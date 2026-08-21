Bé 2 tuổi tím tái sau khi ăn lạc

Sau khi hóc hạt lạc, bé trai 2 tuổi rơi vào tình trạng suy hô hấp nguy kịch trên nền viêm phổi và hen phế quản.

Ngày 20/8, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết, vừa cấp cứu thành công một bé trai 2 tuổi bị dị vật đường thở phức tạp. Dị vật là các mảnh hạt lạc nằm tại hai bên phế quản trên nền trẻ đang viêm phổi và có tiền sử hen phế quản, khiến tình trạng suy hô hấp diễn biến đặc biệt nghiêm trọng.

Theo gia đình, bé P.M.K. (2 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị hóc hạt lạc khi ăn tại nhà. Trẻ lập tức ho sặc dữ dội, tím tái và nôn ra dịch thức ăn nên được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Khai thác tiền sử bệnh trước đó khoảng 2 ngày, bé K. ho có đờm, khò khè nhưng không sốt. Kết quả thăm khám và chụp CT cho thấy K. bị viêm phổi, suy hô hấp, đồng thời có dị vật bít gần hoàn toàn hai bên phế quản, khiến lượng khí vào phổi rất ít.

Nhận định tình trạng nguy kịch, các bác sĩ chỉ định nội soi đường thở cấp cứu. Ca can thiệp do BS.CKI Trịnh Thanh Hưng, Khoa Tai Mũi Họng, thực hiện cùng ê-kíp Gây mê - Hồi sức.

Trong quá trình nội soi, SpO2 của trẻ liên tục ở mức nguy hiểm, thường chỉ 60-70%, có lúc tụt xuống 20-30%, đe dọa ngừng tim. Ê-kíp vừa hồi sức, duy trì đường thở, vừa nội soi lấy từng mảnh dị vật.

Sau hơn một giờ, các bác sĩ lấy được 7 mảnh hạt lạc. Các mảnh dị vật có kích thước 3-4mm, mảnh lớn nhất khoảng 6mm, nằm tại hai bên phế quản. Sau khi lấy dị vật, SpO2 của trẻ dần cải thiện lên 80-95%, đường thở thông thoáng.

Bệnh nhi không ghi nhận chảy máu hay biến chứng khác, tỉnh táo, hô hấp ổn định và đã được xuất viện.

Cứu sống bé trai 2 tuổi nguy kịch do hóc hạt lạc, dị vật bít kín cả hai bên phế quản. Ảnh: BVCC.

BS.CKI Trịnh Thanh Hưng chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống hóc dị vật đường thở thường gặp ở trẻ nhỏ nhưng người lớn cũng có thể gặp, nhất là khi vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa hoặc ăn thực phẩm còn xương.

Với bé K., tình trạng viêm phổi và hen phế quản khiến suy hô hấp nặng hơn khi dị vật lọt vào đường thở. Việc chẩn đoán cũng có thể khó khăn nếu không khai thác kỹ bệnh sử và thăm khám đầy đủ.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ đột ngột ho sặc dữ dội, khó thở, thở rít, tím tái hoặc ho kéo dài sau khi ăn, uống, gia đình cần nghĩ đến nguy cơ hóc dị vật và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Cách phòng hóc dị vật

Thông tin trên Dân Trí các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần luôn có người trông trẻ, không để trẻ chơi một mình. Đặc biệt, các gia đình cần dọn dẹp những đồ vật nhỏ xung quanh, tránh để trẻ bò, nhặt và cho vào miệng, có thể gây hóc dị vật đường thở hoặc nuốt dị vật vào đường ăn.

Phụ huynh cũng cần biết cách xử trí khi trẻ bị hóc dị vật. Nếu trẻ vẫn khóc, la hoặc nói được, cần giữ trẻ ở tư thế dễ thở, thường là tư thế ngồi hoặc bồng trẻ, trấn an và nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, nội soi và lấy dị vật.

Đặc biệt phụ huynh không nên xử trí sai cách như dốc ngược trẻ, móc họng nhằm lấy dị vật ra. Những hành động này có thể khiến dị vật đi sâu hơn, gây tổn thương đường thở hoặc đường tiêu hóa, thậm chí dẫn đến những tình huống nguy hiểm đến tính mạng trẻ.

Trường hợp trên là lời cảnh báo về nguy cơ trẻ nhỏ vô tình nuốt phải những vật dụng tưởng như không đáng chú ý. Việc phòng ngừa, phát hiện sớm và đưa trẻ đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế biến chứng và bảo vệ tính mạng trẻ.