Cô gái đau bụng dữ dội, bác sĩ phát hiện ra bí mật bên trong

Theo tờ Xiaoxiang Morning Post, một cô gái 18 tuổi tên Zeng Linlin đến từ Trung Quốc đột nhiên bị đau dữ dội ở vùng bụng dưới bên phải khi đang tập thể dục tại nhà. Sau khi đến khám tại khoa phụ sản của Bệnh viện Trung ương Trường Sa, kết quả siêu âm cho thấy một khối u lớn có đường kính 12 cm trong bụng của Zeng.

Bác sĩ Wei Xin, giám đốc khoa sản phụ khoa khu 3, ban đầu chẩn đoán Zeng bị u quái buồng trứng. Bác sĩ Wei thông báo với Zeng rằng khối u cần được phẫu thuật cắt bỏ càng sớm càng tốt. Khối u quái kích thước 12 cm đã được cắt bỏ thành công nguyên vẹn mà không để lại bất kỳ vết sẹo nào.

24 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau được lấy ra khỏi bụng cô gái. (Ảnh: Xiaoxiang Morning Post)

Khối u được lấy ra từ bụng Zeng chứa 24 chiếc răng với nhiều hình dạng khác nhau và mô xương có đường kính lớn nhất gần 5 cm.

Bác sĩ Wei Xin giải thích rằng u quái buồng trứng là khối u có nguồn gốc từ tế bào mầm và phần lớn là lành tính. Chúng thường không có triệu chứng ở giai đoạn đầu và thường được phát hiện tình cờ trong các cuộc khám sức khỏe. Khi khối u phát triển (thường lớn hơn 5cm) bị xoắn hoặc vỡ, có thể gây đau bụng, cần phải can thiệp phẫu thuật.

Wei Xin cảnh báo rằng tình trạng kinh nguyệt không đều ở các cô gái tuổi vị thành niên không chỉ đơn giản được quy cho "sự phát triển chưa hoàn thiện". Nếu chu kỳ kinh nguyệt của một cô gái không đều trong hơn 2 đến 3 năm sau kỳ kinh nguyệt đầu tiên (ví dụ: chu kỳ ngắn hơn 21 ngày hoặc dài hơn 45 ngày) hoặc nếu đột nhiên bị đau bụng dai dẳng thì nên nhanh chóng tìm đến sự chăm sóc y tế để loại trừ bất kỳ tổn thương nào.