Ngậm viên sủi C để chữa hóc xương cá, người phụ nữ nguy kịch

Ngày 15-1, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận liên tiếp nhiều trường hợp hóc dị vật đường ăn và đường tiêu hóa gây biến chứng nguy hiểm, chủ yếu do sự chủ quan áp dụng "mẹo dân gian" không đúng cách.

Xương cá gây thủng trực tràng

Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân 85 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường. Sau bữa ăn cá, bệnh nhân xuất hiện cảm giác nuốt vướng, nuốt đau. Thay vì đi khám sớm, người bệnh cố gắng nuốt cơm và móc họng để đẩy dị vật xuống. Tuy nhiên, triệu chứng không giảm mà ngày càng nặng, gây nuốt khó kéo dài.



Khi được đưa đến Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ ghi nhận sụn phễu trái phù nề nhiều. Nội soi thực quản, dạ dày không phát hiện dị vật nhưng X-quang cổ nghiêng cho thấy hình ảnh nghi ngờ. Chụp CT sau đó xác định một mảnh xương cá kích thước khoảng 1x22 mm đã xuyên ra ngoài đường tiêu hóa và cắm vào thùy trái tuyến giáp. Trước tình huống phức tạp, các bác sĩ hội chẩn khẩn và quyết định phẫu thuật mở cổ lấy dị vật. Sau phẫu thuật và điều trị phối hợp, tình trạng bệnh nhân ổn định.

Bệnh nhân thứ hai là nữ 52 tuổi. Sau khi ăn cá, bệnh nhân cảm thấy đau họng, nuốt vướng nhưng không đi khám mà khạc nhổ, nuốt cơm và ngậm vitamin C sủi với hy vọng xương cá sẽ tiêu. Khi nhập viện, bệnh nhân đau họng dữ dội, nuốt khó và bắt đầu khó thở. Nội soi thanh quản ghi nhận sụn thanh thiệt và sụn phễu phù nề nặng, che lấp đường thở. Chụp CT cho thấy phù nề lan rộng vùng thanh quản, có nguy cơ gây tắc nghẽn đường thở, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân được nhập viện cấp cứu, nội soi lấy dị vật, điều trị tích cực và hiện sức khỏe đã cải thiện.

Ca thứ ba là nữ bệnh nhân 61 tuổi, nhập viện vì đau bụng dữ dội vùng thượng vị. Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện một dị vật sắc nhọn đâm xuyên thành dạ dày. Dị vật được xác định là một cây tăm tre dài khoảng 6 cm. Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu và hồi phục tốt sau 6 ngày.

Theo BSCKII Trương Hoàng Việt, Trưởng Khoa Tai mũi họng-Bệnh viện Thống Nhất, khi nghi ngờ hóc dị vật như xương cá, xương gà hoặc nuốt phải dị vật, người dân cần đến ngay cơ sở y tế có đủ phương tiện để được xử trí kịp thời. Tuyệt đối không áp dụng các mẹo dân gian như nuốt cơm, ngậm vitamin C sủi hay uống nước chanh, giấm vì có thể khiến dị vật cắm sâu hơn, gây phù nề, tổn thương đường thở và đe dọa tính mạng.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không chủ quan với hóc xương, không làm theo các phương pháp chưa được kiểm chứng y khoa và cần đi khám sớm để tránh những biến chứng đáng tiếc.