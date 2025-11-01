Khu đất “vàng” khiến Trương Ngọc Ánh vướng lao lý nằm trên trục đường giá mỗi m2 lên đến 800 triệu đồng, thuộc khu trung tâm đắt đỏ nhất TP.HCM

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế – Công an TP.HCM) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Bà Ánh bị cáo buộc có hành vi gian dối, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình kêu gọi góp vốn thực hiện dự án bất động sản tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 – khu đất được xem là một trong những vị trí đắt đỏ bậc nhất TP.HCM. Tuy nhiên, từ tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Được biết, vị trí 112 Nguyễn Thị Minh Khai nằm đối diện Dinh Độc Lập, ngay góc giao lộ giữa Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám – Nam Kỳ Khởi Nghĩa, chỉ cách chợ Bến Thành và Nhà hát Thành phố khoảng 1-2km.

Theo khảo sát trên trên các trang mua bán bất động sản, mức giá dọc tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai hiện dao động khoảng 600 - 800 triệu đồng/m2, tùy vị trí và mục đích sử dụng. Các vị trí phụ hơn cũng ở mức từ gần 300 triệu đồng/m2 tùy hẻm, ngõ.

Khu vực Nguyễn Thị Minh Khai – Cách Mạng Tháng Tám từ lâu được xem là "vùng đất kim cương" của bất động sản TP.HCM. Với vị trí giáp trung tâm hành chính, thương mại và khu phố tài chính, nơi đây tập trung nhiều cao ốc văn phòng hạng A, khách sạn 5 sao và các dự án căn hộ siêu sang.

Từ tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn.

Trước đó, khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai từng được giới thiệu là nơi triển khai dự án tòa nhà Indochine, do Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng làm chủ đầu tư. Đây là doanh nghiệp được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do Trương Ngọc Ánh làm Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Đến nay, quy mô công ty chỉ vỏn vẹn 3 lao động.

Trong quá trình hoạt động, Trương Ngọc Ánh đã kêu gọi ông P.G.M. (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (tương đương 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án, trong đó riêng dự án Indochine nhận 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng). Theo hợp đồng đầu tư, dự án tòa nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng.

Tuy nhiên, kết quả xác minh từ công an cho thấy ngay từ trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng N.M.H. (SN 1964, trú tại phường Tân Định) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng.

Trong đó, Trương Ngọc Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng, nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng, vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Đáng chú ý, vào tháng 12/2007, UBND TPHCM đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỷ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Sau đó, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền hơn 26,1 tỷ đồng này cho Trương Ngọc Ánh và N.M.H. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty và nhà đầu tư 3 tỷ đồng, còn lại hơn 10 tỷ đồng đã sử dụng vào mục đích cá nhân, không báo cáo, không hạch toán sổ sách.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, Trương Ngọc Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan và thu hồi tài sản cho nhà đầu tư, doanh nghiệp bị hại.

Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an TP HCM).

Trương Ngọc Ánh sinh năm 1976 tại Hà Nội, khởi nghiệp từ người mẫu và sau đó thành công với vai trò diễn viên trong nhiều bộ phim như "Áo lụa Hà Đông, Đồng tiền xương máu"...

Không chỉ dừng ở nghệ thuật, Trương Ngọc Ánh mở rộng sang nhiều lĩnh vực kinh doanh: Từ quảng cáo, in ấn, đến lĩnh vực tổ chức sự kiện, bản quyền hoa hậu, bất động sản... với vai trò là Chủ tịch, Giám đốc, Người đại diện pháp luật của nhiều công ty.

Trong đó, điển hình là Công ty Quảng cáo Ánh Việt, chuyên về ngành quảng cáo, sự kiện (thành lập năm 1999); CTCP Bất động sản Đất Rồng (thành lập năm 2007); Công ty TNA Entertainment, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (thành lập năm 2014); Công ty Nova Entertainment, đơn vị nắm giữ bản quyền cuộc thi Hoa hậu Trái đất (Miss Earth) và Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam (năm 2022)...

Trương Ngọc Ánh từng được nhiều người đánh giá là doanh nhân "mát tay", đặt tham vọng lớn khi đầu tư hàng chục triệu đô cho các dự án nghệ thuật, bất động sản. Tuy nhiên, trước khi bị bắt, đã có nhiều tín hiệu vấn đề được ghi nhận.

Công ty Công ty TNHH TNA Entertainment bị kiện do chậm thanh toán hợp đồng tổ chức sự kiện liên quan đến cuộc thi Miss Earth 2023, bị kiện đòi hơn 360 triệu đồng. Trương Ngọc Ánh từng công khai trên mạng xã hội, nói mình bị đối tác "nợ hơn 20 tỉ đồng" và đã phải bán tài sản để trả nợ cho đội ngũ của mình.

Còn CTCP Bất động sản Đất Rồng, được xác định là doanh nghiệp trực tiếp khiến Trương Ngọc Ánh vướng vòng lao lý.