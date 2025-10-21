Cuối tháng 10, gửi tiết kiệm tại đâu để hưởng lãi suất 9%/năm?

Theo khảo sát, đến cuối tháng 10, nhiều ngân hàng đang áp dụng mức lãi suất tiết kiệm hấp dẫn dành cho khách hàng có số tiền gửi lớn.

Đơn cử, tại ACB, khách hàng gửi tiết kiệm từ 200 tỷ đồng trở lên được hưởng mức lãi suất đặc biệt 6%/năm.

Tại Vikki Bank – ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank, lãi suất đặc biệt cho kỳ hạn 13 tháng được niêm yết ở mức 7,8%/năm, với điều kiện số tiền gửi tối thiểu 999 tỷ đồng.

Trong khi đó, HDBank áp dụng mức lãi suất đặc biệt 7,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 8,1%/năm cho kỳ hạn 13 tháng, cao hơn từ 2,2–2,4 điểm % so với lãi suất thông thường. Điều kiện đi kèm là số dư tiền gửi tối thiểu 500 tỷ đồng.

Bac A Bank hiện cũng niêm yết lãi suất 6%/năm cho tiền gửi từ 1 tỷ đồng trở lên, áp dụng với kỳ hạn 18–36 tháng.

Tại ABBank, lãi suất đặc biệt cao nhất lên tới 9,65%/năm cho kỳ hạn 3 tháng, áp dụng cho khách hàng gửi từ 1.500 tỷ đồng trở lên.

PVCombank cũng đưa ra mức lãi suất đặc biệt 9%/năm, cao gấp hơn hai lần mức lãi suất thông thường cùng kỳ hạn (4–4,2%/năm). Tuy nhiên, điều kiện đi kèm, đó là khách hàng phải gửi tiết kiệm tại quầy kỳ hạn 12 hoặc 13 tháng với số tiền tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Đối với các khoản tiền gửi thông thường, mặt bằng lãi suất cao nhất hiện nay chỉ dao động khoảng trên 6%/năm, áp dụng với kỳ hạn dài.

Hiện ở kỳ hạn 1 tháng, các ngân hàng trả lãi suất cao gồm Eximbank (4,3%/năm), VCB NEO và Vikki Bank (4,35%/năm). Ngoài ra, MBV, NCB, PVCombank, BAOVIETBank, SCB và BAC A Bank cũng niêm yết mức lãi suất quanh 4,0–4,1%/năm.

Với kỳ hạn 3 tháng, BAC A Bank và VCB NEO áp dụng mức 4,55%/năm, Eximbank 4,5%/năm, Vikki Bank 4,45%/năm, trong khi MBV 4,4%/năm. Một số ngân hàng khác như NCB, SCB, BVBank, HDBank và PVCombank công bố mức 4,2-4,4%/năm.

Tại kỳ hạn 6 tháng, Vikki Bank niêm yết 6,0%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung. BAC A Bank, BAOVIETBank, BVBank và Techcombank dao động từ 5,15–5,45%/năm. Ngoài ra, HDBank, MBV, NCB, PVCombank và OceanBank ghi nhận mức 5,0–5,3%/năm.

Ở kỳ hạn 9 tháng, Vikki Bank áp dụng 6,0%/năm, BAC A Bank 5,45%/năm, BAOVIETBank và BVBank cùng 5,5%/năm, NCB 5,55%/năm. Một số ngân hàng khác như HDBank, Techcombank, MBV, PVCombank và SeABank duy trì mức 5,2–5,4%/năm.

Với kỳ hạn 12 tháng, Vikki Bank niêm yết 6,2%/năm, HDBank 5,6%/năm, BAC A Bank 5,5%/năm, BAOVIETBank và MBV cùng 5,8%/năm. Các ngân hàng khác có mức tương đối cao gồm BVBank, Techcombank, NCB, SCB và OceanBank, với biên độ từ 5,3–5,7%/năm.

Ở kỳ hạn 18 tháng, Vikki Bank ghi nhận 6,2%/năm, HDBank 6,1%/năm, BAOVIETBank, BVBank và MBV cùng 5,9%/năm. Ngoài ra, BAC A Bank, PVCombank, Techcombank, NCB và SeABank duy trì lãi suất 5,7–5,9%/năm, thuộc nhóm cao trên thị trường.

Theo các chuyên gia, từ nay đến cuối năm, nhiều yếu tố có thể tạo sức ép khiến mặt bằng lãi suất huy động nhích lên. Trước hết, nhu cầu vay vốn của doanh nghiệp thường tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm sản xuất – tiêu dùng cuối năm, buộc các ngân hàng phải đẩy mạnh huy động để đáp ứng nguồn tín dụng.

Song song đó, xu hướng chi tiêu tăng và tâm lý rút tiền phục vụ mua sắm của người dân cũng ảnh hưởng đến dòng tiền gửi. Khi lượng tiền gửi giảm tạm thời, các nhà băng có xu hướng điều chỉnh lãi suất hoặc tung ra các chương trình ưu đãi để thu hút lại dòng vốn. Thông thường, thanh khoản toàn hệ thống sẽ "nóng" hơn vào quý IV, khiến cuộc đua huy động vốn trở nên sôi động, qua đó tạo áp lực tăng lên lãi suất tiền gửi.

TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế, nhận định rằng giai đoạn cuối năm là thời điểm nhiều ngân hàng có xu hướng tăng lãi suất huy động để mở rộng nguồn vốn từ dân cư. Ông cho biết, dù lãi suất thời gian qua ở mức thấp, lượng tiền gửi vào ngân hàng vẫn đạt kỷ lục. Điều này cho thấy trong bối cảnh các kênh đầu tư khác tiềm ẩn rủi ro, gửi tiết kiệm vẫn là lựa chọn an toàn và được ưu tiên.

Theo ông Hiếu, người dân vẫn chọn ngân hàng vì tính ổn định, ít biến động và khả năng bảo toàn tài sản cao hơn so với các kênh như chứng khoán, vàng, bất động sản hay tiền kỹ thuật số. Với những người đề cao an toàn, gửi tiết kiệm luôn là kênh giữ tiền phù hợp nhất.