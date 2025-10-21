Giá vàng tăng hơn 3 triệu, đạt đỉnh mới 154,6 triệu đồng/lượng

10h sáng nay, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 153,6 - 154,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 151,5 - 154,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 2,5 - 3,2 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, đầu giờ sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 4.364 USD/ounce, tăng mạnh 96 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng bật trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng thương mại tái bùng phát đã tiếp thêm động lực cho thị trường.

Các chuyên gia dự báo, lãi suất thực của Mỹ có thể còn rơi vào vùng âm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Điều này sẽ tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng.

Giá vàng trong nước hôm nay tiếp tục đạt đỉnh mới. (Ảnh: Công Hiếu).

Trong khi đó, theo hội đồng vàng thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận lượng vốn rót ròng lớn nhất trong tháng 9, đạt 17 tỷ USD, nâng tổng dòng vốn vào vàng trong quý III năm nay lên mức 26 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Ước tính tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm nay có thể đạt khoảng 4.850 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011.

Theo các chuyên gia, với thực tế tăng phi mã trong 2 năm trở lại đây, giá vàng trong nước thực sự là kênh đầu tư đáng được khuyến nghị. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng vàng tăng nóng cũng kéo theo rủi ro. Người mua vào khi giá liên tục lập kỷ lục có thể đối diện nhiều nguy cơ nếu thị trường điều chỉnh. Bài toán lãi lỗ vì vậy không chỉ phụ thuộc vào xu hướng chung mà còn nằm ở thời điểm tham gia và chiến lược nắm giữ của từng nhà đầu tư.

Chuyên gia Trần Duy Phương cũng khuyến cáo, việc mua hoặc đầu tư vàng tại thời điểm này là hết sức nguy hiểm và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Rủi ro thứ nhất là giá vàng trong nước đang cao hơn vàng thế giới rất nhiều, lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Rủi ro thứ hai là giá vàng thế giới cũng đang trong vùng đỉnh cao và sẽ có khả năng điều chỉnh. “Giá vàng đã tăng quá cao và quá nhanh nên chắc chắn sẽ có sự điều chỉnh giảm. Điều này sẽ khiến giá trong nước cũng đảo chiều theo”, ông Phương dự báo.

Rủi ro thứ ba là Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ có sự kiểm soát kỹ nhằm bảo đảm thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, tuyệt đối không để biến động giá vàng ảnh hưởng đến sự ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến giá vàng thời gian tới, gây nguy cơ đảo chiều giảm mạnh.

Nếu mua vàng, cũng chỉ nên phân bổ tỉ trọng 6/4, tức 60% ngân sách đầu tư cho vàng, còn lại gửi tiết kiệm. Không đổ hết vốn vào vàng thời điểm này.