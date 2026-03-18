Ngay cả ''nữ thần'' cũng không tránh khỏi tình trạng phù nề: Trương Quân Ninh lộ mặt sưng đến ''mất mí'', 4 cách làm thon gọn mặt sau 5 phút

Chia sẻ chân thực này khiến fan vừa buồn cười vừa đồng cảm: hóa ra dù xinh đẹp đến đâu cũng khó tránh khỏi gương mặt sưng phù.

Thực tế, tình trạng phù nề thường liên quan đến thức khuya, ăn uống, căng thẳng và tuần hoàn kém. Dưới đây là 4 phương pháp massage giảm sưng được chuyên gia khuyên dùng, đơn giản mà hiệu quả, chỉ cần vài phút mỗi ngày là gương mặt có thể lấy lại đường nét, tình trạng sưng buổi sáng cũng nhanh chóng biến mất.

Trương Quân Ninh tự nhận "mặt sưng thành mí lót": Nữ thần cũng không tránh khỏi

Trước đó, Trương Quân Ninh bay sang Paris tham dự tuần lễ thời trang với lịch trình dày đặc, sinh hoạt đảo lộn, cộng thêm chuyến bay dài và thay đổi khí hậu khiến cô phải "kêu trời" vì mặt sưng. Cô hài hước nói rằng mình "sưng đến mức hai mí thành một mí".

Thực tế, nhiều người khi thức dậy cũng gặp tình trạng mặt sưng, mắt bọng - thường do thiếu ngủ, ăn mặn hoặc tuần hoàn máu kém. Nếu không cải thiện kịp thời, gương mặt có thể trông to và nặng nề hơn hẳn.

Cách 1: Massage bạch huyết vùng mắt - giảm bọng mắt nhanh

Chuyên gia cho biết, sưng quanh mắt chủ yếu do tuần hoàn bạch huyết kém. Buổi sáng có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt từ đầu mắt ra đuôi mắt, sau đó ấn nhẹ vùng thái dương rồi di chuyển đến điểm bạch huyết trước tai.

Nên kết hợp với kem mắt hoặc serum để tránh kéo căng da. Massage nhẹ nhàng trong 30 giây đến 1 phút, nhiều người sẽ thấy mắt sáng hơn rõ rệt, bọng mắt cũng giảm nhanh.

Cách 2: Massage thoát nước toàn mặt - lấy lại đường nét

Nếu cả khuôn mặt đều sưng, hãy massage từ cằm hướng ra sau tai, sau đó vuốt lên má đến thái dương, cuối cùng kéo xuống vùng xương đòn.

Cách massage này giúp thúc đẩy lưu thông bạch huyết, loại bỏ nước dư thừa. Chỉ cần vài phút, đường nét khuôn mặt sẽ rõ ràng hơn, trông gọn và săn chắc hơn.

Cách 3: "Mở khóa" vùng xương đòn - giảm sưng từ gốc

Ít ai biết xương đòn là "cửa thoát" quan trọng của hệ bạch huyết vùng mặt. Nếu khu vực này lưu thông kém, tình trạng sưng mặt sẽ nghiêm trọng hơn.

Trước khi massage mặt, hãy dùng tay ấn nhẹ vùng lõm trên xương đòn khoảng 10 giây, sau đó vuốt dọc theo xương đòn ra vai để kích hoạt lưu thông. Làm bước này trước sẽ giúp hiệu quả giảm sưng tăng lên đáng kể.

Cách 4: Điều chỉnh thói quen sinh hoạt - tránh sưng lặp lại

Muốn cải thiện tình trạng phù nề lâu dài, không chỉ massage mà còn cần thay đổi lối sống:

Hạn chế ăn mặn

Tránh thức khuya

Không uống quá nhiều nước trước khi ngủ

Bổ sung thực phẩm giàu kali như chuối, bơ, rau bina để cân bằng nước trong cơ thể

Tập thể dục và giãn cơ nhẹ nhàng để tăng tuần hoàn

Khi cơ thể lưu thông tốt hơn, tình trạng sưng mặt hay sưng chân cũng sẽ giảm tự nhiên.