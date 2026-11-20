Dù được các y bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng một nạn nhân trong vụ nổ khí gas tại phường Tân Thuận, TPHCM đã không qua khỏi.

Tối 19-11, Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận nạn nhân N.M.Đ (36 tuổi) đã tử vong vào sáng cùng ngày, sau một tuần điều trị tích cực tại Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình.

Đây là nạn nhân trong vụ nổ khí gas xảy ra ngày 13-11 trên địa bàn phường Tân Thuận, TPHCM. Ngay sau tai nạn, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 2 trường hợp bỏng nặng, đa chấn thương.

Trong đó, bệnh nhân N.M.Đ. nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch. Nạn nhân bỏng 90% diện tích cơ thể độ 2, 3 kèm bỏng hô hấp. Đến sáng nay (19-11), dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân không qua khỏi.

Trường hợp thứ 2 là anh D.V.T. (33 tuổi) nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp, chấn thương đầu, cột sống cổ, chân.

Ngoài ra, các Bệnh viện Nguyễn Thị Thập, Đa khoa Khánh Hội, Nhân dân 115 cũng tiếp nhận cấp cứu, điều trị nhiều nạn nhân khác.

Như vậy, đến nay, 3 nạn nhân trong vụ nổ đã tử vong; 9 người khác bị thương trong đó còn 2 người đang điều trị tại bệnh viện. Vụ nổ làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A đường Bùi Văn Ba; nhà số 83, 85 đường Bùi Văn Ba sập một phần, một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe mô tô bị hư hỏng.