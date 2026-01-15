Mẹ hiện đại với ngàn nỗi lo về dinh dưỡng cho con: Giải pháp nào giúp mẹ bảo vệ đề kháng con khỏe?

Áp lực chăm sóc con cái trong bối cảnh xã hội hiện nay ngày càng lớn. Làm sao để con khỏe từ bên trong, vững vàng trước bệnh tật là một trong những trăn trở lớn nhất của nhiều bậc cha mẹ. Bảo vệ đề kháng cho trẻ vì thế trở thành mối quan tâm hàng đầu, đặc biệt với những gia đình có con thể trạng yếu, hay ốm vặt.

Đề kháng kém: Vòng lặp mệt mỏi của nhiều gia đình

Thực tế, nhiều trẻ dù được chăm sóc kỹ lưỡng, ăn uống đầy đủ, đúng bữa vẫn thường xuyên mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, rối loạn tiêu hoá, chậm tăng cân, tăng chiều cao. Mỗi lần trẻ ốm, cả gia đình lại loay hoay trong vòng lặp chăm sóc, thăm khám, nghỉ làm. Không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, điều này còn gây không ít áp lực về chi phí, thời gian và cả tinh thần cho cả gia đình.

"Tôi đã bổ sung vitamin và nhiều sản phẩm tăng cường sức khỏe cho con, nhưng chỉ sau một trận ốm cháu lại tụt cân, sức đề kháng giảm rõ rệt", chia sẻ của chị Phương Mai (Đống Đa, Hà Nội) cũng là trăn trở của nhiều bậc cha mẹ có con đề kháng kém.

Bên cạnh khẩu phần ăn hàng ngày, giải pháp bổ sung vi chất từ các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) được nhiều phụ huynh lựa chọn nhằm hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ. Tuy nhiên, đây cũng là một "bài toán khó" với nhiều gia đình.

Việc sử dụng nhiều loại TPBVSK riêng lẻ dễ dẫn đến tình trạng nhầm liều, quên liều, hoặc khiến trẻ sợ uống vì quá nhiều loại. Trong khi đó, không phải cha mẹ nào cũng có đủ kiến thức chuyên sâu để hiểu rõ vai trò của từng vi chất đối với hệ miễn dịch của trẻ.

Chủ động bảo vệ đề kháng bằng vi chất thiết yếu

Theo khảo sát dinh dưỡng khu vực Đông Nam Á (SEANUTS II), trẻ em Việt Nam hiện vẫn chưa được đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị hàng ngày, ngay cả ở những nhóm vi chất thiết yếu như canxi, vitamin D, vitamin A… với tỉ lệ lần lượt là 81%, 90% và 70%.

Trong khi đó, Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ từ bên ngoài, tạo hàng rào miễn dịch tự nhiên tại các lớp niêm mạc da, mắt, đường hô hấp và đường ruột – những "lá chắn "đầu tiên ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

Vitamin E hoạt động như một chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi các gốc tự do, hỗ trợ hệ miễn dịch hoạt động ổn định và bền bỉ từ bên trong.

Khi được bổ sung đầy đủ vitamin A và E, cơ thể trẻ có thể chủ động hơn trong việc phòng vệ, giảm nguy cơ mắc bệnh và rút ngắn thời gian hồi phục sau ốm.

Cũng từ kết quả khảo sát dinh dưỡng SEANUTS II, dễ dàng nhận thấy chế độ dinh dưỡng khoa học ngoài bổ sung các vi chất hỗ trợ bảo vệ đề kháng còn cần đảm bảo trẻ phát triển thể chất vững vàng.

Vitamin D3 giúp tăng hấp thu canxi, rất cần thiết cho sức khỏe xương và răng, kích thích quá trình khoáng hóa tại xương, phòng ngừa các bệnh liên quan đến miễn dịch và truyền nhiễm, bệnh tim mạch và ung thư. Cùng với Vitamin K2 giúp vận chuyển canxi tới xương và răng, góp phần giúp xương và răng chắc khoẻ, kích thích phát triển chiều dài xương.

Sự kết hợp của bộ đôi A, E và D3, K2 giúp mang lại tác động kép, vừa hỗ trợ tăng cường đề kháng giúp trẻ khỏe mạnh hơn, vừa nuôi dưỡng nền tảng xương vững chắc để trẻ phát triển thể trạng cao lớn.

TPBVSK Welkids ADEK: Giải pháp "tất cả trong một" hỗ trợ mẹ bảo vệ đề kháng cho con

TPBVSK WelKids® ADEK được nhiều phụ huynh lựa chọn như một giải pháp bổ sung vi chất khoa học, gọn nhẹ. Chứa 4 loại vitamin tan trong dầu A, D3, E, K2, sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe và hỗ trợ nâng cao sức đề kháng.

Mỗi 6 giọt sản phẩm chứa hàm lượng chuẩn khuyến cáo của Bộ Y Tế cho trẻ từ 0 tháng tuổi: 400mcg Vitamin A dưới dạng Retinyl Palmitate, 400IU Vitamin D3 dưới dạng Cholecalciferol, 4mg Vitamin E và 22,5 mcg Vitamin K2.

TPBVSK WelKids® ADEK còn chứa dầu olive được chứng nhận hữu cơ giúp tăng khả năng hoà tan và hấp thu các vitamin, thân thiện với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Đặc biệt, TPBVSK WelKids® ADEK sử dụng Vitamin K2 nhãn hiệu MenaQ7® đã được chứng minh chất lượng qua hơn 22 nghiên cứu lâm sàng, trong đó, có nghiên cứu về hấp thu canxi trên trẻ.

Bên cạnh chế độ ăn đa dạng, bổ sung vi chất đầy đủ và đúng cách sẽ giúp trẻ xây dựng nền tảng đề kháng khoẻ mạnh, giảm nguy cơ ốm vặt và tạo tiền đề cho sự phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ. Với những giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, dễ duy trì như TPBVSK WelKids® ADEK, chỉ từ 6 giọt mỗi ngày không chỉ giúp bảo vệ đề kháng con khoẻ mà còn giúp mẹ giảm nhiều áp lực trong hành trình chăm sóc con.

TPBVSK WelKids® ADEK được nhập khẩu và chịu trách nhiệm về công bố sản phẩm bởi Công ty TNHH Công nghệ BioVagen Việt Nam

Địa chỉ: Lô đất số 01 - CN8 cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Website: https://welkids.vn/

* Lưu ý: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không dùng sản phẩm để thay thế cho chế độ ăn uống cân bằng đa dạng và lối sống lành mạnh.

Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.