Giá vàng hôm nay 21/10: Tăng gần 100 USD/ounce, sắp lấy lại đỉnh lịch sử

Giá vàng tăng bật trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng thương mại tái bùng phát đã tiếp thêm động lực cho thị trường.

Các chuyên gia dự báo, lãi suất thực của Mỹ có thể còn rơi vào vùng âm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Điều này sẽ tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng.

Trong khi đó, theo hội đồng vàng thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận lượng vốn rót ròng lớn nhất trong tháng 9, đạt 17 tỷ USD, nâng tổng dòng vốn vào vàng trong quý III năm nay lên mức 26 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Ước tính tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm nay có thể đạt khoảng 4.850 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Giá vàng tăng bật trở lại. (Ảnh: Minh Đức).

Lúc 6h ngày 21/10, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng (mua vào) và 1 triệu đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 149 - 151,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng (mua vào) và tăng 500.000 đồng/lượng (bán ra) so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.364 USD/ounce, tăng 96 USD/ounce so với cuối giờ chiều qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 4.365 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: “ Miễn là giá vàng giữ được trên ngưỡng 4.000 USD/ounce, thị trường khó có khả năng chứng kiến làn sóng bán tháo mạnh. Vàng vẫn đang trong xu hướng tích cực và có triển vọng dài hạn tốt ”.

Giới đầu tư đang hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, trong bối cảnh dữ liệu lạm phát bị trì hoãn do chính phủ Mỹ đóng cửa. Theo dự báo, lạm phát cơ bản tại Mỹ trong tháng 9 vẫn ở mức 3,1% và Fed nhiều khả năng sẽ cắt giảm lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm.

Việc nới lỏng chính sách tiền tệ không chỉ hỗ trợ tăng trưởng kinh tế mà còn khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn so với các tài sản sinh lời khác. Bên cạnh đó, nguy cơ chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa, hiện đã bước sang ngày thứ 20, cũng làm gia tăng nhu cầu trú ẩn an toàn.

“ Chính phủ Mỹ vẫn đang bế tắc trong việc thông qua ngân sách và điều này tạo ra một rủi ro chính trị đáng kể. Trong khi đó, vàng lại là nơi trú ẩn quen thuộc trong thời điểm bất ổn như vậy ”, Hansen nói thêm.