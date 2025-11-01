Ngân hàng từ chối làm thủ tục cho người đàn ông 68 tuổi ở Hà Nội chuyển đi 200 triệu đồng: Công an lập tức điều tra

Công an xã Suối Hai, TP. Hà Nội vừa phối hợp Ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn 01 vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt số tiền 200 triệu đồng của một người dân trên địa bàn.

Theo đó, vào chiều ngày 31/10/2025, Công an xã Suối Hai nhận được thông tin từ cán bộ Ngân hàng Agribank - chi nhánh Tản Lĩnh về việc ông B.V.Đ (SN 1957, thường trú tại: xã Suối Hai, TP. Hà Nội) đến Ngân hàng để giao dịch chuyển số tiền 200 triệu đồng với biểu hiện tâm lý lo sợ, bất thường. Ngay khi nhận được thông tin từ Ngân hàng, Tổ công tác của Công an xã Suối Hai đã nhanh chóng có mặt tại Ngân hàng để xác minh sự việc.

Qua làm việc, ông B.V.Đ cho biết khoảng 12 giờ cùng ngày, ông nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội thông báo ông có liên quan đến đường dây mua bán chất cấm.

Sau đó, đối tượng gửi cho ông hình ảnh Quyết định truy nã khiến ông tin tưởng đó là cơ quan Công an. Đối tượng yêu cầu ông chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để phục vụ điều tra. Công an xã Suối Hai cùng cán bộ Ngân hàng Agribank đã giải thích thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng. Sau khi hiểu ra sự việc, ông Đ đã không chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn lừa đảo trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với người lớn tuổi, trẻ em.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.