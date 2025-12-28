Cậu bé 16 tuổi bán gà quay kiếm hơn 37 triệu/ngày: Sự thật phía sau khiến nhiều người bất ngờ

Một cậu bé tên là Tiểu Trần, 16 tuổi, làm nghề bán gà quay ở Thâm Quyến (Trung Quốc) mới đây gây xôn xao MXH khi mỗi ngày thu về hơn 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37,4 triệu đồng), doanh thu tháng tiệm cận 200.000 NDT (khoảng 748 triệu đồng) – con số khiến không ít người trưởng thành cũng phải chững lại suy nghĩ.

Không phải mô hình hào nhoáng hay công thức viral phức tạp, Tiểu Trần chọn cách làm rất “truyền thống”. Gà là gà thả vườn nuôi đủ 180 ngày, ướp suốt 6 tiếng, sau đó nướng chậm 40 phút trên than gỗ vải thiều chở từ quê lên. Mỗi con gà giá 68 NDT (hơn 250 nghìn đồng), nhưng chỉ trong vòng 3 tiếng mở bán, gần 200 con đã bán sạch.

Ảnh Sohu.

Ngoài gà nướng, quán còn bán thêm cánh vịt kho, salad dưa chuột – những món phụ giúp tăng hóa đơn trung bình. Vào ngày cao điểm, doanh thu vượt 10.000 NDT/ngày là chuyện bình thường.

Ít ai biết rằng Tiểu Trần nghỉ học từ năm 14 tuổi. Số vốn khởi nghiệp ban đầu chỉ khoảng 30.000 NDT (khoảng 112 triệu đồng), kiếm được từ việc chở hàng, giao đồ. Từ đó đến nay, cậu duy trì lịch làm việc 8 tiếng bên bếp, tự ghi sổ thu chi, tự học cách tính toán chi phí, lợi nhuận.

Mỗi tháng, cậu đều gửi về cho bố mẹ hàng chục nghìn NDT, chỉ để lại đủ vốn xoay vòng nguyên liệu và chi phí sinh hoạt. Không đầu tư xe cộ, không tiêu xài phô trương, cũng không vội vàng mở chuỗi.

Sự nổi tiếng của quán đến từ những video ngắn quay cảnh gà quay xèo xèo, chặt gà dứt khoát, thao tác gọn gàng. Nhờ đó, Tiểu Trần thu hút lượng lớn khách từ các khu lân cận, thậm chí có người đi hàng chục cây số chỉ để ăn thử. Nhiều lời mời nhượng quyền với mức lợi nhuận hấp dẫn được đưa ra, nhưng cậu đều từ chối.

Ảnh Sohu.

Tuy nhiên, sau những ngày liên tiếp gây bão mạng xã hội với câu chuyện “16 tuổi bán gà quay, kiếm hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày”, Tiểu Trần đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Theo đó, con số “hơn 10.000 nhân dân tệ mỗi ngày” mà cư dân mạng lan truyền thực chất là doanh thu, không phải lợi nhuận ròng. “Nếu tính tiền thực mang về nhà, mỗi ngày em chỉ còn hơn 1.000 tệ (khoảng 3,7 triệu đồng)” , cậu nói. Lập tức, phát ngôn này lại khiến dư luận dậy sóng, bởi không ít người cho rằng con số ấy quá thấp so với quy mô quán và độ nổi tiếng hiện tại.

Tiểu Trần giải thích thêm: hiện tại, cửa hàng của cậu có hơn chục nhân viên, riêng tiền lương mỗi ngày đã tiêu tốn vài nghìn nhân dân tệ. Chưa kể chi phí nguyên liệu, mặt bằng, than củi, vận chuyển, điện nước… Sau khi trừ hết các khoản, lợi nhuận ròng dao động khoảng 1.000 tệ/ngày, tương đương 30.000 tệ/tháng, nếu bán đều đặn.

30.000 nhân dân tệ/tháng rõ ràng không phải là con số nhỏ, nhất là với một thiếu niên 16 tuổi. Nhưng với một cửa hàng từng được ca ngợi là “in tiền”, lại sở hữu lượng khách đông nghịt mỗi chiều, nhiều người vẫn tỏ ra nghi ngờ: Liệu thu nhập thực sự chỉ dừng ở đó?

Trên mạng xã hội, không ít cư dân mạng bắt đầu “soi” lại bài toán kinh doanh. Một số ý kiến cho rằng quán gà quay của Tiểu Trần có tỷ suất lợi nhuận gộp khá cao, thường trên 50%. Chỉ riêng gà quay đã bán hơn 300 con mỗi ngày, doanh thu vượt mốc 10.000 tệ là điều dễ hiểu. Nếu cộng thêm các món nướng khác, doanh thu hoàn toàn có thể đạt 40.000–50.000 tệ/ngày (dao động từ 149 - 187 triệu đồng/ ngày), nhất là khi cửa hàng có hơn 10 người làm việc liên tục.

Ảnh Sohu.

Theo cách tính này, ngay cả khi trả lương cho mỗi nhân viên khoảng 300 tệ/ngày (hơn 1,12 triệu đồng), lợi nhuận ròng của Tiểu Trần vẫn có khả năng vượt 10.000 tệ/ngày. Điều đó khiến nhiều người cho rằng, tin đồn “kiếm hơn 10.000 tệ mỗi ngày” có thể không hoàn toàn vô căn cứ – chỉ là khác nhau ở cách hiểu giữa doanh thu và lợi nhuận.

Chưa kể, Tiểu Trần hiện đã trở thành người có sức ảnh hưởng trên mạng, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Ngay cả khi không livestream bán hàng, nguồn thu từ lưu lượng truy cập, hợp tác nội dung cũng được dự đoán mang lại hàng chục nghìn tệ mỗi tháng. Vì vậy, có ý kiến cho rằng tổng thu nhập thực tế của cậu có thể cao hơn con số tự công bố.

Dù vậy, doanh thu không đồng nghĩa với thu nhập cá nhân. Đằng sau những con số gây choáng là áp lực vận hành, giờ làm việc kéo dài và rủi ro luôn thường trực. Lượng khách đến từ mạng xã hội có thể đông hôm nay, nhưng cũng có thể giảm mạnh ngày mai.

Nhiều người cho rằng thành công của Tiểu Trần là kết quả của sự kết hợp hiếm hoi: kinh tế chợ đêm sôi động ở Thâm Quyến, thị hiếu trải nghiệm của giới trẻ, tay nghề ổn định và cú hích từ mạng xã hội. Đây không phải công thức dễ sao chép, càng không phải “con đường tắt làm giàu” cho mọi bạn trẻ.

Trong quản lý tiền bạc, điều quan trọng đầu tiên là phân biệt rõ doanh thu, chi phí và lợi nhuận. Số tiền kiếm được nhìn thấy bên ngoài chưa chắc là số tiền thực sự giữ lại. Nếu không hiểu dòng tiền, rất dễ đánh giá sai tình hình tài chính của bản thân.

Bên cạnh đó, thu nhập luôn đi kèm đánh đổi. Tiền càng nhiều thì áp lực, rủi ro và trách nhiệm thường càng lớn. Không có khoản tiền nào hoàn toàn “nhàn” hay “dễ”.

Cuối cùng, tài chính bền vững không nằm ở việc kiếm nhanh bao nhiêu, mà ở khả năng duy trì thu nhập lâu dài và kiểm soát chi tiêu hợp lý. Hiểu tiền và đi chậm nhưng chắc luôn an toàn hơn chạy theo những con số hào nhoáng.

Theo Sohu