Lãi suất ngân hàng Agribank tháng 11/2025: Mức cao nhất dành cho kỳ hạn 24 tháng

Lãi suất tiền gửi ngân hàng Agribank tháng 11/2025

Khảo sát đầu tháng 11/2025, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) áp dụng biểu lãi suất huy động dao động trong khoảng 2,1 - 4,8%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy.

Cụ thể, kỳ hạn gửi 1 - 2 tháng hiện được Agribank áp dụng mức lãi suất 2,1%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,4%/năm;

Tiền gửi tại các kỳ hạn 6 - 11 tháng được áp dụng lãi suất là 3,5%/năm.

Khách hàng gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng được hưởng mức lãi suất là 4,7%/năm .

Kỳ hạn gửi 24 tháng được Agribank áp dụng lãi suất cao nhất, ở mức 4,8%/năm .

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn sẽ được hưởng lãi suất là 0,2%/năm.

Biểu lãi suất huy động ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tại ngày 1/11/2025

Kì hạn VND Không kỳ hạn 0,2% 1 Tháng 2,1% 2 Tháng 2,1% 3 Tháng 2,4% 4 Tháng 2,4% 5 Tháng 2,4% 6 Tháng 3,5% 7 Tháng 3,5% 8 Tháng 3,5% 9 Tháng 3,5% 10 Tháng 3,5% 11 Tháng 3,5% 12 Tháng 4,7% 13 Tháng 4,7% 15 Tháng 4,7% 18 Tháng 4,7% 24 Tháng 4,8% Tiền gửi thanh toán 0,2%

Nguồn: Agribank.

Gửi 100 triệu đồng tại Agribank nhận được bao nhiêu tiền lãi?

Để minh họa rõ hơn, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng tại Agribank được tính dựa trên công thức: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi /12.

Với kỳ hạn 1 tháng (2,1%/năm), người gửi tiền nhận được 175.000 đồng; kỳ hạn 3 tháng (2,4%/năm) mang về 600.000 đồng; kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) đạt 1.750.000 đồng; kỳ hạn 12 tháng (4,7%/năm) cho lợi nhuận 4.700.000 đồng; và kỳ hạn 24 tháng (4,8%/năm) đem lại 9.600.000 đồng.

Nếu người gửi tiền ưu tiên tính thanh khoản cao, cần sử dụng tiền trong ngắn hạn cho các mục đích như chi tiêu, mua sắm hoặc đầu tư khác, kỳ hạn 1-3 tháng là lựa chọn lý tưởng. Với lãi suất 2,1-2,4%/năm, người gửi tiền nhận được 175.000-600.000 đồng tiền lãi, đồng thời giữ được sự linh hoạt để rút tiền khi cần. Đặc biệt, gửi tiết kiệm trực tuyến có thể mang lại lãi suất cao hơn, giúp gia tăng lợi nhuận mà vẫn đảm bảo tính thanh khoản. Lựa chọn này phù hợp cho những người gửi tiền chưa xác định rõ kế hoạch sử dụng tiền hoặc cần chuẩn bị cho các chi phí bất ngờ.

Trong trường hợp người gửi tiền không cần dùng đến 100 triệu đồng trong vòng 6-12 tháng, kỳ hạn 6 tháng (3,5%/năm) hoặc 12 tháng (4,7%/năm) là lựa chọn cân bằng giữa lợi nhuận và tính linh hoạt. Với kỳ hạn 12 tháng, người gửi tiền sẽ nhận được 4.700.000 đồng tiền lãi, mức sinh lời hấp dẫn so với các kỳ hạn ngắn hơn. Đây là lựa chọn phù hợp cho các mục tiêu trung hạn như mua xe, đi du lịch, hoặc tích lũy cho các kế hoạch trong 1-2 năm tới. Tuy nhiên, để tránh bị áp lãi suất không kỳ hạn, người gửi tiền cần đảm bảo không rút tiền trước hạn, vì điều này sẽ làm giảm đáng kể lợi nhuận.

Nếu người gửi tiền có kế hoạch tài chính dài hạn, chẳng hạn như tích lũy để mua nhà, đầu tư lớn hoặc tiết kiệm cho tương lai, kỳ hạn 24 tháng (4,8%/năm) là lựa chọn tối ưu. Sau 2 năm, khoản tiền 100 triệu đồng sẽ mang về 9.600.000 đồng tiền lãi, mức sinh lời cao nhất trong các kỳ hạn hiện tại của Agribank. Để gia tăng lợi nhuận, người gửi tiền nên kiểm tra các chương trình ưu đãi hoặc gửi tiết kiệm trực tuyến, vì lãi suất có thể đạt lãi suất cao hơn ở một số kỳ hạn dài. Lựa chọn này đặc biệt phù hợp cho những người gửi tiền không có nhu cầu sử dụng tiền ngay và muốn tối đa hóa lợi nhuận trong dài hạn.

Để linh hoạt hơn, người gửi tiền cũng có thể áp dụng chiến lược chia nhỏ khoản tiền. Chẳng hạn, chia 100 triệu đồng thành hai sổ tiết kiệm: 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng (lãi khoảng 1.750.000 đồng) và 50 triệu đồng gửi kỳ hạn 12 tháng (lãi khoảng 4.700.000 đồng). Cách này giúp người gửi tiền vừa hưởng lãi suất cao, vừa có thể rút một phần tiền khi cần mà không ảnh hưởng đến lãi suất của sổ còn lại. Ngoài ra, nên tận dụng kênh gửi tiết kiệm trực tuyến qua ứng dụng Agribank để nhận lãi suất ưu đãi và thao tác tiện lợi hơn.

Tóm lại, với số tiền khoảng 100 triệu đồng, người gửi tiền có nhiều lựa chọn kỳ hạn tại Agribank tùy thuộc vào mục tiêu tài chính. Kỳ hạn 1-3 tháng phù hợp cho nhu cầu thanh khoản cao, 6-12 tháng lý tưởng cho kế hoạch trung hạn, và 24 tháng là lựa chọn tối ưu cho tích lũy dài hạn. Người gửi tiền nên kiểm tra lãi suất mới nhất tại chi nhánh Agribank hoặc qua ứng dụng trực tuyến, đồng thời cân nhắc kỹ nhu cầu cá nhân để đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả.