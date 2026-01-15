Chạy đua từng giờ cứu bé nhiễm virus nguy kịch

Ngày 15-1, Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM cho biết vừa cứu sống một bệnh nhi chỉ nặng 8kg, mắc viêm phổi nặng do Adenovirus.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, bệnh nhi qua cơn nguy kịch

Bệnh nhi là bé H.P.K.V, được chuyển đến trong tình trạng sốt cao liên tục, khó thở nặng, phải đặt nội khí quản và thở máy với thông số cao. Hình ảnh X-quang phổi cho thấy tổn thương lan tỏa hai bên. Kết quả xét nghiệm xác định bé bị nhiễm Adenovirus – tác nhân virus có thể gây hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS) với nguy cơ tử vong cao ở trẻ nhỏ.

ThS-BS Trần Thị Bích Kim, Phó Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc-Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết dù đã được điều trị tích cực bằng thông khí bảo vệ phổi, kháng sinh kiểm soát bội nhiễm, nâng đỡ dinh dưỡng và huyết động, tình trạng suy hô hấp và tuần hoàn của bệnh nhi không cải thiện, nguy cơ tử vong cận kề.

Trước diễn biến đặc biệt nghiêm trọng, các bác sĩ quyết định chỉ định ECMO động mạch – tĩnh mạch (VA-ECMO). Tuy nhiên, việc thực hiện ECMO cho bệnh nhi chỉ nặng 8kg là thách thức lớn, đòi hỏi trang thiết bị chuyên biệt, ê-kíp được đào tạo bài bản và sự phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa, đặc biệt là đội ngũ điều dưỡng ECMO giàu kinh nghiệm.

Sau khi được hỗ trợ ECMO, tình trạng oxy hóa máu của bệnh nhi cải thiện rõ rệt, phổi có thời gian "nghỉ ngơi" để hồi phục, các thông số sinh tồn dần ổn định.

Sau nhiều ngày điều trị tích cực, phổi bé hồi phục tốt, được cai ECMO thành công, tiếp đó cai máy thở. Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo, tự thở, ăn uống được và đang tiếp tục hồi phục.

Thành công của ca bệnh không chỉ mang lại sự sống cho bệnh nhi mà còn khẳng định năng lực điều trị các trường hợp suy hô hấp tối cấp, nhiễm virus nặng ở trẻ em, đặc biệt là trẻ có cân nặng thấp bằng kỹ thuật ECMO.