong những trường hợp phù hợp có thể lấy dị vật ngay trong quá trình can thiệp.

Phát hiện và lấy dị vật sớm không chỉ giúp khai thông đường thở mà còn hạn chế nguy cơ viêm nhiễm, tổn thương phế quản và viêm phổi kéo dài.