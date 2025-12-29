Nếu bạn bắt đầu tiết kiệm từ tháng 1.2026, cuối năm sẽ có bao nhiêu tiền? Câu trả lời khiến ai cũng bất ngờ

Một năm mới luôn khiến chúng ta tự hỏi: “Nếu mình bắt đầu tiết kiệm từ tháng 1/2026, cuối năm sẽ có bao nhiêu tiền?”.

Câu trả lời phụ thuộc vào những điều rất nhỏ – nhưng lặp lại đều đặn. Dưới đây là kế hoạch tiết kiệm tối giản, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu từ hôm nay.

1. Tiết kiệm cố định mỗi tháng – dù chỉ 1 triệu

- 1.000.000đ/tháng → 12.000.000đ/năm

- 2.000.000đ/tháng → 24.000.000đ/năm

- 3.000.000đ/tháng → 36.000.000đ/năm

Quan trọng nhất không phải số tiền – mà là đều đặn.

Như câu nói: “Nhiều dòng suối nhỏ sẽ thành sông lớn.” Một năm, bạn sẽ ngạc nhiên khi nhìn lại tài khoản của mình.

2. Giảm ăn ngoài: Chỉ cần cắt 1 lần/tháng

Ở thành phố, một bữa ăn ngoài cho 2–3 người thường tốn: 250.000–350.000đ/lần

Trong khi số tiền ấy nếu mua thực phẩm về nấu tại nhà, đủ cho: 3–5 ngày ăn của cả gia đình

Chúng ta không cần tuyệt đối kiêng ăn ngoài.

Nhưng nếu giảm: 1 bữa/tháng → tiết kiệm 300.000đ/tháng → 3.600.000đ/năm

Chỉ một thay đổi nhỏ, nhưng tác động rất lớn.

3. Bớt 1 món quần áo mỗi tháng

Trung bình một món quần áo hiện nay có giá từ 250.000–400.000đ.

Nếu bạn:

- bớt 1 món/tháng → tiết kiệm 300.000đ/tháng

- 1 năm → 3.600.000đ

Với những ai hay mua đồ 500.000–700.000đ, mức tiết kiệm này còn cao hơn nhiều.

Thực tế, 70% tủ đồ của chúng ta đến từ những thứ mua “cho vui” chứ không phải “cần thiết”.

4. Bớt 2 ly trà sữa mỗi tháng

Một ly trà sữa hiện khoảng: 45.000–60.000đ/ly

Nếu bạn giảm:

- 2 ly/tháng → tiết kiệm khoảng 100.000đ/tháng

- 1 năm → 1.200.000đ

Đừng xem nhẹ 1 triệu đồng.

Nó có thể là:

- tiền điện một tháng

- tiền học thêm của con

- hoặc khoản cứu nguy khi cần gấp

5. Giảm mua những món “9.000 – 19.000đ”

Các sàn thương mại điện tử rất hay có “deal 9.9 / 19.9 / 29.9”. Nhìn thì nhỏ, nhưng 5–10 món/tháng cũng thành 100.000–200.000đ.

Một năm: 1.200.000–2.400.000đ chỉ vì những món không thật sự cần.

Quy tắc rất đơn giản: Dù rẻ nhưng không cần → vẫn là lãng phí.

6. Tạo thêm 200.000đ mỗi tháng – rất nhiều người làm được

200.000đ/tháng, hoặc nếu được → 500.000đ/tháng

Có thể bằng:

- viết lách

- bán đồ cũ

- dọn nhà thuê cuối tuần

- trông thú cưng

- làm đồ thủ công

- đăng ký ưu đãi Hoàn tiền/khuyến mãi có thể hủy

- trực page bán hàng hộ

Nếu làm đều, một năm:

- 200.000đ/tháng → 2.400.000đ/năm

- 500.000đ/tháng → 6.000.000đ/năm

Nếu áp dụng cả 6 mục tiêu từ tháng 1/2026, bạn sẽ tiết kiệm được bao nhiêu?

Giả sử bạn ở mức “dễ thực hiện nhất”:

Hạng mục Tiết kiệm/tháng Tiết kiệm/năm Gửi tiết kiệm cố định 1.000.000đ 12.000.000đ Giảm 1 bữa ăn ngoài 300.000đ 3.600.000đ Bớt 1 món quần áo 300.000đ 3.600.000đ Giảm 2 ly trà sữa 100.000đ 1.200.000đ Hạn chế mua đồ 9.000đ 100.000đ 1.200.000đ Tạo thêm thu nhập 200.000đ 2.400.000đ Tổng — 23.000.000đ/năm

Nếu bạn có thu nhập khá hơn và gửi tiết kiệm 2–3 triệu/tháng, con số có thể tăng lên 30–45 triệu/năm.

Một năm – không cần thay đổi lớn, chỉ cần kỷ luật.

Kết lại

Tiết kiệm tối giản không phải sống khổ. Nó là cách giúp bạn:

- ổn định tài chính

- giảm áp lực mỗi khi có việc đột xuất

- sống tự do hơn

và có quyền mơ về những kế hoạch lớn: mua nhà, mua xe, quỹ học cho con, quỹ hưu trí.