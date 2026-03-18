Chưa kịp thi tốt nghiệp, nam sinh lớp 12 hôn mê sâu: Gia cảnh khiến mọi người nghẹn lòng

Tại Khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, nhiều y bác sĩ và người bệnh không khỏi xót xa khi nhắc đến trường hợp của em Chu Tiến Đạt (18 tuổi, quê Hưng Yên) - một nam sinh lớp 12 đang giành giật sự sống sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Tai nạn xảy ra vào đầu tháng 2/2026, khi Đạt đang đi xe cùng bạn vào đêm khuya. Trong lúc di chuyển, chiếc xe bất ngờ đâm vào tảng đá trên đường khiến em bị hất văng xuống đất, chấn thương rất nặng. Khi được đưa đi cấp cứu, tình trạng của Đạt nguy kịch với hàng loạt tổn thương nghiêm trọng: chấn thương sọ não, chấn thương ngực kín, chấn thương bụng kín, dập phổi nặng, chảy máu nhiều cơ quan.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Nhân, Khoa Hồi sức tích cực 1 (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức), khi nhập viện, Đạt bị đa chấn thương rất nặng, phải sử dụng nhiều kỹ thuật hồi sức chuyên sâu để duy trì sự sống.

Đạt đang được mẹ chăm sóc (ảnh: N.M).

“Bệnh nhân bị dập phổi nặng, máu tràn trong phổi nên không thể tự thở. Các bác sĩ đã phải sử dụng hệ thống tim – phổi nhân tạo ngoài cơ thể để duy trì sự sống. Sau đó tiếp tục can thiệp nút mạch để cầm máu ở gan và vùng hàm mặt”, bác sĩ Nhân cho biết.

Sau hơn 2–3 tuần điều trị tích cực, tình trạng của Đạt đã có những tín hiệu khả quan: em đã cai được máy tim phổi nhân tạo, có thể tự thở, chức năng gan và các cơ quan dần ổn định. Tuy nhiên, Đạt vẫn chưa tỉnh hoàn toàn do tổn thương não và vẫn cần quá trình điều trị, chăm sóc lâu dài.

“Bệnh nhân còn trẻ nên nếu được tiếp tục điều trị và chăm sóc tốt thì cơ hội hồi phục vẫn còn, thậm chí có thể trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên chi phí điều trị rất lớn”, bác sĩ Nhân chia sẻ.

Gia cảnh thắt lòng của chàng trai 18 tuổi

Nếu như tai nạn đã khiến chàng trai trẻ đứng trước ranh giới sinh tử, thì hoàn cảnh gia đình của Đạt cũng khiến nhiều người không khỏi nghẹn lòng.

Đạt là học sinh lớp 12, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp thì biến cố ập đến. Bố mẹ em ly hôn từ khi em còn nhỏ. Từ đó đến nay, Đạt sống chủ yếu cùng bà nội, người đã già yếu nhưng vẫn cố gắng làm ruộng để nuôi cháu ăn học.

Bố của Đạt hiện đang trong thời gian cai nghiện bắt buộc, còn mẹ em (chị Trịnh Thị Hiên) đã lập gia đình mới. Tuy nhiên, sau đó chồng thứ 2 của chị mất, chị về sống cùng anh trai tại Hưng Yên, cuộc sống cũng rất chật vật.

Hiện mẹ Đạt chỉ bán hàng online nhỏ lẻ, chủ yếu là dầu ăn và đồ chay, thu nhập mỗi tháng khoảng 1,5 – 3 triệu đồng, phải nuôi thêm em nhỏ nên gần như không thể gánh vác được chi phí điều trị lớn cho Đạt.

Gia cảnh khó khăn của Đạt.

Chị Hiên nghẹn ngào nhớ lại: “Lúc đó người nhà gọi điện liên tục, nói tình trạng cháu rất xấu. Tôi đang ở xa nên bắt taxi về ngay. Trong đầu lúc ấy rối bời, chỉ cầu mong con vượt qua được”.

Những ngày đầu điều trị, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi được hơn 100 triệu đồng để tạm ứng viện phí. Họ hàng mỗi người góp một ít, nhưng số tiền ấy vẫn quá nhỏ so với chi phí điều trị kéo dài của Đạt.

Theo người bác trai của Đạt - anh Trịnh Văn Hiền, gia đình chủ yếu làm nông, kinh tế phụ thuộc vào vài sào ruộng nên cuộc sống vốn đã rất chật vật.

“Bà nội cháu già rồi, sức khỏe yếu. Cháu thì đang học lớp 12, chưa kịp thi cử thì gặp nạn. Bây giờ cả nhà chỉ biết vay mượn họ hàng để lo cho cháu”, người bác nói.

Hiện các bác sĩ đánh giá Đạt đã qua giai đoạn nguy kịch nhất nhưng vẫn cần tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng và theo dõi lâu dài. Mỗi ngày nằm viện là thêm gánh nặng chi phí với gia đình.

Giữa lúc khó khăn chồng chất, gia đình Đạt tha thiết mong nhận được sự chung tay của cộng đồng để em có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, hồi phục và trở lại cuộc sống.

Một chàng trai 18 tuổi độ tuổi đáng lẽ đang miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp và những ước mơ phía trước giờ đây vẫn nằm lặng lẽ trên giường bệnh, chưa biết khi nào tỉnh lại hoàn toàn.

Với sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, hy vọng Đạt sẽ có thêm cơ hội vượt qua biến cố, trở lại cuộc sống và viết tiếp giấc mơ còn dang dở của mình.

Mọi sự ủng hộ cho bệnh nhân Chu Tiến Đạt xin gửi về:

- Chủ tài khoản: Trịnh Thị Hiên (mẹ Đạt).

- Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam Techcombank

- Số tài khoản: 19034502751010

Nội dung: Ung ho dat