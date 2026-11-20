Người phụ nữ 46 tuổi bị đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, kèm buồn nôn và nôn. Người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ tại bệnh viện vừa nội soi gắp thành công một con giun đũa dài khoảng 18cm, một đầu đã chui vào ống mật chủ của người bệnh nữ 46 tuổi chuyển tuyến từ Sơn La. Người bệnh không phải phẫu thuật và được ra viện ngay trong ngày.

Cụ thể, Viện Tiêu hóa Bạch Mai đã tiếp nhận và điều trị thành công cho người bệnh G.T.S. (46 tuổi, trú tại xã Kim Bon, tỉnh Sơn La) bị giun đũa chui vào đường mật.

Trước đó, người bệnh xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, hạ sườn phải, kèm buồn nôn và nôn. Từ ngày 23/10, người bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Phù Yên. Siêu âm phát hiện hình ảnh giun chui ống mật. Sau 3 ngày điều trị nội khoa, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai.

Tại đây, xét nghiệm máu ghi nhận bạch cầu ái toan tăng 12,4%, men gan tăng nhẹ. Bác sĩ chỉ định nội soi dạ dày - tá tràng để xác định nguyên nhân.

Trực tiếp thực hiện thủ thuật, ThS.BSCKII Trần Tuấn Việt, Phụ trách Khoa Nội soi và Thăm dò chức năng tiêu hóa, Viện Tiêu hóa Bạch Mai, phát hiện một con giun đũa trưởng thành dài khoảng 18cm tại đoạn D2 tá tràng. Đặc biệt, một đầu giun đã chui qua nhú tá lớn - vị trí đổ vào tá tràng của ống mật chủ và ống tụy - và còn nằm trong ống mật chủ.

Hình ảnh nội soi ghi nhận giun đũa tại tá tràng, quá trình gắp bằng thòng lọng và con giun sau khi được lấy ra ngoài. Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai

Ê-kíp sử dụng thòng lọng nội soi chuyên dụng để giữ thân giun, kéo ra khỏi đường mật và lấy ra ngoài an toàn.

Kiểm tra siêu âm sau thủ thuật cho thấy đường mật trong và ngoài gan không giãn, không còn hình ảnh bất thường.

Người bệnh được kê thuốc tẩy giun để loại bỏ ký sinh trùng còn lại trong đường tiêu hóa, ra viện ngay trong ngày và hẹn tái khám sau 2 tháng.

ThS.BSCKII Trần Tuấn Việt cho biết, giun chui ống mật từng khá phổ biến nhưng hiện nay đã trở nên ít gặp nhờ các chương trình tẩy giun diện rộng và điều kiện vệ sinh môi trường được cải thiện. Tuy nhiên, ca bệnh cho thấy nhiễm ký sinh trùng đường ruột vẫn cần được nghĩ đến khi chẩn đoán người bệnh đau bụng cấp, đặc biệt là những người đến từ vùng sâu, vùng xa.

Giun đũa trưởng thành thường sống ở ruột non. Trong một số điều kiện, giun có thể di chuyển ngược lên tá tràng, chui qua nhú tá lớn vào ống mật chủ hoặc ống tụy, gây tắc nghẽn và những cơn đau quặn dữ dội vùng thượng vị, hạ sườn phải.

Ngoài biến chứng đường mật như viêm đường mật, viêm túi mật, viêm tụy cấp, giun đũa còn có thể gây tắc ruột, thủng ruột, viêm ruột thừa. Ở trẻ em, tình trạng nhiễm giun kéo dài có thể ảnh hưởng đến hấp thu dinh dưỡng, gây suy dinh dưỡng và chậm tăng trưởng.

Giun đũa lây qua đường tiêu hóa khi con người nuốt phải trứng giun có trong đất, rau hoặc nước bị nhiễm phân. Các bác sĩ Viện Tiêu hóa Bạch Mai khuyến cáo người dân:

-Ăn chín, uống sôi; rửa sạch rau, củ, quả trước khi ăn.

-Rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi tiếp xúc với đất.

-Sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, không phóng uế bừa bãi, không dùng phân tươi bón rau.

-Tẩy giun định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và nhân viên y tế.

-Đến cơ sở y tế khi xuất hiện đau bụng dữ dội vùng thượng vị, hạ sườn phải, đặc biệt khi kèm sốt, vàng da hoặc nôn ra giun.

Dù đã ít gặp hơn trước đây, giun đũa vẫn có thể gây những biến chứng nghiêm trọng. Duy trì vệ sinh ăn uống, vệ sinh môi trường và tẩy giun đúng hướng dẫn là những biện pháp quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe.