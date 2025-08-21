Nàng công sở mặc đẹp cả tuần chỉ với 1 chiếc áo sơ mi

Áo sơ mi được xem là một trong những item “kinh điển” trong tủ đồ của phụ nữ công sở, giữ vai trò quan trọng trong việc tạo dựng phong cách thanh lịch, chuyên nghiệp mà vẫn đầy nữ tính. Trước hết, áo sơ mi mang đến sự gọn gàng, chỉn chu - yếu tố cần thiết trong môi trường làm việc văn phòng, giúp người mặc tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp và đối tác. Thứ hai, với thiết kế đa dạng từ cổ điển đến cách điệu, áo sơ mi có thể linh hoạt phối hợp cùng quần tây, chân váy bút chì hay quần jeans, đem lại nhiều phong cách khác nhau, từ nghiêm túc, lịch sự cho đến trẻ trung, năng động.

Chính vì thế, chỉ với 1 chiếc áo sơ mi, bạn có thể an tâm mặc đẹp cả tuần tới công sở như nàng blogger dưới đây.



Chiếc sơ mi trắng là item cơ bản, dễ mặc dễ đẹp. Cô nàng này có cách mix đồ đa dạng với sơ mi trắng, để biến tấu style từ thanh lịch, chỉn chu tới trẻ trung, năng động. Cô có thể mix sơ mi trắng cùng chân váy dài hoặc quần short, chân váy ngắn để tạo vẻ trẻ trung, cá tính

Còn khi cần ghi điểm thanh lịch, cô có thể mix sơ mi trắng với quần dài, quần jeans hoặc chân váy dài nền nã. Cô không quên sơ vin để tăng hiệu quả tôn dáng cao ráo, mảnh mai

Sơ mi đen trơn màu cũng là item dễ mặc, dễ đẹp. Bạn có thể mix item này với quần jeans suông dáng dài hoặc những loại quần âu, chân váy dài đồng màu để có được set đồ đồng bộ

Khi muốn ghi điểm phóng khoáng, bạn có thể mix sơ mi đen với quần vải đũi thoáng mát hoặc quần short trẻ trung

Sơ mi màu xanh tuy khá nổi bật nhưng cũng được cô nàng này khéo mix cùng những item khác biệt để có được những set đồ mới mẻ, thú vị mỗi ngày

Dưới đây là 1 số mẫu sơ mi trơn màu mà nàng công sở có thể tham khảo ngay:

La Merci Áo sơ mi nữ công sở women shirt dài tay chất vải thoáng mát

Nơi mua: La Merci

Sơ mi nữ Cotton NINOMAXX

Nơi mua: NINOMAXX

Sơ mi nữ dài tay Teelab Basic Oxford Shirts

Nơi mua: Teelab

Áo sơ mi nữ dài tay GILLEE dáng oversized

Nơi mua: GILLEE

Áo sơ mi là item tôn lên vẻ đẹp nữ tính nhờ chất liệu mềm mại, kiểu dáng khéo léo ôm vừa vặn cơ thể, tạo nên sự cân đối, duyên dáng cho người mặc. Không chỉ dừng ở vai trò “đồng phục” công sở, áo sơ mi ngày nay còn được biến tấu thành item thời trang ứng dụng cao, có thể mặc đi làm, đi chơi hay tham dự sự kiện. Có thể nói, áo sơ mi vừa là “trợ thủ” nâng tầm hình ảnh chuyên nghiệp của phụ nữ công sở, vừa là lựa chọn thời trang linh hoạt, hiện đại.