Ngành du lịch Đà Nẵng họp khẩn

Ngày 20/3, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng tổ chức cuộc họp khẩn nhằm ứng phó với tác động lan rộng từ xung đột Trung Đông - yếu tố đang đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng mạnh, gây áp lực trực tiếp lên chi phí vận chuyển và giá tour du lịch.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng - nhìn nhận đây là thời điểm ngành du lịch cần thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng du khách và thị trường.

Theo ông Dũng, giá nhiên liệu tăng đang tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói. “Nếu không có giải pháp kịp thời, nguy cơ sụt giảm lượng khách, đặc biệt khách quốc tế, là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong mùa cao điểm sắp tới”, ông Dũng lo ngại.

Giá nhiên liệu tăng tác động trực tiếp đến giá vé máy bay, chi phí vận chuyển đường bộ và giá tour trọn gói. Ảnh: Thanh Hiền.

Trước thực tế đó, hiệp hội khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành tái thiết kế sản phẩm theo hướng linh hoạt hơn, rút ngắn thời gian, tối ưu chi phí nhưng vẫn đảm bảo chất lượng trải nghiệm.

Ở phía cung ứng dịch vụ, các khách sạn, nhà hàng, đơn vị vận chuyển và điểm tham quan được kêu gọi điều chỉnh giá một cách hợp lý, xây dựng các gói combo hấp dẫn, chia sẻ lợi nhuận để giữ chân du khách. Mục tiêu chung là hạn chế tối đa việc tăng giá đột biến, giữ vững hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến thân thiện, biết chia sẻ và vì lợi ích chung.Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cũng kiến nghị các cơ quan quản lý cần mở rộng chính sách hỗ trợ hàng không và triển khai các chương trình kích cầu điểm đến một cách đồng bộ. Trong khi đó, các hãng hàng không được đề xuất không chỉ tăng chuyến bay đến các thị trường trọng điểm mà còn phối hợp với doanh nghiệp du lịch để xây dựng sản phẩm chung, góp phần kiểm soát chi phí và tạo ra các gói dịch vụ cạnh tranh hơn.

“Lựa chọn của Đà Nẵng không phải là tăng giá, mà là tăng liên kết, chia sẻ lợi ích và tái cấu trúc thị trường. Việc giữ được giá hợp lý, duy trì dòng khách và củng cố niềm tin của du khách được xem là chìa khóa để ngành du lịch thành phố tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những điểm đến hàng đầu khu vực”, lãnh đạo hiệp hội chia sẻ.

Không chỉ tập trung các giải pháp ngắn hạn, ngành du lịch Đà Nẵng cũng sẽ triển khai các chương trình kích cầu, chú trọng vào thị trường nội địa và các thị trường gần như Đông Nam Á, Đông Bắc Á - những thị trường ít chịu ảnh hưởng bởi chi phí đường bay dài. Vào tháng 4 tới đây, hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam tại Hà Nội được xem là cơ hội quan trọng để Đà Nẵng giới thiệu các gói ưu đãi cho mùa hè, kết nối thị trường và thúc đẩy phục hồi du lịch.

Đặc biệt, thành phố sẽ xúc tiến du lịch tại Lào nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách đường bộ thông qua Hành lang kinh tế Đông - Tây. Đây được xem là hướng đi chiến lược trong bối cảnh chi phí hàng không gia tăng, giúp đa dạng hóa nguồn khách và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa.