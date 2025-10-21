Đi họp lớp, người bạn là giám đốc xin đồ ăn thừa gói mang về, ngày hôm sau sự thật được tiết lộ khiến tất cả hổ thẹn

Cách đây chưa lâu, nhóm cựu sinh viên Khoa Kinh tế - Khóa 2006 của Đại học Bắc Kinh, tổ chức buổi họp lớp sau gần 10 năm ra trường. Buổi gặp gỡ được tổ chức tại một nhà hàng khá sang trọng ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Sau gần chục năm mới có ngày tái ngộ, ai cũng say sưa hỏi han bạn cũ, cũng không quên tâm sự về mình.

Người kể về công ty mới mở, người khoe căn hộ mới mua ở trung tâm Bắc Kinh, người lại hào hứng khoe con sắp du học. Mọi thứ đều toát lên vẻ sung túc và thành công, đúng kiểu buổi gặp mặt của những người đã “làm nên chuyện”.

Giữa không khí ấy, Lưu Vĩ ngồi ở góc bàn, ít nói và trầm tĩnh. Ngày xưa, anh từng là sinh viên không mấy nổi bật: Điểm số bình thường, tính tình cũng hiền lành đến mức mờ nhạt. Tốt nghiệp xong, anh gần như biến mất khỏi nhóm bạn, chẳng mấy ai còn liên lạc. Thế nên khi Lưu Vĩ bất ngờ xuất hiện trong buổi họp lớp, nhiều người khá ngạc nhiên. Anh vẫn giữ dáng vẻ giản dị hệt như xưa.

Ảnh minh họa

Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, thức ăn được bày lên liên tục, bàn nào cũng đầy ắp món ngon. Khi bữa ăn gần kết thúc, bàn nào cũng thừa phân nửa thức ăn. Trong lúc mọi người mải chụp ảnh, cười nói, Lưu Vĩ lánh ra 1 góc, gọi nhân viên nhà hàng lại và bảo họ gói toàn bộ phần thức ăn còn dư để anh mang về.

Vài người nhìn thấy hành động của Lưu Vĩ và ngạc nhiên ra mặt. Có người khẽ cười, có người lắc đầu, thì thâm với người bên cạnh: “Sao mà nghèo đến mức phải đi xin đồ ăn thừa”.

Lưu Vĩ biết việc mình làm đang bị bạn bè dòm ngó, nhưng anh cũng chỉ mỉm cười, không thanh minh cũng chẳng tỏ vẻ ngại ngùng. Anh chờ nhân viên gói đồ, cảm ơn rồi cẩn thận mang theo túi thức ăn ra ngoài. Bữa tiệc tiếp tục vài phút rồi cũng tan.

Khi nhóm bạn bước ra khỏi nhà hàng, họ bắt gặp cảnh Lưu Vĩ đang dừng lại trước cổng, nói chuyện với một người đàn ông trung niên ăn mặc rách rưới ngồi nép bên lề đường. Anh cúi người trao túi thức ăn cho ông, nói vài câu gì đó rất nhỏ, rồi mỉm cười bước đi.

Buổi họp lớp tưởng đã kết thúc ở đó, nhưng không. Tối hôm sau, mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp từ góc xa: Một người đàn ông trẻ trong bộ vest gọn gàng đang đưa túi thức ăn cho người vô gia cư trước cửa nhà hàng lớn. Dòng chú thích đơn giản: “Một hình ảnh thật đáng trân trọng”.

Bài đăng nhanh chóng “rơi vào tầm ngắm” của một người bạn trong buổi họp lớp hôm qua. Zoom bức ảnh lên, anh mới thấy người trong ảnh hao hao giống Lưu Vĩ. Anh liền gửi ngay vào nhóm chat cựu sinh viên với: “Có khi nào người trong ảnh này là Lưu Vĩ không các cậu?”.

Ban đầu, vài người phủ nhận, cho rằng trùng hợp thôi. Nhưng khi nhìn kỹ lại dáng người, chiếc áo vest và cả mái tóc quen thuộc, nhiều người phải đồng tình, đó đích thị là Lưu Vĩ rồi. Một lúc sau, trong nhóm chat xuất hiện thêm một tin nhắn mới khiến tất cả như chết lặng: “Mới nghe người quen kể Lưu Vĩ bây giờ là Tổng giám đốc công ty vận tải Vĩ An, có chi nhánh khắp mấy tỉnh”.

Tin nhắn như giọt nước rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến mọi người sững sờ. Không ai ngờ người bạn hiền lành, người mà mới hôm qua mình còn chê “nghèo đến mức phải xin đồ ăn thừa”, lại là một doanh nhân thành đạt.

Buổi họp lớp tưởng chừng chỉ là một cuộc vui gặp hàn huyên sau nhiều ngày xa cách, lại vô tình trở thành bài học về nhân cách và sự khiêm nhường. Trong khi nhiều người mải mê khoe thành tích, đua nhau kể về những thứ mình có, thì Lưu Vĩ lại chọn cách sống giản dị khiêm nhương, vẫn hiền lành chân chất hệt như ngày xưa.

Giữa xã hội đầy bon chen, nơi người ta dễ đánh giá nhau qua vẻ ngoài hay địa vị, hành động giản đơn đến mức bị coi thường của Lưu Vĩ, giống như 1 tấm gương để từng người trong nhóm cựu sinh viên tự soi chiếu lại mình.

Đúng là lòng tốt thì không cần ồn ào, và sự tử tế không bao giờ lỗi thời. Một người thật sự mạnh mẽ không phải là người có quyền lực hay tiền bạc, mà là người vẫn giữ được trái tim ấm áp, biết sẻ chia. Và có lẽ, chính khoảnh khắc Lưu Vĩ cúi người đưa túi thức ăn cho người xa lạ hôm ấy, đã khiến tất cả họ nhận ra: Đôi khi, chỉ cần sống thật tử tế, ta đã đủ để được gọi là “giàu có” rồi.