Nắng nóng phía Nam kéo dài: Bù điện giải thế nào cho đúng?

Trời nắng gắt kéo dài, độ ẩm thấp vào ban ngày khiến cơ thể mất nước nhanh hơn bình thường, đặc biệt ở người lao động ngoài trời, học sinh, người cao tuổi và người có bệnh nền tim mạch, thận.

Trong điều kiện nhiệt độ cao, cơ thể làm mát bằng cách tăng tiết mồ hôi. Cùng với nước, các chất điện giải như natri, kali cũng bị thất thoát. Nếu không được bù đúng cách, người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, chuột rút, tụt huyết áp, thậm chí ngất do mất nước. Trường hợp nặng có thể dẫn đến say nắng hoặc sốc nhiệt.

Tuy nhiên, không phải cứ uống càng nhiều nước càng tốt. Nguyên tắc quan trọng là bù nước đều đặn, chia nhỏ lượng uống trong ngày, không đợi đến khi khát mới uống. Người trưởng thành nên bổ sung khoảng 2-2,5 lít nước mỗi ngày, tăng thêm nếu làm việc ngoài trời hoặc vận động nhiều.

Về điện giải, với người khỏe mạnh làm việc trong môi trường bình thường, nước lọc kết hợp chế độ ăn đủ muối và rau quả đã có thể đáp ứng nhu cầu. Chỉ nên sử dụng dung dịch oresol khi có dấu hiệu mất nước rõ rệt như tiêu chảy, nôn ói, ra mồ hôi nhiều kéo dài. Oresol cần pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn, không tự ý pha đặc để “bù nhanh” vì có thể gây rối loạn điện giải.

Các loại nước thể thao chỉ phù hợp khi vận động cường độ cao trong thời gian dài. Việc lạm dụng có thể làm tăng đường huyết và năng lượng dư thừa. Nước ngọt có gas, nước giải khát nhiều đường hoặc cà phê không thay thế được nước điện giải và thậm chí làm cơ thể mất nước nhiều hơn.

Bên cạnh bù nước, cần hạn chế ra ngoài trong khung giờ 11-15h, mặc quần áo sáng màu, đội mũ rộng vành, bổ sung thêm rau xanh, trái cây giàu kali như chuối, cam, dưa hấu. Người cao tuổi, trẻ nhỏ và người mắc bệnh mạn tính nên theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như tim đập nhanh, choáng váng, da khô nóng.

Nắng nóng tại phía Nam được dự báo còn duy trì trong những ngày tới. Chủ động bù nước và điện giải đúng cách là biện pháp đơn giản nhưng quan trọng để giảm nguy cơ biến chứng do thời tiết khắc nghiệt.