Ngày càng có nhiều người nhồi máu cơ tim buổi sáng, bác sĩ nghẹn giọng nói có 3 loại nước là thủ phạm: "Uống ít 3 món này đi thôi"

Nhiều năm trở lại đây, số ca bệnh tim mạch, đặc biệt là nhồi máu cơ tim xảy ra vào rạng sáng, có xu hướng gia tăng. Khung giờ từ 2 đến 4 giờ sáng được ghi nhận là thời điểm cơ thể rơi vào trạng thái “đáy sinh lý”: huyết áp thấp, nhịp tim chậm, hoạt động tuần hoàn giảm mạnh. Đây cũng là giai đoạn dễ phát sinh các biến cố tim mạch.

Giới chuyên môn cho rằng ngoài tuổi tác, bệnh nền hay căng thẳng, một số thói quen tưởng như vô hại, đặc biệt là thói quen uống nước khi thức giấc giữa đêm, lại âm thầm tạo thêm rủi ro cho tim.

Nhiều người nghĩ rằng “khát thì uống nước nào cũng được”. Thực tế, vài lựa chọn quen thuộc lại có thể tạo kích thích mạnh lên mạch máu, hệ tiêu hóa và tim mạch.

1. Nước đá lạnh

Với nhiều người, đặc biệt là mùa nóng, nước đá là lựa chọn đầu tiên khi vừa tỉnh giấc và cảm thấy khô miệng. Tuy nhiên, khi dòng nước quá lạnh đi vào dạ dày, các mạch máu tại đây sẽ co lại đột ngột, làm giảm lưu lượng tuần hoàn vùng tiêu hóa. Phản xạ này vô tình khiến tim phải tăng lực bơm máu để bù lại, tạo nên áp lực đột biến.

Ở người có nền bệnh tim mạch hoặc mạch máu nhạy cảm, sự thay đổi tuần hoàn đột ngột này có thể làm tăng nguy cơ co thắt mạch và gây biến cố tim.

Nghiên cứu cũng ghi nhận nước quá lạnh kích thích hệ thần kinh giao cảm, khiến đường huyết dao động, điều đặc biệt nguy hiểm với người mắc đái tháo đường.

2. Nước chưa đun sôi

Không ít người cho rằng nước trong, không mùi là có thể uống ngay. Tuy nhiên, nước chưa qua đun sôi vẫn có thể chứa vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng. Những tác nhân này sau khi xâm nhập có thể gây rối loạn tiêu hóa, kích hoạt phản ứng viêm lan rộng.

Viêm là yếu tố nguy cơ quan trọng làm tổn thương nội mạc mạch máu, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch. Trong trường hợp kéo dài, việc kích hoạt miễn dịch liên tục có thể làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Một số nguồn nước còn có thể lẫn kim loại nặng như chì, thủy ngân, các chất độc có khả năng gây tổn thương thần kinh và mạch máu nếu tích lũy dài ngày.

3. Nước để lâu

Thói quen để chai nước từ sáng tới tối rồi uống tiếp rất phổ biến ở văn phòng và gia đình. Nhiệt độ phòng, ánh sáng và môi trường ẩm ấm tạo điều kiện để vi sinh vật sinh sôi trong nước đã mở nắp quá lâu.

Khi uống, cơ thể phải xử lý lượng vi khuẩn và tạp chất đã sinh ra. Các phản ứng miễn dịch từ đây cũng có thể khiến tim chịu thêm áp lực, đặc biệt với người vốn có bệnh mạch vành.

Một số loại chai nhựa nếu để nước trong thời gian dài dưới ánh nắng còn có thể giải phóng hợp chất hóa học ảnh hưởng sức khỏe.

Chọn nước ấm, đã đun sôi, thói quen nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn

Các chuyên gia cho rằng nước đun sôi để ấm là lựa chọn an toàn nhất trong mọi thời điểm, đặc biệt là lúc cơ thể đang ở trạng thái yếu như rạng sáng. Nhiệt độ nước ổn định không gây co mạch đột ngột, hệ tiêu hóa và tim mạch cũng không bị kích thích quá mức.

Với người có bệnh nền tim mạch, đái tháo đường hay huyết áp cao, duy trì thói quen uống nước đúng cách, hạn chế các loại nước gây kích thích kể trên sẽ giúp giảm thiểu rủi ro trong những thời điểm nhạy cảm như rạng sáng.

